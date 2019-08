Vůdčí role v 21 letech je výzva, těší se „levhartice“ Krejzová

Takhle mladá a vůdčí role? Nebojí se, ale moc mluvit o tom taky zatím nechce. „Nevím, jestli je dobré takhle dopředu to řešit. Nebude to v mém věku snadné, ale budu se snažit odvádět to nejlepší,“ slibuje. „Může mě to posouvat, je to zodpovědnost a zároveň výzva.“

V ŽBL se může těšit na nejvyšší vytížení v dosavadní kariéře. „Když jsou vyrovnané zápasy a na hřišti jsou hráčky, které jsou potřebné a a něco týmu přinášejí, mohla bych odehrát třeba až 30 minut,“ tipuje. „Od doby, co jsem odešla do USK, to u mě bylo spíš o trénování. A hrála jsem 1. ligu. V poslední sezoně v Nymburce jsem měla spoustu mnohem starších a kvalitních hráček. Měla jsem větší minutáž, ale taky nic úplně závratného.“ Konkrétně šlo o 16,7 minuty v základní části, průměrně nastřílela 5,6 bodu.

USK je velkoklub evropského formátu, tam se Krejzová hodně naučila. „Velká zkušenost, i když ne úplně po herní stránce. Ale tím, že jsem si to tam prošla od dorostu až do žen. V nich je to už specifické, pro mladé Češky není úplně moc prostor, jsou spíš na doplnění lavičky.“

Český titul drží dominátorky z USK nepřetržitě už od roku 2011, v sezoně 2014/2015 ovládly Euroligu. „Poháry jsem taky sledovala z lavičky. Mám dvě zlaté medaile ze ŽBL, euroligovou ne, holky to vyhrály o rok dřív, než jsem do týmu přišla.“

Krejzová se snažila co nejvíc odkoukat od špičkových hráček. „Jsou tam nejlepší Češky, i když jich tolik není. Je super si s nimi už jen zatrénovat, ne je vidět jen v televizi. Dalo mi to hodně. A cizinky, to je ještě o level výš. Nejvíc jsem obdivovala Sonju Petrovičovou. Je flexibilní, umí všechno a strašně mě to fascinovalo.“

Do Chomutova, který licenci na ligu získal od Nymburka, se Krejzová vrací po sedmi letech. „Ve čtrnácti jsem začala jezdit do Prahy, pak jsem tam měla byt. Teď jsem zpátky doma a budu naopak dojíždět do Prahy na vysokou školu, studuji obor sportovní a kondiční specialista. Právě proto jsem zpátky doma, hledala jsem tým, který nebude tak daleko od mé školy.“