Návrat Hejdové na EuroBasket. A rovnou do role kapitánky

„Na hřišti roli vůdce nepotlačíte. Prostě jsem se s tím narodila,“ říká jedna z nejzkušenějších hráček dvanáctičlenného výběru, který v pondělí zahájí v Rize mistrovství Evropy soubojem s Francií.

Na Hejdové bude, aby svůj tým z pozice kapitánky vyburcovala. Jak na hřišti, tak mimo ně. Vždyť výrazně oslabené Češky budou ve skupinové fázi, ze které touží především postoupit, spoléhat hlavně na bojovnost a zarputilost. „Jsme spíš ledové královny. Musíme se pořádně nabudit a pohlídat si hlavně vstup do utkání,“ nabádá reprezentační křídelnice.

Přitom na podobné vůdcovské úkoly v národních barvách nebyla tak zvyklá. Ač se Hejdová poprvé v reprezentaci objevila v roce 2007 a hrála i na olympijských hrách 2008 v Pekingu, ve výběru pro evropský šampionát v posledních letech scházela.

Situace se zásadně změnila po minulém mistrovství Evropy v Česku, kdy se hlavním trenérem reprezentace stal Štefan Svitek. „Osobnost trenéra hraje při sestavování týmu obrovskou roli. Pan Svitek všechny osobně obvolával. Je to férový chlap, který dá šanci každému. Pracuje se pod ním skvěle,“ nešetří chválou Hejdová.

Se zkušeným koučem původem ze Slovenska si náramně rozumí celá kabina. Často padají vtípky, hlavním tématem nebývá pouze basketbal. Při tréninku ovšem 52letý trenér umí výrazně zvýšit hlas. „V ženském kolektivu nesmějí být rozdíly. Umí zařvat na všechny. Jedno, jestli je tahle nejlepší, nebo zdánlivě nejhorší,“ popisuje Hejdová.

V 31 letech platí Hejdová za nejostřílenější členku výběru. Do funkce kapitánky – kterou během kvalifikace plnila Kateřina Elhotová – byla nominována už na začátku šestitýdenní přípravy před letošním reprezentačním vrcholem. „Ale rozhodně to není tak, že by mě všechny hráčky poslouchaly. Na věcech se vždycky domlouváme společně,“ říká.

Do její kompetence spadá výběr tréninkových triček, vedení rozcvičky či spoluorganizace odjezdů do haly. A hlavně: nekompromisním chováním vyburcovat reprezentační parťačky. „Záleží mi na detailech. Když něco děláme, musíme to dělat pořádně,“ přidává.

Podobná slova v české šatně z jejích úst zazní i před dnešním úvodním duelem s obhájkyněmi stříbrných medailí.