Klatovy ožijí basketbalem, mladé Češky začnou proti Rusku

Nejde přitom o první turnaj podobného rázu, jenž pošumavské město pořádá, před pěti lety hostilo světový šampionát hráček do 17 let. Ještě předtím, v roce 2012, se zde poprvé konalo Euro do 20 let, to však bylo v nižší divizi B. Tentokrát se v této kategorii bojuje o cenné kovy na nejvyšší úrovni.

Centrem dění bude klatovský zimní stadion, který na devět dní vymění ledovou plochu za basketbalovou palubovku. Kromě toho se další zápasy hrají ve sportovní hale základní školy v Čapkově ulici.

Jaké jsou ambice českého výběru, jenž se v základní skupině střetne postupně s Ruskem, Švédskem a Polskem?

„Zatím jsme si žádné konkrétní cíle nestanovili, ale naše skupina je podle mě hratelná. Musíme hrát co nejlépe hned od začátku, abychom šli dál z výhodné pozice. Pak se uvidí, v play off už bývají zápasy hodně nevyzpytatelné,“ plánuje hlavní hvězda domácí reprezentace Veronika Voráčková.

„Na šampionát se moc těšíme. Pro většinu z hráček jde o poslední mládežnický turnaj, takže je fajn, že se kamarádi a rodina mohou přijet podívat a nemusí cestovat přes půlku Evropy,“ přemítá basketbalistka univerzity na Islandu.

Program českého týmu v základní skupině C Česko - Rusko, SO 18.00

Švédsko - Česko, NE 18.00

Česko - Polsko, PO 18.00

- všechna utkání odehraje český výběr na zimním stadionu

Generálka svěřenkyním amerického trenéra Kena Scalabroniho vyšla na výbornou, nad Portugalskem zvítězily na klatovském zimním stadionu jednoznačně 63:37. „Byl to typický přípravný zápas. Dělali jsme spoustu chyb, měli jsme zbytečné ztráty a občas nám chyběla koncentrace. Nebylo to nakonec tak špatné, ale s takovým výkonem medaili nezískáme,“ varoval však kouč českého týmu Scalabroni.

„Nebylo to od nás ideální. Dlouhodobě nám dělá problém třetí čtvrtina, tam se musíme hodně zlepšit,“ uznala i další reprezentantka Kristýna Brabencová.

Plzeňský kraj má ve výběru své zastoupení v podobě Simony Sklenářové, kmenové hráčky pražské Sparty, která je ovšem plzeňskou rodačkou.

Český národní tým se poprvé fanouškům představí hned zítra, od 18 hodin se utká s Ruskami.