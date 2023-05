Konečný potvrzen ve výboru FIBA Europe, nový šéfem je Španěl Garbajosa

V Boardu bude mít Konečný hodně silnou pozici. Od delegátů na sobotním volebním kongresu získal 44 hlasů, což byl ze všech zvolených druhý nejlepší výsledek.

„Znovuzvolení je pro mě odměna za vykonanou práci v minulém období a samozřejmě je to závazek. S takovým počtem hlasů nemůže člověk sedět v křesle a koukat okolo sebe. Je to v podstatě další pověření k tomu, abych pokračoval ve své započaté práci,“ přijal Michal Konečný výzvu.

Podruhé v řadě tak bude zastupovat český basketbal. Mandát má nově zvolený výbor až do roku 2027.

„Pro český basketbal je to podle mého názoru jednak poděkování za dobře zorganizovaný EuroBasket, protože i na stávající valné hromadě FIBA Europe za mnou hodně lidí chodilo a gratulovalo k dobře odvedené práci v rámci ME. Je to také ukázka toho, že naší práci jako federace děláme v Evropě dobře. Je to posílení naší pozice, Evropa nás chce mít zastoupené ve vedení,“ cení si Konečný.

Zároveň ale chápe, že s velkým mandátem přichází ruku v ruce také velká zodpovědnost: „Je to ale pro český basketbal i závazek, abychom nadále rozvíjeli aktivity, které děláme v mládežnických i juniorských kategoriích nebo v seniorském basketbalu.“

Evropský basketbal nově povede jeho legenda Jorge Garbajosa. Ten dokázal na jedničku zvládnout přerod z basketbalisty hráče do basketbalisty diplomata. Generální sekretář ČBF se netají tím, že právě Španěl byl pro Českou basketbalovou federaci jedničkou na místo šéfa FIBA Europe.

„Novému předsedovi gratuluji ke zvolení. Odvedl velmi dobrou práci, když procestoval celou Evropu. Je to charismatický a velmi pracovitý člověk. Dokázal ve Španělsku ještě povznést a velmi dobře komunikovat basketbal napříč celou strukturou – od federace přes ligu až do oblastní struktury. Je to příslib tomu, že Evropa bude nadále jednotná,“ očekává Konečný.

Garbajosa v čele organizace nahradil Turka Turgaye Demirela. Jeho protikandidátem byl francouzský zástupce Jean-Pierre Siutat.

Z volebního programu nového předsedy vybírá důležité body: „Má velký zájem rozvíjet basketbal 3x3, přivést nové partnery a více financí, což je velmi důležitá věc. Všichni členové boardu včetně mně jsme připraveni mu v tom pomáhat.“