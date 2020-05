Basketbalová kanonýrka Stará vyučuje u nejlepšího střelce historie

Už během sezony tam 29letá hráčka měla svůj úvazek na čtrnáct vyučovacích hodin týdně a nepřerušila ho ani poté, co došlo k uzavření škol a výuka začala probíhat na dálku a s pomocí počítačů. Dost možná tato nová zkušenost dokonce přispěje k jejímu rozhodování, zda dál pokračovat v hraní basketbalu na vrcholné úrovni, nebo se začít stejně naplno věnovat učitelské profesi.



Přestože Staré bude teprve 30 let a dál chodí s královopolským týmem trénovat, uvažuje o tom, že by pobíhání s balonem v rukou po palubovkách nechala.

„S manažerem klubu jsme si celou situaci už zcela vyjasnili a já můžu jen poděkovat za to, jak mi v průběhu mých dvou sezon v KP Brno vycházel vstříc. Spojení sportu a práce bylo pro mě naprosto ideální. Já jsem totiž ráda v určitém tempu, i když to občas bylo náročné. Není to tak, že by mě učení natolik chytilo, že bych kvůli tomu končila svou kariéru. Myslím si ale, že už jsem ji měla dost dlouhou, a i když jsem stále v dobré formě, cítím jako logický krok posunout se i v jiné rovině než té sportovní,“ naznačila odchovankyně žďárského basketbalu, jakým směrem se ubírají její myšlenky.

Michaela Stará (vlevo) z KP Brno útočí kolem Richelle van der Keijlové ze Slavie.

Po vicemistryni světa Iloně Burgrové, která se loučila předloni, by tak byla druhou výraznou basketbalistkou, jejíž kariéra se naplnila v dresu KP Brno.



Práce jí od té doby, co základní školy nuceně osiřely, znatelně přibylo. Povinností má víc než dřív během školního roku, kdy ještě po škole stíhala rozhodovat prestižní zápasy.

KP Brno se nevzdává startu v Eurocupu Přestože svoji nejbližší budoucnost KP Brno spojuje z ekonomických důvodů především s českými a slovenskými hráčkami, účasti v Eurocupu (druhý nejvyšší evropský pohár) se ještě nevzdává. Hrát ho chce i kvůli zkušenostem pro svoje hráčky. Tým dál povede trenér Dušan Medvecký, smlouvy prodloužily odchovankyně Eva Kopecká a slovenská reprezentantka Lucia Hadačová.



„Práce na dálku zabere určitě více času, i když ze začátku to bylo daleko složitější, protože byla tato situace zcela nová jak pro nás učitele, tak i pro děti a jejich rodiče,“ říká basketbalová kantorka, jejíž katedrou je v posledních týdnech domácí stolek s počítačem. Tam si chystá sešity, pracovní listy, úkoly a výuku pomocí videochatu. Ten považuje za nejlepší možnost výuky v této době. „Probereme s žákem zadání, vypracováváme společně některá cvičení, a co je nejdůležitější, můžu vysvětlit případné problematické jevy, odpovědět na otázky, případně se věnovat některým dětem individuálně,“ oceňuje Stará.



Na pořádný cvrkot byla zvyklá už dřív, protože vedle vyučování stíhala i tréninky a zápasy nejen v české lize, ale i v evropském poháru. V posledních týdnech však téměř jen „leží“ v učebnicích.

„Musím nachystat přípravy, podle kterých následně předávám dětem úkoly, jež mají zpracovávat. Většinu času trávím u e-mailů, kdy procházím naskenované úkoly, kontroluji a případně opravuji chyby. Samozřejmě si musím vést záznamy o tom, kdo a jak pracuje,“ popisuje svoje dlouhé dny.

Angličtinu učí děti na prvním stupni základní školy v brněnských Řečkovicích, kde je ředitelem legendární basketbalista Josef Jelínek, nejlepší střelec (11 737 bodů) české ligové historie.

Po této stránce do jeho školy angažmá Michaely Staré ideálně zapadá; v dresu KP Brno se stala členkou klubu kanonýrek za to, že v lize překonala metu 3 000 nastřílených bodů. Povedlo se jí to letos těsně před koncem soutěže.

Tuto hranici navíc symbolicky překonala v prestižním brněnském derby proti Žabinám, v němž KP Brno pomohla ke konečnému třetímu místu v nejvyšší soutěži.