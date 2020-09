Pomáhám lidem naplňovat jejich sny, říká kondiční trenér Satoranského

Během působení v armádě jste byl také na misi v Iráku. Je něco, na co rád vzpomínáte?

Jednou z věcí, které bych rád vrátil, je jakési zpomalení. Po návratu z Iráku, kde jsem strávil šest měsíců, jsem měl největší problém s uspěchaností, kdy od rána do večera jen koukáme na hodinky a stále se za něčím honíme. Ač to zní paradoxně, ve válečné zóně je omezený počet činností, které můžete dělat. Po návratu mi trvalo asi čtyři měsíce, než jsem se s tím srovnal. Bylo to těžké.