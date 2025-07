Sponzor píseckých basketbalistů o hrdosti na tým, budoucnosti i podnikání

Co pro vás znamená spojení s basketbalem?

Basketbal jsem dřív opravdu příliš neznal. Ale moc se mi líbí. Je to rychlý, chytrý a dynamický sport, který má obrovské momentum. Zápas se může ve vteřině úplně otočit. To vlastně platí i v životě nebo v podnikání. Plno věcí z pravidel ještě neznám a ptám se, proč to tak je. Ale opravdu mě to chytlo, stejně jako celý příběh sršňů.

Jak jste se o něm dozvěděl?

Když za mnou kolegové z firmy před třemi lety přišli, že bychom klub měli podpořit, že má svého ducha a charakter, brzy bude v nejvyšší soutěži, tak jsem o basketbalu nevěděl opravdu nic. Říkal jsem si, že postoupit chce přeci každý. Ale ono se jim to jasně povedlo a už první rok v nejvyšší soutěži všem zatápěli. Čekalo se, že druhý rok to bude slabší, jenže oni se dlouho drželi druzí za Nymburkem. Říkám, že to je jako být druhý ve slavíkovi v éře Karla Gotta. Písek se dostal do play off, byl to velký úspěch. Škoda čtvrtfinále s Děčínem, ale zážitky na zimním stadionu byly obrovské. Takovou atmosféru jinde neznám. Když jsem slyšel, že děčínští fanoušci aplaudovali Písku po konci série, tak je to výjimečné.

Trenér a manažer Jan Čech za vámi před postupovou sezonou přišel s tím, že tým prostě první ligu vyhraje. Jak jste bral takové odvážné tvrzení?

Podal mi to jako hotovou věc. My jim měli dát příslib, že když postoupí do nejvyšší soutěže, že je budeme dál sponzorovat, ale samozřejmě za jiných podmínek. Neříkám, že bych tomu nevěřil, ale tak jistý jsem si nebyl. Ale povedlo se, poslední dvě sezony už jsme probírali a Písek už je stálice extraligy.

Zmínil jste zážitky ze zimního stadionu při čtvrtfinále play off, kam se basketbalisté přesunuli ze své sportovní haly. Co ve vás hlavně zůstalo?

Pamatuji si, že už když jsme přicházeli na zimák, tak celý úplně hučel. Potkal jsem se s Přemkem Janovským, jehož rodina výrazně přispívá k rozvoji klubu. Bavili jsme se, že koho by něco takového napadlo před třemi lety. Byl by to maximálně sen. Navíc atmosféra na basketbale v Písku je ohromně férová, to se mi také líbí.

Kde vidíte písecký basketbal za pět let?

Dovedu si představit, že bude hrát nějakou evropskou ligu v nové sportovní hale v Budějovicích. To by se mi líbilo. Klub jde správnou cestou, byť jinou než ostatní. Lidé v něm jsou pracovití a daří se. Tak jen ať to vydrží.

Jste hrdý, že jste součástí příběhu sršňů?

Ano. Opravdu velmi často se mi na obchodních jednáních stává, že partner začne něco s basketem. A v tu chvíli pýchu opravdu cítím.

Chodíte za hráči do kabiny?

Ne, to ne. Měli jsme akci, kdy si kolegové z firmy mohli zatrénovat s hráči. Já se bohužel zúčastnit nemohl, ale i tak jsem k tomu byl trochu skeptický. Nicméně zpětná vazba byla oboustranně výborná. Navíc z týmu sršňů jsme měli studenta, který u nás působil na stáži a dnes už u nás normálně pracuje. Cítím z toho velkou synergii.

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi basketbalisty Písku a Děčína.

Umíte pojmenovat spojení sportu s podnikáním?

Týmový sport je pro mladé lidi obrovská průprava. Naučí se fungovat v týmu, vyhrávat i přijímat prohry. Mají disciplínu, znají řád. Podobní lidé se v byznysu nebo i celkově v životě prosazují lépe než ostatní, kteří to neznají. Podporujeme i softbal v Ledenicích, odkud pocházím. Z takové malé obce dokážou jejich týmy vyhrávat i extraligu. To je neskutečné. U nich je další přidaná hodnota, že zpravidla umí jazyk, což je může posunout i dál do světa.

Sám sportujete?

Vždy jsem sportoval, ale nikdy ne pořádně nebo úplně dobře. Nejvíc času trávím asi na lyžích, občas si vyjedu na kolo nebo pinknu tenis. Ale celkově moc času na sport nemám. Občas teď vyjedu na motorce, mám sršně Horneta.

Fakt?

Ano, samozřejmě žlutého, v barvách klubu. Bavili jsme se, že bych mohl udělat kolečko na stadionu (směje se). Poslední léto jsem jezdil dokonce v dresu.

Přejdeme k vašemu podnikání. Popište vizi firmy Photomate, která se pohybuje v oblasti obnovitelné energie.

Zabýváme se distribucí komponent pro fotovoltaické elektrárny. Nicméně naše portfolio služeb se velmi rozšiřuje. Chceme být spolehlivý partner, který zajistí svým zákazníkům komplexní a chytrá řešení. To znamená nejenom, že dodáme baterku nebo měřič, ale třeba i DC dobíječku, popřípadě tepelné čerpadlo. Celkově je nejdůležitější, že jsme schopní zákazníkovi spočítat, co přesně potřebuje. A k tomu že to umíme zkoordinovat a chytře řídit, včetně řízení jeho stávajících výrob a spotřeb, nebo také obchodování na spotu a všech možných dalších synergických efektů.

Je klíčová právě komplexnost?

Myslím, že ano. Proto na ní léta pracujeme. Podobnou komplexnost služeb nabízí opravdu jen málo firem. Důležité je to hlavně pro koncového zákazníka, který má jednoho dodavatele, se kterým všechno řeší. Jinak jsou zákazníci kolikrát v pasti, že si jednotliví dodavatelé přehazují odpovědnost a vždy je to chyba někoho druhého. My však vlastně nepracujeme zpravidla s koncovými zákazníky, ale hledáme partnery, kteří naši roli chápou a chtějí komplexnost nabízet.

Jedním z nich je světoznámá společnost Huawei. Co pro vás znamená toto partnerství?

Je zásadní. Na Huaweii jsme vyrostli. Naše partnerství je dlouhodobé, je to technologicky opravdu vyspělá firma. My máme veškerou technickou podporu, kterou jsme schopní partnerům předávat. Vybudovali jsme robustní servisní centrum, ve kterém obsloužíme kolem 40 tisíc technických požadavků ročně. A právě Huawei má širokou škálu produktů, je to velmi silný partner.

Štěpán Borovka z Písku nastupuje ke čtvrtfinálovému klání.

Zázemí máte v Budějovicích, ale fungujete napříč více než dvěma desítkami států po světě. Jaké je to řídit firmu z jihu Čech?

Obrovská výzva a něco, co denně řešíme. Většina kolegů je v zahraničí, naším firemním jazykem je angličtina. Každý pracovník ji musí umět. Výhodou je, že lokální manažeři jsou schopní se domluvit v daných zemích jejich mateřskými jazyky. Ale je to nepraktické, když se vidíte jen přes obrazovky. Před měsícem jsme měli ve Špindlerově Mlýně teambuilding, kde se sešlo téměř všech 270 zaměstnanců, a bylo fajn, když se společně pobavili. V České republice jich máme tak 120.

Umíte přiblížit, jak dynamicky se vyvíjí trh s fotovoltaikou?

Dlouhodobě je to rostoucí trh, ale poslední roky se různě ve vlnách mění. Ovlivňují to faktory jako války, ceny energií, podpora v jednotlivých státech a podobně. V roce 2022 nastal obrovský nárůst všude, načež v dalších dvou letech nárůst nebyl, naopak. My to naštěstí ustáli s téměř nulovým poklesem. Takový je celkový pohled, ale když se zaměříte na jednotlivé trhy, tak v nich jsou i značné rozdíly. U nás klesá počet rezidenčních instalací, ale naopak rostou ty komerční. Tento segment chceme rozvíjet v každé zemi trochu jinak. Díky naší diverzifikaci tolik nevadí, když třeba jedna země vypadne. Ostatní ji nahradí.

Jaký vývoj by mohl nastat v České republice?

Největší potenciál rozvoje vidím v komerčních a průmyslových instalacích. To jsou případy, kdy zákazníci potřebují komplexní řešení, byť to zprvu nevědí. Pro nás je velmi důležité analyzovat potřeby zákazníka. Bez toho není možné mu navrhnout systém, který bude potřebovat. Zároveň ceny technologií a zejména baterek spadly za poslední dva roky víc než o polovinu. Takže když jsme tehdy počítali návratnost, tak to vycházelo zhruba polovině podniků. Při současných cenách získávají návratnost téměř všichni.

Písečtí fanoušci sledují čtvrtfinále NBL na zimním stadionu.

Co to způsobuje na trhu?

Znamená to obrovský potenciál v komerčním sektoru. Zákazníci ani firmy si to možná ještě neuvědomují, ale začíná se to hodně měnit. Zároveň je však konkurence větší a větší.

Když to zjednoduším, tak v budoucnu by fotovoltaické panely mohly být „všude, kde se dá“?

Nemluvil jsem jen o panelech. Myslel jsem i to, že někde vám pomůže třeba jen baterka nebo úspora spotové ceny. Nemá to vyznít tak, že mají být panely na každé louce. Ale když to na průmyslových objektech dovoluje stavba, tak je škoda, aby tam panel nebyl. Platí to samozřejmě tam, kde nějaká spotřeba je. Ne třeba na obrovských halách v zemědělství, kde mají uložené seno a není v místě spotřeba.

Může být jednou Evropa soběstačná, co se týče obnovitelné energie?

Otázka je, v jakém horizontu. Není to věcí příštích let, ale hlavně jaké obnovitelné zdroje budou. Jestli se bavíme o panelech, tak to asi ne, protože víme, že v zimě a v noci vyrábí málo. Byť pomohou baterky a nižší ceny. Někdo říká, že atomové elektrárny jsou obnovitelný zdroj, pak tedy určitě ano. Ale základní je vlastně specifikace otázky.

Písečtí basketbalisté vstřebávají vyřazení, zleva Vojtěch Sýkora, Josef Svoboda a Jakub Skalička.

Co váš osobní pohled?

Hodně se mluví o vodíku. Nevím, jak velkou roli bude hrát, ale nějakou určitě ano. Celkově je to těžké říct, ale strašně důležitý je otevřený systém řízení, kdy každý ze spotřebitelů bude mít možnost sjednotit své zdroje do vlastního systému.

Vnímáte, že fotovoltaické panely jsou mezi lidmi stále takové možná neuchopené a třaskavé téma?

Vnímám i chápu. Mám i docela velké srovnání s ostatními zeměmi a v Česku je to také ode zdi ke zdi. V roce 2009 nastal solární boom, kdy se vědělo, že o rok později bude nutné elektrárny připojit, ale nebyly na to výrobní kapacity a ani možnosti zapojených firem. Vedlo to k řadě nekvalitních instalací, mnoha problémům a likvidací mnoha firem. Platilo, že fotovoltaika byla sprosté slovo. Dlouho trvalo, než se to vrátilo zpátky. Ale mění se legislativa a celkově si myslím, že se blýská na lepší časy.

Kam míří aktuální trendy v oboru?

Česká energetika se transformuje, což vytváří prostor pro decentralizovaná řešení v rozsahu výkonů od stovek kilowatt po desítky megawatt. Některé dotační tituly zajišťují projektům vysokou míru návratnosti a dlouhodobou provozní stabilitu. Fotovoltaika spolu s bateriemi umožňuje optimalizaci vlastní spotřeby, snížení přetoků do sítě a využití dynamických cenových modelů, stejně tak i možnost poskytování služeb v energetice. Tepelná čerpadla ve spojení s fotovoltaickou produkcí představují synergické řešení pro ekologickou přípravu tepla.

Mě a asi i řadu ostatních napadlo na první dobrou spojení firmy Photomate s fotkami. Existuje?

Ano. S manželkou jsme v oboru mnoho let podnikali, než jsme prakticky ze dne na den skončili. Jedno skončí, druhé začíná. V obnovitelných zdrojích jsme začali podnikat v roce 2008.