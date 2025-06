Nejlepší domácí střelkyní byla Emma Čechová s 13 body, Eliška Hamzová a Julia Reisingerová přidaly sedm bodů.

Na tento zápas už byla v brněnské hale položena palubovka pro šampionát, přísnému reglementu FIBA odpovídaly i oficiální koše. Jenže české reprezentantky si na nové zařízení jakoby nemohly zvyknout, v úvodu se jim nedařila střelba ani zpod koše, ani ze střední či větší vzdálenosti.

Zlepšení koncovky a zjednodušení hry přišlo na přelomu první a druhé čtvrtiny, kdy se také Češky poprvé nakrátko dostaly do vedení. Po ztrátách však o něj přišly. V poločase prohrávaly rozdílem čtyř bodů 27:31. „Nepovedl se nám začátek zápasu, takhle jsme si vstup do něj nepředstavovaly, vázla nám střelba a také kombinace, musíme si míč lépe podávat,“ řekl pivotka Čechová.

Vstup do druhé půle domácím hráčkám nevyšel vůbec. Po dalších ztrátách a nepřesnostech šly Italky do trháku po dlouhé šňůře 20 bodů, první koš daly Češky až v samém závěru, jejich půst trval 8:42 minut. Trenérka Romana Ptáčková rotovala se sestavou, ale optimální složení hledala jen těžko. „Byla to facka a doufám, že přišla v pravý čas,“ hodnotila duel rozehrávačka Hamzová.

Francesca Pasová v souboji pod košem s Eliškou Hamzovou. Alena Hanušová na zemi bojuje se Sarou Maderovou.

Poslední čtvrtina byla především o tom, aby se hráčkám vrátilo ztracené sebevědomí. Jejich hra se zlepšila, ale na výraznější změnu skóre s týmem širší evropské špičky to nestačilo.

Český tým se utká s Itálií ještě ve středu, ale za zavřenými dveřmi. Od čtvrtka dostanou hráčky volno a znovu se sejdou v Brně v pondělí. Ve skupině EuroBasketu od 19. do 22. června ve Starez areně postupně vyzvou Černou Horu, Portugalsko a Belgii.