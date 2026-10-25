Pardubice ustály výpadek a poskočily na druhé místo. Hradec přetlačil Plzeň

Východočeši celý zápas vedli a porazili Ústí v lize či poháru posedmé za sebou. Nevykolejil je ani výpadek ve třetí čtvrtině, v níž dali jen sedm bodů. Nejlepšími střelci vítězného týmu byli Zed Key a Ryan Moffatt, kteří dali po 14 bodech. V dresu Slunety nastřílel 15 bodů Rhyjon Blackwell.
„Věděli jsme, že Sluneta je rozjetá a má velmi dobře sestavený tým, což ukázala v prvních sedmi kolech,“ komentoval pardubický kouč Jan Šotnar. „Tentokrát jsme byli basketbalovější a vyspělejší, a to především na obranné polovině. Nezmatkovali jsme ani ve fázích, kdy jsme v útoku neproměnili některé volné střely. Pokračovali jsme v naší hře a jsem moc rád, že jsme si dokráčeli pro zasloužené vítězství.“
Podle ústeckého trenéra Tomáše Reimera rozhodla úvodní čtvrtina, kterou jeho tým prohrál o 15 bodů. „Pardubice nám ukázaly, jak se hraje na top úrovni. Měli jsme problémy se uvolnit a dostat se do pozic, na které jsme byli v dosavadních zápasech zvyklí,“ uvedl Reimer, jenž ocenil své svěřence za bojovnost.
„I přesto, že to nebyl úplně náš den a spousta míčů nám z koše vypadla, byli jsme ve čtvrté čtvrtině stále na dostřel. Je to pro nás druhá prohra a teď je ze všeho nejdůležitější na ni dobře zareagovat,“ dodal.
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Plzeňský nováček dlouho bojoval o druhou ligovou výhru, ale nakonec Hradci Králové podlehl 77:84. Domácí Juraj Páleník i hostující Marko Šinik dali po 20 bodech.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
8. kolo:
BK Loko BaliMania Plzeň - BK Gapa Hradec Králové 77:84 (22:26, 42:48, 59:61)
BK Sluneta Ústí nad Labem - BK KVIS Pardubice 64:83 (12:27, 33:50, 46:57)
Tabulka:
|1.
|SK Slavia Praha ERA NBK
|8
|7
|1
|772:626
|87,5
|2.
|BK KVIS Pardubice
|9
|7
|2
|785:703
|77,8
|3.
|BK Sluneta Ústí nad Labem
|8
|6
|2
|728:622
|75,0
|4.
|BK Armex Energy Děčín
|8
|6
|2
|683:602
|75,0
|5.
|NH Ostrava
|7
|4
|3
|604:588
|57,1
|6.
|Sršni Photomate Písek
|7
|4
|3
|619:609
|57,1
|7.
|USK Praha
|8
|3
|5
|659:670
|37,5
|8.
|Pumpa Basket Brno
|8
|3
|5
|646:668
|37,5
|9.
|BK Opava
|8
|3
|5
|655:698
|37,5
|10.
|BK GAPA Hradec Králové
|8
|3
|5
|693:751
|37,5
|11.
|BK Loko BaliMania Plzeň
|8
|1
|7
|624:727
|12,5
|12.
|BK Olomoucko
|9
|1
|8
|585:789
|11,1