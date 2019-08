Mladé české basketbalistky čeká klíčové evropské osmifinále

11:12

Domácí šampionát zatím podle představ, možná i nad očekávání! České basketbalistky obsadily ve skupinové fázi klatovského mistrovství Evropy do 20 let druhé místo a vybojovaly si dobrou výchozí pozici pro vyřazovací boje. Do osmifinále postoupilo všech šestnáct týmů, teprve teď se bude rozhodovat o úspěchu, nebo případném zklamání.