Stvořeni pro potíže. Cesta basketbalových odpadlíků z Miami vrcholí

Nepodceňujte je, vymstí se vám to. Vždycky. Miami Heat, věční outsideři, kteří se za čtyři sezony už podruhé záhadně prosmýkli do finále basketbalové NBA. Ne že by snad měli bídný tým, to vůbec. Jen když se v posledních letech před startem vyřazovacích bojů mrknete na soupisky, neřeknete si, že by byli z Východní konference nejobávanější.