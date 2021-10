Američanky budou USK v Moskvě chybět. Ruská ambasáda by víza nestihla

„Ještě se k týmu nepřipojily a i tak bychom jim nestačili vystavit víza. Dnes je to tak, že i expres víza do Ruska trvají v Praze tři dny,“ řekla ČTK trenérka Natália Hejková. „Rády bychom si i bez Alyssy a Brionny zvedly náladu nějakým slušným výsledkem a uvidíme, jak se nám bude dařit v Moskvě. V dalším utkání už bychom ale měly být s nimi,“ dodala.



České šampionky vstoupily před týdnem do Euroligy porážkou ve Francii s BLMA Montpellier 74:75, rozhodující koš inkasovaly v poslední sekundě. Po faulu Dragany Stankovičové proměnila trestný hod šest desetin před koncem Olivia Époupaová.

Nováček z Moskvy prohrál na hřišti úřadujících vicemistryň ze Salamanky 64:70. Právě ruský tým patří k hlavním konkurentům USK v boji o jedno ze čtyř postupových míst do čtvrtfinále.

Alyssa Thomasová (vpravo) se chystá zakončit na koš Gdyně.

„Viděly jsme zápas Moskvy v Salamance a je nám jasné, že to nebude vůbec jednoduchý soupeř. Je to tým, který je složený ze samých domácích hráček, ale jsou to Rusky, které hrají v národním týmu,“ řekla Hejková.

Jednou z hlavních tváří je pivotka Nina Glontiová, která dala Salamance 16 bodů. Double double za 10 bodů a 11 doskoků přidala další podkošová hráčka Žosselina Majgová.

„V obraně hrají velmi dobře a agresivně. Uvidíme, co už bude za hranou a co se bude pískat. V útoku je to pak typicky ruský basketbal, až na to, že jejich hráčky jsou hodně běhavé. Musíme se připravit na to, že umí vystřelit za tři body a jsou k tomu velmi rychlé,“ popsala Hejková.

María Condeová (vpravo) z USK Praha přihrává kolem Any Marie Filipové z BLMA.

Kromě chybějících Američanek by měla mít slovenská trenérka k dispozici kompletní tým. Nastoupit by měla i Španělka María Condeová, která se proti Montpellier blýskla 23 body, ale v posledních dnech laborovala se zraněným kotníkem. „Měla malý výron, ale to se stává. Ona je bojovnice a nevzdá to,“ řekla Hejková, která je pětinásobnou vítězkou Euroligy, dvakrát uspěla se Spartakem Moskevská oblast a působila i v konkurenčním Dynamu.

V sedmi dnech odehrají Pražanky druhý zápas na hřišti soupeře. „Je to záběr, ale to už tak v této soutěži bývá. Bohužel jsme hned v úvodu chytly dva zápasy venku, ale musíme hrát stejně jako v Montpellier, jen s lepším výsledkem pro nás,“ dodala Hejková.

Duel začne ve středu v Moskvě v 18:00 SELČ.