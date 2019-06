Loket, krev a zašitá hlava. Divoký debut basketbalistky Březinové

ZPRAVODAJSTVÍ Drama na úvod ME. Basketbalistky prohrály s obhájkyněmi stříbra

„Mám tam jeden steh. Šla jsem do souboje pod košem a francouzská hráčka mě sestřelila loktem,“ popsala Březinová. „Byla to docela rána, tekla krev.“

Ve 29 letech na velkém turnaji v reprezentačním dresu debutuje. A proti Francii si podkošová hráčka vůbec nevedla špatně. Za nejproduktivnějším duem Romana Hejdová a Kateřina Elhotová se s osmi body stala třetí nejlepší střelkyní českého týmu.

„Přitom musím přiznat, že hlavně ze začátku jsem byla trošku nervózní. Ale to asi tak musí být,“ pokračovala Březinová.



Rozpaky po pár minutách na palubovce vyprchaly. Hráčka s neobvyklým číslem 0 na dresu se činila především v podkošovém prostoru, rozdávala i přijímala tvrdé údery. A hlavně zajišťovala Češkám body.

„Sice to skončilo o třináct, ale 37 minut to byl vyrovnaný mač. Fakt jsme dřely, daly jsme do toho srdce. Podporovaly jsme se na navzájem a to nás posouvalo dál,“ řekla po prohře 61:74.



Kromě šrámu na hlavě si tak Březinová z evropské premiéry odnese i rozporuplné pocity. „Byl to super zápas. Kdyby nám neutekl ten konec a skončilo to naopak, tak by to bylo krásné.“

Možnost nápravy mají české reprezentantky už v pátek. To krátce po poledni vyzvou v důležitém boji o postup ze skupiny Švédsko.

A Březinová před duelem se Seveřankami nabádá: „Musíme se vyvarovat chyb na doskoku a ztrát. Nemáme ale žádný důvod věšet hlavy.“

Ještě před startem šampionátu reprezentantky upozorňovaly, že na palubovce budou hlavně bojovat. Hned v prvním duelu to potvrdily. Důkazem je i premiérové představení Renáty Březinové.