Jordan dává sto milionů. Z naštvanosti i jako odpustek za roky mlčení

dnes 15:29

Dlouhé roky dával Michael Jordan prostor jiným, teď se legendární basketbalista do amerického života znovu zapojil. Po desetihodinovém motivačním videu o cestě na vrchol v podobě seriálu The Last Dance je tu jeho reakce na zbytečnou smrt George Floyda, jednu z mnoha obdobných. Měnit svět by od nynějška neměl jen Jordanův příklad, ale také jeho peníze.

Během příští dekády věnuje Jordan a značka Jordan Brand celkem 100 milionů dolarů. Půjdou organizacím, které se snaží usilovat o rasovou rovnost a sociální spravedlnost, ale také k zajištění lepšího vzdělávání. Iniciativa prohlubuje čerstvý příspěvek 40 milionů dolarů od výrobce sportovní obuvi a oblečení Nike. Jordan Brand je jednou z jeho divizí. Michael Jordan a Jordan Brand oznamují svůj dar: Estee Portnoy (Twitter) @esteep Joint Statement from Michael Jordan & Jordan Brand regarding $100m donation. https://t.co/yYXWh5eBZl odpovědětretweetoblíbit Sedmapadesátiletý Jordan takto navazuje na své prohlášení z minulé neděle, ve kterém se vyslovil ke stavu Spojených států. Afroameričané a další menšiny mají podle něj už dost rasismu ve své zemi. „Jsem hluboce zarmoucený, skutečně ztrápený a prostě naštvaný. Vidím a cítím všeobecnou bolest, vztek a frustraci. Stojím za těmi, kteří odsuzují hluboce zakořeněný rasismus a násilí vůči barevným lidem v naší zemi. Máme toho už dost,“ napsal. Nedělní prohlášení Michaela Jordana: Jordan (Twitter) @Jumpman23 Statement from Michael Jordan: https://t.co/lWkZOf1Tmr odpovědětretweetoblíbit Květnová smrt šestačtyřicetiletého George Floyda přišla při neurvalém zatýkání čtyřmi policisty. Jeden z nich, Derek Chauvin, mu klečel několik minut na krku. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Následovaly protesty proti policejnímu násilí a více či méně skrytému rasismu, některé z nich se však zvrhly v rabování. Jordan poznamenal, že demonstrace a protesty chápe, ale dodal, že důležité je naslouchat jeden druhému, soucítit s ostatními a nikdy se neotáčet zády k násilnostem. „Mé srdce je s rodinou George Floyda a mnoha dalších, kteří přišli brutálně a nesmyslně o život kvůli rasismu a nespravedlnosti,“ uvedl pětinásobný nejlepší hráč NBA, jenž dovedl v 90. letech Chicago Bulls k šesti mistrovským titulům. Antirasistická kampaň Nike: Michael Jordan, s 2,1 miliardami dolarů osobního majetku nejbohatší sportovec historie a zároveň majitel basketbalového klubu Charlotte Hornets, se sice věnoval charitě i doposud, ale veřejné dění nekomentoval. Nezapojoval se do podpory jednotlivých politiků a jeho obraz už roky provází bonmot: „I republikáni si kupují tenisky.“ Na obuvi a oblečení Jordan vydělává každým rokem výrazně přes 100 milionů dolarů. Kult obuvi Air Jordan však má i stinnou stránku, v minulosti se kvůli této značce opakovaně zabíjelo. Na konci května to vše připomněl dokument One Man and His Shoes. „Díky programu Jordan Wings jsme umožnili přístup ke vzdělání a získávání zkušeností mladým černochům, kteří zažívali systematický rasismus, ale víme, že můžeme udělat ještě víc,“ pronesl nyní Craig Williams, prezident Jordan Brand. Pro Jordana nyní nejspíš nastal čas splácení svého dlouholetého dluhu.