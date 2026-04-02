Zranění mu ukončilo sezonu, teď se hráč Memphisu zpovídá z drogových přečinů

Devětadvacetiletý Clarke byl také v Cross County necelých sto kilometrů od Memphisu obviněn z nesprávného předjíždění a útěk ve vozidle s překročením rychlosti.
Trenér Grizzlies Tuomas Iisalo novinářům před středečním utkáním NBA proti New Yorku řekl, že informaci má, ale dál případ svého svěřence nekomentoval.
Clarke působí v Memphisu sedmou sezonu, v tomto ročníku odehrál jen dva zápasy. Začátek vynechal kvůli zranění pravého kolena, a když se v polovině prosince vrátil, poranil si hned v druhém utkání pravé lýtko. Minulý týden klub uvedl, že už si Clarke v této sezoně nezahraje.
V NBA kanadský basketbalista nastoupil k 309 duelům a má průměry 10,2 bodu a 5,5 doskoku na zápas.