První test basketbalistů před ME: v Pardubicích je prověří Bulhaři a Chorvaté

„Nemyslím si, že bychom měli úplně viset na tom, jak se budou hrát ta první utkání. Některé věci tam asi ještě budou trošku chybět,“ řekl rozehrávač a hlavní tahoun národního týmu Tomáš Satoranský. Upozornil ale, že mužstvo v aktuálním složení až na Jana Veselého a Víta Krejčího odehrálo červencové třetí okno kvalifikace mistrovství světa. „Myslím, že nebude problém skočit do zápasové formy a bude i prostor pro Nena (Ginzburga) zkoušet i další varianty pro Eurobasket,“ dodal.

Český tým se na kontinentální šampionát chystá v nejlepším možném složení. „Jsme rádi, že snad poprvé jsme v takové sestavě. Dokazuje to, jak každý vnímá tuto velkou akci pro český basketbal. Jsme pozitivně naladění. Nejdůležitější bude zůstat zdraví, naladit formu a hrát zápas od zápasu co nejlíp,“ doplnil Satoranský.

„Bude to zkouška, jak je kdo na tom. Otestování, do kolika rotací se dá jít. Do evropského šampionátu je však ještě daleko,“ podotkl pivot Jan Veselý, který bude od nové sezony působit společně se Satoranským v Barceloně.

Pivot Martin Peterka se těší, že zápasy zpestří přípravu. „Navíc to bude v Pardubicích před domácím publikem. Bulhary teď dobře známe, hráli jsme s nimi dvakrát. Jsou takový nepříjemný soupeř, takže si myslím, že to bude dobrý zápas. Uvidíme, v jaké přijedou sestavě, ale my se budeme soustředit hlavně na sebe,“ řekl Peterka, který na konci února v Pardubicích trojkou v závěru rozhodl zápas právě s Bulhary (83:80).

Výhra ponechala český tým ve hře o postup do další fáze kvalifikace MS, který v červenci proti Bosně a Hercegovině a Litvě dovršili. Tři dny před úspěšnou odvetou ale Češi v Botevgradu podlehli Bulharům 70:79 a měli v té chvíli ze tří duelů tři porážky. „Byl to důležitý koš, ale nějak extra na to nevzpomínám. Bylo to super v ten moment a hrozně jsem si to tehdy v Pardubicích užil. Ale to už si nepamatuje nikdo, možná ani Bulhaři,“ vrátil se Peterka k důležité trefě.

Kvalitní test očekává i od duelu s Chorvatskem. „Asi také přijedou v sestavě, v které budou hrát Eurobasket. Bude to super zápas, protože je to hodně kvalitní soupeř. Ale bude také hlavní, abychom pracovali na našem systému, obraně a snažili se vyhrát,“ prohlásil Peterka.

Na konci příštího týdne se Ginzburgův tým představí v Hamburku, kde v pátek vyzve domácí Německo a o den později se utká o umístění s Itálií, nebo Srbskem. Generálkou na ME potom budou ostré zápasy kvalifikace o postup na MS. Ve středu 24. srpna nastoupí národní tým v Paříži proti Francii a o tři dny později přivítá v Chomutově Maďarsko.

Do Eurobasketu Češi vstoupí 2. září v pražské O2 areně zápasem proti Polsku. V základní skupině se utkají také se Srbskem (3. září), Nizozemskem (5. září), Finskem (6. září) a Izraelem (8. září). „Teď už je to rychlé. Každý týden je nějaký turnaj, potom zápasy kvalifikace a pak už začne Evropa. Graduje to. Je ta příprava dobře poskládaná a zápasy budou postupně kvalitnější,“ dodal Peterka.