Fenomén LeBron z první řady. A jak si český voják v NBA plní sny

Před zápasem stál vedle legendárního Vince Cartera nebo se procházel kolem palubovky chicagského United Center a zblízka sledovat superstřelce Jamese Hardena.



„Celý pobyt v USA pro mě byl neskutečný zážitek, protože NBA jsme tu sledovali odmalička. Měl jsem také přístup do family roomu, kde se potkávají členové rodin hráčů i se zástupci klubu,“ považuje si po své první životní výpravě do Ameriky bývalý profesionální voják.



Jedním z top zážitků byl duel s Los Angeles Lakers v čele s LeBronem Jamesem. „Tomáš mi už předem říkal, že při zápasech s Lakers bývá půlka haly žlutá. Jsou v Americe tak oblíbeným týmem, že domácí prostředí mají i venku. A když přijel LeBron, tak bezpečnostní opatření i zájem diváků byly trojnásobně větší. On má neskutečně fanoušků a v USA je fenoménem,“ nevycházel z úžasu Miřejovský.

Ocenil také možnost sledovat zblízka rozcvičku Jamese Hardena z Houstonu.

„Dostal jsem se i tam, kam běžní diváci nesmějí, a nakoukával jsem rozcvičování různých hráčů, abych ten pobyt využil na maximum,“ dodává český kondiční trenér.

Jeho první a hlavní starostí byla ovšem péče o Satoranského. „Tomáš je absolutní profík a v rámci své přípravy se snaží dělat maximum. Když jsme se spolu během minulého léta bavili, padlo i to, že v NBA se některé věci tolik neřeší, takže jsme diskutovali o jídle, spánku a následně se domluvili i na tříměsíční spolupráci přímo v USA, což mi umožňovala běžná turistická víza,“ popisuje zrod kooperace Miřejovský.

Se Satoranským funguje výhradně mimo struktury Bulls. „Hlavní část se odehrávala kolem domácích zápasů. Našel jsem v Chicagu posilovnu, kterou má Tomáš asi minutu od bytu. Tři hodiny před utkáním jsme tam mívali třiceti až čtyřicetiminutovou přípravu, kdy jsme pracovali na aktivaci jeho těla a mobilitě, a potom už Tomáš odjížděl rovnou do haly na utkání. Hráči v NBA se o veškerou přípravu musí starat individuálně, což je rozdíl třeba oproti reprezentaci, kde se všechno dělá týmově a je to řízené. V NBA jsou spolu maximálně skupinky dvou tří hráčů, které se na hřišti protáčejí před zápasem.“

Zejména první měsíc a půl, kdy Miřejovský bydlel kousek od haly, se s rozehrávačem potkávali při cvičeních častěji. I proto, že po přestěhování z Washingtonu kondiční specialista české jedničce pomáhal se zabydlováním v Chicagu.

„Tomáš má opravdu málo času. V přípravě na NBA ještě dost trénovali, na rozdíl od vlastní sezony, kdy bývá tréninků minimum. My jsme naši spolupráci postupně přizpůsobovali, i pro Tomáše to bylo nové mít osobního trenéra. Já jsem mu byl k dispozici během týdne prakticky neustále a přijel jsem za ním, kdykoli potřeboval.“

Osobní příprava se neomezovala jen na zápasy doma. Naopak víc času na ni bylo při výjezdech na zápasy venku, kde musel Miřejovský fungovat po vlastní ose, včetně zařizování letecké dopravy a ubytování.

„Vždycky jsem se snažil bydlet tak, abych se mohl za Tomášem na týmový hotel dostat během pěti minut. Při venkovních zápasech jsme měli nejvíc prostoru, protože tam byl bez rodiny, a na pokoji jsme se mohli věnovat protahování a dalším činnostem. Během sezony jsme všechno směřovali k regeneraci. Prakticky každý druhý až třetí den se hraje a tu náročnost programu jsem si plně uvědomil až tam. Na výjezdech jsem se Tomášovi staral navíc i o jídlo, které si každý hráč musí řešit sám,“ popisuje svou pracovní náplň Miřejovský, který právě při výjezdech byl Satoranským občas přizván i na společné obědy s některými hráči Bulls.

Michal Miřejovský, osobní trenér Tomáše Satoranského, se fotí před tréninkovým centrem Chicago Bulls.

Aktuální fyzickou konstituci Satoranského jeho kouč považuje za vyhovující k jeho stylu hry. „Tomáš je stavbou svého těla šlachovitý typ, ale nemyslím si, že by měl výraznější problémy s nízkou váhou. My jsme se právě o váze už víckrát bavili a on je se současným stavem spokojený, a to i silově. Necítí tedy, že by potřeboval přibrat.“

NBA má kvůli koronaviru už téměř měsíc zavřeno, ale chicagský dirigent stále zůstává v USA, protože není jasno, zda se sezona bude dohrávat. A kondiční příprava se tak přesunula na internet.

„Jsme teď v kontaktu každý druhý den a snažíme se Tomáše udržovat v provozuschopném stavu. Při třech trénincích týdně máme jeden na horní polovinu těla, druhý je zaměřený na nohy a třetí na kardio, tedy na určité zadýchání,“ vysvětluje Miřejovský, který v rámci videohovoru buď předcvičuje, nebo Satoranskému slovně koriguje techniku cviků.

Reprezentační rozehrávač původně zamýšlel vyrazit za přípravou na novou sezonu do Chicaga dřív, už v polovině srpna. Aktuálně ale není jasné, do kdy se bude hrát stávající ročník, natož kdy začne ten další. I start další zámořské mise Michala Miřejovského je tak nejasný.