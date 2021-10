Na pohřbu basketbalisty Maslíka chyběla jeho partnerka, léčí se s covidem

Poslední sbohem mu ale nemohla dát jeho partnerka Lenka se sedmiletou dcerou Ninou. „Obě též bojují s covidem,“ uvedl server cas.sk.

Chystali svatbu a společnou budoucnost, všechny plány jim ale vzal covid. „Tolik se těšil na to, že se bude ženit, toužil po velké svatbě, na kterou by přišli rodina a přátelé. Chtěl si to užít. Chodil do práce na stavby do Piešťan, jen aby si na to našetřil,“ popsala pro cas.sk Maslíkova sestra Veronika.

Statný muž vysoký 209 centimetrů byl vitální sportovec. „Na jedné ruce zdvihl mě a na druhé sestru. Korona ho ale sežrala za tři dny,“ řekla sestra.

Maslík měl kašel, bolelo ho v krku, tak se nechal otestovat. „Antigenní test byl negativní, bratr si myslel, že je jen nastydlý, tak se léčil kalciovým sirupem. Jeho stav se však nezlepšoval. Každý den se nechával testovat, až po pěti dnech mu vyšel pozitivní antigenní test,“ popsala.

Přežiji to a dám se naočkovat

„Doktor říkal, že to nechal zajít velmi daleko, i covidové oddělení v Dolném Kubíně otevřeli kvůli němu o den dřív, protože delší převoz v sanitce by už pravděpodobně nepřežil,“ vysvětlila Veronika.

Nikdy by ji nenapadlo, že bude svému mladšímu bratrovi zařizovat pohřeb. „Michal do poslední chvíle věřil, že to zvládne, i když byl úplně zesláblý. Říkal, že pokud to přežije, dá se hned naočkovat. Bohužel, korona byla silnější. Ve středu vydechl naposledy,“ dodala Veronika. „Dali mi po něm boty a batoh a pak jsem mu šla vybrat rakev.“

Pohřeb bývalého basketbalisty Michala Maslíka.

Bojovný pivot hrával za BK Dolný Kubín a naposledy působil v Komárně. V sezoně 2015/2016 zde hráč s přezdívkou „Máslo“ získal extraligové stříbro, Komárno tehdy ve finále prohrálo s BC Prievidza.

Poslední profesionální kontrakt měl v Komárnu v sezoně 2016/2017. Po konci angažmá se vrátil na rodnou Oravu, s partnerkou Lenkou tu v obci Chlebnice vychovávali dcerku.

„Pro Lenku je to strašná rána. Přišla i o prvního muže, kterého měla, a teď jí odešel i druhý. Jen těžko se z toho bude vzpamatovávat. Ještěže má dcerku, pro kterou musí žít. Těžké je pro ni i to, že se se svým Miškem nemůže jít rozloučit,“ prozradili pro web cas.sk její sousedé.