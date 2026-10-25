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Pardubice ustály výpadek a poskočily na druhé místo. Hradec přetlačil Plzeň

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  21:15aktualizováno  21:33
Rhyjon Blackwell z Ústí nad Labem u míče, brání ho pardubický Zed Key.

Rhyjon Blackwell z Ústí nad Labem u míče, brání ho pardubický Zed Key. | foto: Sluneta Ústí nad Labem

Chayce Polynice z Ústí nad Labem zakončuje na pardubický koš.
Jaborri Mcghee z Ústí nad Labem se dere podél lajny, brání ho pardubický Adam...
Jaborri Mcghee z Ústí nad Labem při trestném hodu
Marko Šinik z Hradce Králové u míče
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Přímý souboj o druhé místo v Národní basketbalové lize vyhrály Pardubice, které zvítězily v Ústí nad Labem 83:64. Úřadující vicemistři uspěli ve šlágru 8. kola týden po domácí porážce s Děčínem a posunuli se za vedoucí Slavii. Ústecká Sluneta prohrála po sérii šesti ligových vítězství.

Východočeši celý zápas vedli a porazili Ústí v lize či poháru posedmé za sebou. Nevykolejil je ani výpadek ve třetí čtvrtině, v níž dali jen sedm bodů. Nejlepšími střelci vítězného týmu byli Zed Key a Ryan Moffatt, kteří dali po 14 bodech. V dresu Slunety nastřílel 15 bodů Rhyjon Blackwell.

„Věděli jsme, že Sluneta je rozjetá a má velmi dobře sestavený tým, což ukázala v prvních sedmi kolech,“ komentoval pardubický kouč Jan Šotnar. „Tentokrát jsme byli basketbalovější a vyspělejší, a to především na obranné polovině. Nezmatkovali jsme ani ve fázích, kdy jsme v útoku neproměnili některé volné střely. Pokračovali jsme v naší hře a jsem moc rád, že jsme si dokráčeli pro zasloužené vítězství.“

Jaborri Mcghee z Ústí nad Labem se dere podél lajny, brání ho pardubický Adam Lukeš.

Podle ústeckého trenéra Tomáše Reimera rozhodla úvodní čtvrtina, kterou jeho tým prohrál o 15 bodů. „Pardubice nám ukázaly, jak se hraje na top úrovni. Měli jsme problémy se uvolnit a dostat se do pozic, na které jsme byli v dosavadních zápasech zvyklí,“ uvedl Reimer, jenž ocenil své svěřence za bojovnost.

„I přesto, že to nebyl úplně náš den a spousta míčů nám z koše vypadla, byli jsme ve čtvrté čtvrtině stále na dostřel. Je to pro nás druhá prohra a teď je ze všeho nejdůležitější na ni dobře zareagovat,“ dodal.

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Plzeňský nováček dlouho bojoval o druhou ligovou výhru, ale nakonec Hradci Králové podlehl 77:84. Domácí Juraj Páleník i hostující Marko Šinik dali po 20 bodech.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

8. kolo:

BK Loko BaliMania Plzeň - BK Gapa Hradec Králové 77:84 (22:26, 42:48, 59:61)
Nejvíce bodů: Páleník 20, Váňa a Nicholas po 13, D’Amico 9, Muhammad 8 - Šinik 20, Morgan 18, Brown 17, Eduardo 9, McLaurin 8.

BK Sluneta Ústí nad Labem - BK KVIS Pardubice 64:83 (12:27, 33:50, 46:57)
Nejvíce bodů: Blackwell 15, McGhee a Potoček po 12. Polynice 9 - Key a Moffatt po 14, Kovář 11. Bryant 10, Lukeš 9, Švrdlík a Bonham po 8.

Tabulka:

1.SK Slavia Praha ERA NBK871772:62687,5
2.BK KVIS Pardubice972785:70377,8
3.BK Sluneta Ústí nad Labem862728:62275,0
4.BK Armex Energy Děčín862683:60275,0
5.NH Ostrava743604:58857,1
6.Sršni Photomate Písek743619:60957,1
7.USK Praha835659:67037,5
8.Pumpa Basket Brno835646:66837,5
9.BK Opava835655:69837,5
10.BK GAPA Hradec Králové835693:75137,5
11.BK Loko BaliMania Plzeň817624:72712,5
12.BK Olomoucko918585:78911,1
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