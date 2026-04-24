Atlanta znovu zdolala Knicks o bod, Toronto ukončilo nelichotivou sérii

  8:48
Necelých 13 sekund zbývalo do konce poslední čtvrtiny, když C. J. McCollum trefil rozhodující střelu z odskoku a zařídil basketbalistům Atlanty vítězství 109:108 nad New Yorkem. V sérii prvního kola play off NBA tak Hawks vedou 2:1. Autor vítězné trefy zápas zakončil s 23 body.
Pivot Onyeka Okongwu z Atlanty zakončuje během zápasu proti New York Knicks. | foto: AP

Brandon Ingram z Toronta (vlevo) a Max Strus z Clevelandu se přetahují o míč.
Radost Collina Murrayho-Boylese (Toronto) v souboji s Clevelandem.
Pokus Jonathana Kumingy (Atlanta) se snaží zblokovat Mitchell Robinson (New...
Nikola Jokič, pivot Denveru, si otírá obličej v duelu s Minnesotou.
Druhý z potřebných čtyř bodů k postupu do druhého kola play off zámořské ligy získala také Minnesota, jež zdolala Denver 113:96. Na 1:2 na zápasy snížilo Toronto po domácí výhře nad Clevelandem 126:104.

Atlanta z pozice šestého nasazeného týmu Východní konference zdolala třetí Knicks stejně jako minule v hale soupeře o jediný bod. Tentokrát Hawks vedli až o 18 bodů, jenže v závěru se dostali hosté do vedení 108:105 po akci Jalena Brunsona. Poslední slovo ale měli Jalen Johnson a McCollum, kteří zařídili obrat ve skóre i ve vývoji série.

Torontu pomohli sérii s Clevelandem zdramatizovat Scottie Barnes a R. J. Barrett, oba dali 33 bodů. Barnes přidal 11 asistencí. Raptors proti Cavaliers ukončili rekordní sérii 12 porážek ve vzájemných zápasech v play off. V poslední čtvrtině hráči kanadského týmu trefili osm trojek z devíti pokusů a pasáž ovládli 43:23. Barrett proměnil z dálky šest z osmi střel.

Klíčem k druhému úspěchu basketbalistů Minnesoty za sebou byla obrana, za celou první čtvrtinu dovolili třetímu nasazenému týmu Západní konference Denveru jen 11 bodů. Na vlastní konto přispívali zejména Ayo Dosunmnu (25) a Jaden McDaniels (20), první přidal 9 asistencí, druhý 10 doskoků. Denver doplatil na slabou střelbu i absenci Aarona Gordona, nestačil mu ani výkon Nikoly Jokiče, jenž zaznamenal 27 bodů a 15 doskoků.

Výsledky 1. kola play off NBA

Východní konference - 3. zápasy: Atlanta - New York 109:108 (stav série 2:1), Toronto - Cleveland 126:104 (stav série 1:2).

Západní konference - 3. zápas: Minnesota - Denver 113:96 (stav série 2:1).

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Lutych–Bastogne–Lutych 2026: Trasa, favorité, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Tadej Pogačar slaví triumf na Lutych–Bastogne–Lutych.

V neděli je na programu cyklistického kalendáře nejstarší klasika Lutych–Bastogne–Lutych. Čtvrtý monument sezony nabídne opět souboj těch největších hvězd pelotonu včetně Tadeje Pogačara. Kdo si...

24. dubna 2026

Rubio by íránské fotbalisty na MS přivítal, leč varuje: Nesmějí přivézt bandu teroristů

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026)

Vyjádření amerických představitelů směrem k íránským fotbalistům pokračují. Ministr zahraničí Marco Rubio ujistil zástupce tamní reprezentace, že Spojené státy nejsou proti její účasti na mistrovství...

24. dubna 2026  9:52

S Duklou ovládl 1. ligu, v Jihlavě hraje i o MS. Beránek: Vzpomínky se mi hned vybaví

Český útočník Ondřej Beránek si kryje puk před finským obráncem Mikkem...

Rodina a kamarádi ho zasypali žádostmi o lístky, které z předprodeje zmizely za pár minut. Hokejový útočník Ondřej Beránek je na Vysočině doma a v páteční odvetě proti Rakousku bude pod drobnohledem.

24. dubna 2026  9:17

Český Woods? Historická kuriozita. Ale šance na zlaté zrnko je, říká Uhlík

Petr Uhlík, prezident České golfové federace.

Před rokem a měsícem se stal novým prezidentem České golfové federace. Přitom kolem golfu se Petr Uhlík pohybuje přes 40 let – hraje ho, šéfuje hřišti na Konopišti, předsedal kontrolní komisi,...

24. dubna 2026

Atlanta znovu zdolala Knicks o bod, Toronto ukončilo nelichotivou sérii

Pivot Onyeka Okongwu z Atlanty zakončuje během zápasu proti New York Knicks.

Necelých 13 sekund zbývalo do konce poslední čtvrtiny, když C. J. McCollum trefil rozhodující střelu z odskoku a zařídil basketbalistům Atlanty vítězství 109:108 nad New Yorkem. V sérii prvního kola...

24. dubna 2026  8:48

Spor o místa pro liberecké fandy. Slovan o podmínkách Jablonce: Byly nestandardní

Momentka z podještědského derby mezi Libercem a Jabloncem.

Mezi fotbalovými týmy Jablonce a Liberce to před sobotním ligovým derby vře. Příčinou jsou místa pro liberecké fanoušky na jabloneckém stadionu. „Jako klub chceme zareagovat na výrazně zkreslené...

24. dubna 2026  8:16

Pištěk: Držíme hlavy v klidu, víme, co má Jihlava za sebou. Doma baráž ukončíme

David Kaše a Nicolas Hlava slaví vedení na ledě Jihlavy.

Byl to jen jeden výpadek favorita, nebo se baráž o hokejovou extraligu ještě může zdramatizovat? Hokejový Litvínov je po čtyřech letech prvním týmem z nejvyšší soutěže, který nemá jistou záchranu po...

24. dubna 2026  8:09

Syn řezníka, co zářil za volantem. Kresta slaví jubileum, připomeňte si jeho kariéru

Automobilový závodník Roman Kresta. (duben 2026)

Roman Kresta, jediný český jezdec působící v zahraničním továrním týmu v rally, slaví 50. narozeniny. Prohlédněte si na unikátních fotografiích jeho mimořádnou kariérou, kterou provázely velké...

24. dubna 2026

Nečas je krok od postupu, pro Pastrňáka se Zachou se situace komplikuje

Český útočník Martin Nečas se raduje s Nathanem MacKinnonem (vlevo) a Calem...

Stejně jako o den dříve hokejisté Philadelphie slavili třetí výhry v sérii play off NHL rovněž hráči Colorada a Caroliny. Vítěz základní části s Martinem Nečasem v sestavě dobyl led Los Angeles 4:2...

24. dubna 2026  7:15,  aktualizováno  7:59

Sedmý obránce jako hrdina. Na ledě byl přes dvě minuty, přesto Musil rozhodl

Pardubický útočník Roman Červenka se snaží ujet třineckému obránci Davidu...

Obránce David Musil, který se zjevil před brankářem Malcolmem Subbanem, rozhodl čtvrté finálové utkání extraligy mezi třineckými Oceláři a Dynamem Pardubice. Před svojí trefou přitom Musil z pozice...

24. dubna 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Nejlepší na světě. Čeští brankáři táhnou týmy v NHL, opora by se hodila i Rulíkovi

Premium
Dan Vladař (80) v dresu Philadelphia Flyers

Je to naprostý unikát. Ačkoliv v poli byste napočítali jen šest hokejistů, v brance Češi světové velmoci porážejí. Ve svých týmech mají navíc naprosto stěžejní pozici, kluby je k udržení nadějí na...

24. dubna 2026

Fandové, pozor. Hrozí porušení soukromí i zadržení, varují organizace před MS

Prezident světového fotbalu Gianni Infantino přivezl americkému prezidentu...

Více než 120 amerických lidskoprávních organizací ve Spojených státech v souvislosti s blížícím se mistrovství světa ve fotbale varovalo, že cizincům během jejich návštěvy USA hrozí, že budou vážně...

23. dubna 2026  22:05

