Ruce má nadále rychlejší než ocas chřestýše, ale hlad po zlatu je pryč

Mooreová se usmívala od ucha k uchu a diváci se mohli zbláznit. V ten moment sotvakdo tušil, že jejich domácí hvězda již brzy zmizí z palubovek.

Maya Mooreová se v basketbalovém světě stala zlatým standardem. Excelovala už na střední škole, když svůj tým dovedla ke čtyřem státním titulům. Zdobily ji jak basketbalové, tak fyzické dovednosti - v šestnácti letech byla schopná zasmečovat, ačkoliv vyrostla jen na 183 centimetrů.

Maya Mooreová jako nejužitečnější hráčka Utkání hvězd WNBA 2018:

Na obranné polovině vynikala uměním získávat míče. Podle dokumentárního snímku ze série Sports Science je její ruka schopná vystřelit směrem k balonu větší rychlostí, než když chřestýš kmitá ocasem.

Že je potenciál Mooreové obrovský, se ukázalo během její univerzitní kariéry, kterou strávila pod trenérem Genem Auriemmou na University of Connecticut. I ty nejlepší hráčky první rok v modrobílém dresu pod drilem legendárního kouče bojují s nástrahami vysokoškolského basketbalu. To ovšem nebyl případ Mooreové, která do Connecticutu vtrhla jako uragán.

Ve druhém a třetím ročníku dovedla „Uconn“ k národnímu titulu, s její pomocí vyhrála univerzita neuvěřitelných 90 zápasů v řadě. Kariéru zakončila jako nejlepší střelkyně v historii školy, když jako jediná dokázala nasázet více než 3000 bodů. Krátce po ukončení studia jako první žena podepsala smlouvu se značkou Jordan, kterou má pod svými křídly gigant Nike.

Pokud měl někdo právo na „jordanovské“ číslo 23, pak to byla Mooreová.

„Maya nám všem dokázala, že na hřišti jen vítězí. Je vždy hladová a odhodlaná být nejlepší i mimo palubovku. V Jordan Brand se těšíme na spolupráci i na její úspěchy v další fázi kariéry,“ nechali tehdy Jordana promluvit na adresu Mooreové marketéři.

Čtyřicetibodový večer Mooreové proti univerzitě Syracuse:

Jako jedničku draftu WNBA si ji v roce 2011 vybrala Minnesota Lynx, za kterou v té době hrály Lindsay Whalenová, Sylvia Fowlesová či Rebekkah Brunsonová. Tehdy dvaadvacetiletá Maya se okamžitě stala miláčkem státu z amerického Středozápadu. Již ve své premiérové sezoně si zahrála Utkání hvězd a byla zvolena nováčkem roku, ale především byla důležitou členkou týmu, který poprvé v historii klubu soutěž vyhrál.

Mooreová je magnetem na úspěchy. V dospělosti si do sbírky přidávala další titul alespoň každou druhou sezonu. Dvakrát zvedla nad hlavu trofej šampiona NCAA a jako členka Minnesota Lynx vyhrála čtyři tituly během osmi let. K tomu připočtěte dvě zlaté medaile z mistrovství světa a dvě z olympijských her. A také euroligové tituly s Valencií a Jekatěrinburgem či triumfy v čínské lize. Těžko byste hledali někoho s impozantnějším seznamem. Maya neprohrává.

V květnu 2018 představila Minnesota Lynx nový plakát. Nejednalo se ovšem o obyčejnou záležitost; Mooreová na něm pózovala stejně jako Michael Jordan v roce 1989.

Křídla, jak se ikonické fotce přezdívá, ovládla nejen celé Minneapolis, ale i zdi mnoha dětských pokojů.

Reklama Air Jordan s Mayou Mooreovou:

Mooreová během uplynulých let naplnila všechna očekávání.

A hlad po úspěchu, o kterém kdysi mluvil Michael Jordan, tím byl nasycen.

Minulá sezona WNBA skončila pro Lynx již v prvním kole play-off, ve kterém tým nestačil na Los Angeles Sparks. Mooreová pak jinou smlouvu nepodepsala a načas o ní nebylo slyšet.

Na začátku letošního roku se vyrojily četné spekulace. Že vynechá i ročník v WNBA, že zažádá o výměnu do jiného klubu, nebo že ukončí kariéru.

První informace se nakonec ukázala jako pravdivá; Mooreová v únoru napsala dopis pro stránku The Players Tribune, ve kterém potvrdila, že se následující sezony nezúčastní.

„Tento rok nebudu hrát profesionální basketbal,“ začala své prohlášení a pokračovala: „Je několik způsobů, jak měřit úspěch. Mé basketbalové úspěchy jsou neuvěřitelné. Já ale měřím úspěch otázkou ,Žiju smysluplný život?’“

Mooreová se v dopise podělila o své ideály a uvedla, že chce léto strávit s rodinou a investovat do snů týkajících se její křesťanské víry, které nosila roky v srdci.

„Říct ne sezoně 2019 znamenalo říct ano rodině a víře. Tento rok bude těžký, ale také velmi obohacující. Jsem vděčná svým spoluhráčkám a přátelům, že mě v tomto posunu podporují, a těším se, co přinese budoucnost,“ uzavřela dopis Mooreová.

Stopu talentované křídelnice z basketbalového světa už nikdo nesmaže. A třeba se Mooreová po roční pauze opět vrátí na palubovku, ačkoliv její život nyní nabírá jiný směr.