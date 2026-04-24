Atlanta znovu zdolala Knicks o bod, Toronto ukončilo nelichotivou sérii

Druhý z potřebných čtyř bodů k postupu do druhého kola play off zámořské ligy získala také Minnesota, jež zdolala Denver 113:96. Na 1:2 na zápasy snížilo Toronto po domácí výhře nad Clevelandem 126:104.
Atlanta z pozice šestého nasazeného týmu Východní konference zdolala třetí Knicks stejně jako minule v hale soupeře o jediný bod. Tentokrát Hawks vedli až o 18 bodů, jenže v závěru se dostali hosté do vedení 108:105 po akci Jalena Brunsona. Poslední slovo ale měli Jalen Johnson a McCollum, kteří zařídili obrat ve skóre i ve vývoji série.
Torontu pomohli sérii s Clevelandem zdramatizovat Scottie Barnes a R. J. Barrett, oba dali 33 bodů. Barnes přidal 11 asistencí. Raptors proti Cavaliers ukončili rekordní sérii 12 porážek ve vzájemných zápasech v play off. V poslední čtvrtině hráči kanadského týmu trefili osm trojek z devíti pokusů a pasáž ovládli 43:23. Barrett proměnil z dálky šest z osmi střel.
Klíčem k druhému úspěchu basketbalistů Minnesoty za sebou byla obrana, za celou první čtvrtinu dovolili třetímu nasazenému týmu Západní konference Denveru jen 11 bodů. Na vlastní konto přispívali zejména Ayo Dosunmnu (25) a Jaden McDaniels (20), první přidal 9 asistencí, druhý 10 doskoků. Denver doplatil na slabou střelbu i absenci Aarona Gordona, nestačil mu ani výkon Nikoly Jokiče, jenž zaznamenal 27 bodů a 15 doskoků.
Výsledky 1. kola play off NBA
Východní konference - 3. zápasy: Atlanta - New York 109:108 (stav série 2:1), Toronto - Cleveland 126:104 (stav série 1:2).
Západní konference - 3. zápas: Minnesota - Denver 113:96 (stav série 2:1).