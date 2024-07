Holky zvracely, do nemocnice nás vezla tlumočnice, popisuje masérka český boj

Na šampionátu patřil výběr trenérky Marcely Krämer k jasným adeptům na postup mezi elitu. Cíl basketbalistky splnily a získaly i bronz. Vzhledem k turbulentnímu vývoji se jedná o chtěnou náplast na rány, které musely hráčky i realizační tým snést.

Třiadvacetiletá Pogányová se zdravotním potížím se štěstím vyhnula. Avšak s hráčkami objížděla infekční oddělení, v hotelu hlídala, jestli jsou všechny členky výběru v pořádku.

Jste ze sportovní rodiny, maminka Šárka Kašpárková je bývalá atletka i basketbalistka, tatínek Michal Pogány byl jejím trenérem. Vzpomenete si, jestli vám vyprávěli o podobných příhodách?

Nemyslím si. Mamka mi už do Bulharska psala, že přede mnou smeká, jak jsem se s celou situací poprala. Byla z toho v šoku, během kariéry se zraněním vyhýbala. Špatně prožívala už moje trable s koleny, myslím, že i teď všechno detailně sledovala. Hlavně, že už jsme všichni doma.

Přibližte, co se v Bulharsku dělo. Vývoj musel být překotný.

V pátek v pět hodin ráno jsme dostali první zprávu, že jedna z našich hráček zvrací a má průjem. V tu chvíli jsme ještě nevěděli, že máme průšvih. Mysleli jsme, že se ji udělalo špatně. Ale během dopoledne jsme zjistili, že stejný problém má dalších šest týmů, zhruba se jednalo o pětatřicet lidí. Někteří už hlásili nevolnost o den dříve, jenže na místě to zkoušeli zamést pod koberec. Pak už to nešlo.

Jak to v hotelu vypadalo?

Jen jsme šly s trenérkou po chodbě a slyšely jsme, jak někdo zvrací. Modlily jsme se, ať to nejsou naše pokoje, koukaly jsme se na čísla, protože na patře bydlelo více týmů. Během dne nám odpadly další tři hráčky, celkem tři bylo nutné hospitalizovat. Ze všech týmů pak mělo odjet do nemocnice čtyřicet lidí.

Český tým neměl v Bulharsku lékaře. Reakce tedy byla na vás s fyzioterapeutem Jiřím Janovským?

Naštěstí jsem dva roky studovala na medicíně všeobecné lékařství, takže základy první pomoci mi byly vštěpeny. I paní trenérky pomáhaly, věděly, co mají dělat. Na mistrovství Evropy byla jedna oficiální doktorka z Bulharska, která měla zaštiťovat kontrolu holek právě v takových případech.

Komunikace s ní měla k ideálu daleko?

Bohužel, i když jsme nahlásili nevolnost u velkého počtu osob z šesti států, stále tvrdila, že se jedná o důsledek dlouhého pobytu na sluníčku a změny teploty. Přitom nejpostiženějším týmem byly Řekyně, u kterých bych čekala, že budou na změnu klimatu v Bulharsku nejméně háklivé. A právě řecká doktorka nám taky nejvíce pomáhala.

Dojaté české basketbalistky do 20 let po zvládnutém zápase o třetí místo s Islandem.

Jak například?

Chodila jsem za ní pro rady. Konzultovaly jsme třeba, jestli Terka Trávničková může nastoupit (k zápasu o třetí místo), dávala nám i injekce proti zvracení, protože holky nebyly schopné pozřít žádné prášky, všechno šlo ven.

A s bulharskou lékařkou jste dále nemluvili? Nesnažili jste se s ostatními výpravami argumentovat, oponovat jejím závěrům?

Všichni jsme byli v pátek po obědě svoláni na mítink, kde seděly postižené státy. Za naši výpravu jsem tam byla já, Jirka Janovský (fyzioterapeut) a Jakub Večerka (vedoucí týmu). Paní doktorka byla potichu, případně jen zopakovala svoji verzi. Neuměla moc anglicky. Potom jsem ji během dne několikrát potkala a vůbec se nezajímala, jak se hráčkám daří. Bylo to zvláštní.

Nastal zlom, když hráčky začaly jezdit do nemocnice?

Spíše ne. S náma jela tlumočnice, která byla úžasná. Vezla nás s Anetou Kytlicovou vlastním autem, opravdu se snažila udělat maximum. Dohromady jsme byly ve třech nemocnicích. Na prvním infekčním nám řekli, že mají plno. Později jsme zjistily, že už tam jsou hospitalizováni další lidé od nás z hotelu. Paní překladatelka domluvila, aby Anetě píchli aspoň injekci a dostali ji do normálního stavu. Měla tlak 100 na 52, což rozhodně není příjemný stav pro devatenáctiletou holku.

Tereza Pogányová v nemocnici s Anetou Kytlicovou.

A dál?

Jeli jsme na druhé infekční. Tlumočnice zase přesvědčovala bulharské lékaře, já jsem se spíše starala o Anetu. Celý proces docela trval. Ale v nemocnici kmitali, postarali se o nás, doktor pak přišel rychle do ambulance vyzpovídat hráčku o problémech. Pak ji uložili na pokoj a dali ji infuzi. A když jsem si po třech hodinách myslela, že je hotovo, zazvonil mi telefon, že za mnou jede další hráčka.

Jak náročná byla komunikace s trenérským štábem, který tým chystal na poslední dva důležité zápasy turnaje?

Paní trenérka na hotelu taky pomáhala, takže moc dobře věděla, v jaké jsme situaci. Vůbec netlačila na hráčky, aby zkoušely nastoupit. Nominace na zápas se vlastně udělala sama.

Jako masérka, která je s hráčkami často v kontaktu, jste zaznamenala nějaké indicie, že na hotelu není všechno v pořádku co se týče stravy?

Je pravda, že jídlo bylo nic moc od začátku. Poslední týden jsem začala pozorovat, že maso není nejlepší. Úplně mi nevonělo, takže jsem ho nejedla, což mě asi zachránilo. Ale ostatní holky jedly normálně, proto jsem to více neřešila. Lékaři nám pak říkali, že nemuselo jít jen o jeden pokrm, který otravu způsobil.

České basketbalistky do 20 let před zápasem evropského šampionátu.

Po turnaji hovořila trenérka Krämer o bezmoci, vedoucí týmu Večerka o nedůstojném konci turnaje. Co se honilo hlavou vám?

Pro mě byl nejsilnějším momentem sobotní zápas s Nizozemskem. Když jsem viděla holky v šatně o poločase... Nebyl to hezký pohled. Síly jim ubývaly, za těch patnáct minut se snažily vzpamatovat a vím, že do toho zápasu daly všechno. Psali nám i z ostatních týmu, že nám fandí. Po zápase jsem pak uronila slzu a myslím, že jsem nebyla jediná. Dokonce za náma přišli lidé z nizozemského realizačního týmu a řekli, že jejich sportovní srdce pláče.

Úspěch v zápase o bronz a postup do elitní divize pak musela být obrovská satisfakce.

Původně jsem měla strach, jestli se holky po semifinále nesloží. Ale řekla bych, že se před duelem s Islandem ještě více nabudily. Nastoupit mohla i Terka Trávničková. Nakonec tým vybojoval bronz, ale stejně si stojím za tím, že se mohly zápasy posunout.

Umocňoval emoce i fakt, že Češky měly na turnaji silný výběr, který skončil loni na mistrovství světa do 19 let na sedmém místě?

Určitě, bezmoc šla vidět na všech. Navíc to byla poslední akce, kde si mohly zahrát pohromadě. Společně prošly mládežnickými výběry, vybudovaly si skvělý kolektiv, naučily se bojovat jedna pro druhou a věděly, že sportovně všechno klape. A pak se stane něco, co nikdo nemůže ovlivnit.

Masérka Tereza Pogányová s Valentýnou Kadlecovou, Karolínou Petlanovou, Charlotte Velichovou, Dominikou Hykovou a Emmou Čechovu.

V poslední zápase si ještě tahounka Dominika Paurová přetrhla křížové vazy.

Když se to stalo, hned jsem spěchala za Domčou. Začala plakat, protože se lekla, jak jí koleno šlo ven a zase zpátky. Sama jsem si během hráčské kariéry přetrhla oba přední křížové vazy, jsem po dvou plastikách. Ona o tom věděla, pak jsme spolu jely do nemocnice, kde jsem zůstala, i když mi její maminka volala, ať se klidně vrátím do haly. Pak jsem se dívala na záznam zápasu, holky byly chvíli v šoku. Jsem pyšná, že se semkly a chtěly pro Domču urvat aspoň bronz.

Komunikovali jste už během turnaje s kluby?

O obvolávání klubů a rodin se staral hlavně Kuba Večerka. Jenže problém je, že ani po několika dnech nemáme ze Sofie žádné výsledky, které bychom mohli předat dál.

Návrat domů už jste zvládli s týmem bez potíží?

Naštěstí jsme odletěli společně, měla jsem noční můry, že by tam někdo musel zůstat.