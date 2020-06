Humpolec, pak mladší generace. Šanci bojovat o Tokio má u Kruka i Šiška

Z Indie do Rakouska? To je pro trenéra reprezentantů v basketbalu 3x3 Michaela Kruka vítaný přesun. Olympijská kvalifikace změnila nejen datum, ale také dějiště. Pro český tým to znamená výraznou úlevu v už tak dost komplikovaném boji o účast na hrách v Tokiu, které byly také kvůli koronaviru odloženy.