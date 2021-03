České basketbalistky se v pondělí dozví, s kým si zahrají na ME

„Je asi jedno v jakém jsme koši. V každém jsou silné týmy a člověk si nemůže vybírat. Před losem víme jen, že se vyhneme třem týmům. Zrovna Černá Hora byla papírově slabší a na předchozím šampionátu nás vyřadila. Ani předtím nehrály nic moc, v zápase s námi jim padlo všechno a bylo po šampionátu,“ řekl Svitek.

Rozdělení do košů vzniklo na základě umístění na ME 2019 a podle výkonů v kvalifikaci o šampionát. Češky se na ME dostaly počtrnácté za sebou, ale předloňský turnaj jim nevyšel a skončily předposlední, patnácté. V kvalifikaci ovládly skupinu D s jedinou porážkou ze šesti zápasů a celkově byly sedmým nejlepší celkem.



Z prvního koše narazí na jednoho z kvarteta Srbsko, Belgie, Španělsko, Francie. Ve druhém koši jsou Švédsko, Rusko, Slovinsko a soupeř z kvalifikace Itálie. Ze čtvrtého koše se může Svitkův výběr těšit na jednoho ze čtveřice Slovensko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Řecko.

Nasazení pro los Koš 1: Španělsko, Francie, Srbsko, Belgie. Koš 2: Švédsko, Rusko, Slovinsko, Itálie. Koš 3: Bělorusko, Česká republika, Černá Hora, Turecko. Koš 4: Slovensko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Řecko.

Oba pořadatelské týmy si mohly vybrat před losem jeden partnerský celek, takže Španělky si do skupiny už předem zvolily Slovenky. Francie si vybrala Belgii, která je také v prvním koši, takže Belgičanky mají jistotu, že budou hrát v druhé základní skupině ve Štrasburku.



„Nemá cenu nad tím moc přemýšlet, dokud nebude skupina jasná. S přístupem, s jakým jsme šli do kvalifikačních bloků, i předvedenou hrou se nemusíme bát žádného soupeře. Každý tým, který se dostal na EuroBasket, má svou kvalitu. Hlavně si přeji, aby náš tým zůstal zdravý a dobře se připravil, a pak věřím, že budeme hrát dobrý basketbal,“ dodal Svitek.

Turnaj se bude hrát od 17. do 27. června. Dvě skupiny a dvě čtvrtfinále budou hostit Štrasburk i Valencie. Ve Španělsku potom turnaj vyvrcholí semifinálovými duely a zápasy o konečné umístění.