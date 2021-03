Trenér Pešta se uvedl v Olomoucku vítězným obratem se Svitavami

„Do poločasu jsem zestárnul o deset let. Hlavně v obraně jsme nedodržovali, co jsme si řekli. V útoku se doplácelo na volbu těžkých střel, díky níž byla úspěšnost menší. Po pauze se hra zjednodušila. Přineslo to lehké koše a vítězství,“ oddechl si po ligové premiéře Pešta, který už v průběhu reprezentační pauzy avizoval snahu o větší rotaci sestavy. Na palubovce Turů poslal alespoň na chvíli hned jedenáct hráčů.



„Při větším počtu střídání mají hráči základní pětky trochu času na odpočinek. V koncovce se ušetřené síly hodí,“ říká Pešta a ve Svitavách se to potvrdilo. Poslední čtvrtinu Hanáci ovládli 33:11 a odvrátili hrozící porážku.

Šestou výhrou v sezoně navíc ukázali, že se nehodlají smířit s poslední příčkou v tabulce. Na jedenáctou Ostravu ztrácí jediné vítězství, navíc mají k dobru odložené utkání s Královskými Sokoly.

„Nadstavba není nějak dlouhá, ale šanci dostat pod sebe nějaké soupeře máme a rozhodně se o to pokusíme. Sice se nesestupuje, ale nikdo z týmu nechce skončit poslední. Svitavský zápas ukázal, že tým bojuje, když vyhrál ztracený zápas,“ ocenil přístup basketbalistů kouč BK Olomoucko.

Potvrdit cenný úspěch se tým pokusí ve 3. kole nadstavby. Zítra přivítá Novou huť, v případě vítězství se na soupeře v tabulce dotáhne. „Proti sobě půjdou sousedé v tabulce, už proto to bude náročné po všech stránkách. Potřebujeme hrát dobře v obraně. Na tom bude záležet, jak se nám bude dařit v útoku,“ míní Pešta.