Potřetí a naposledy. Butler dal Miami další důvod k suspendaci, to neváhalo

Na začátku roku měl Butler pozastavenou činnosti v sedmi utkáních, poté odehrál tři zápasy, než dostal trest na další dva duely.

„Řekl jsem týmu, že si na to zvykneme,“ řekl trenér Erik Spoelstra k situaci kolem Butlera před pár dny. „Takhle to v NBA chodí, takhle to chodí v životě, který jsme si vybrali. Pokud si myslíte, že vás nic nepřekvapí, jste na omylu.“

Butler dal během Vánoc najevo, že chce odejít do jiného klubu, v němž bude mít šanci na úspěch v lize. V dresu Miami dvakrát bojoval neúspěšně o titul ve finále.

Za Miami hraje šestinásobný účastník Utkání hvězd šestou sezonu a dobíhá mu čtyřletá smlouva na 184 milionů dolarů (4,5 miliardy korun) s roční opcí. I kvůli lukrativnímu kontraktu je pro Heat obtížné domluvit se s jiným klubem na Butlerově výměně.