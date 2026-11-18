V Brně se dařilo také Michalu Svobodovi, který proměnil ještě o jednu střelu z dálky více a zapsal 25 bodů. Domácímu celku nepomohl ani solidní výkon Petra Křivánka (21 bodů).
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Pomalejší rozjezd, pak jasná záležitost. Opava ukořistila druhou výhru nad Batumi
Písek měl utkání v Hradci Králové od počátku pod kontrolou. Úvodní část Jihočeši vyhráli 25:9 a náskok postupně navyšovali až na konečných 31 bodů. K vítězství přispěl 23 body nejlepší ligový kanonýr Martin Svoboda, jenž přidal osm doskoků.
Hned v úvodu rozhodl i USK Praha o výhře nad Děčínem. Domácí ovládli první čtvrtinu 32:13 a soupeře už zpět do zápasu nepustili.
Nejlepším střelcem utkání byl s 24 body sedmnáctiletý talent Marek Houška, reprezentant Tomáš Kyzlink, jenž zaznamenal i šest asistencí, dal o dva méně, proměnil sedm trojek. S parťáky však slavil výhru 98:84.
Po sérii pěti porážek uspělo Ústí nad Labem, které zvítězilo v Plzni na hřišti posledního nováčka soutěže v těsné koncovce 82:79. Domácím ke druhé výhře v sezoně nepomohl ani výkon Damona Nicholase, který si připsal 17 bodů a 16 doskoků.
Maxa Národní basketbalová liga
13. kolo:
BK Loko BaliMania Plzeň - BK Sluneta Ústí nad Labem 79:82 (18:27, 44:50, 60:64)
Pumpa Basket Brno - NH Ostrava 90:98 (21:22, 42:43, 66:63)
USK Praha - BK Armex Energy Děčín 98:84 (32:13, 56:36, 80:61)
BK GAPA Hradec Králové - Sršni Photomate Písek 53:84 (9:25, 27:48, 38:66)
Český pohár basketbalistů
4. kolo:
Vysoká nad Labem - SK Slavia Praha ERA NBK 43:118
|1.
|SK Slavia Praha ERA NBK
|13
|12
|1
|1284:1042
|92,3
|2.
|BK KVIS Pardubice
|14
|12
|2
|1274:1125
|85,7
|3.
|Sršni Photomate Písek
|12
|9
|3
|1096:991
|75,0
|4.
|NH Ostrava
|12
|8
|4
|1025:960
|66,7
|5.
|BK Armex Energy Děčín
|14
|8
|6
|1196:1114
|57,1
|6.
|BK Sluneta Ústí nad Labem
|13
|7
|6
|1124:1073
|53,8
|7.
|USK Praha
|13
|6
|7
|1091:1120
|46,2
|8.
|Pumpa Basket Brno
|13
|5
|8
|1089:1110
|38,5
|9.
|BK Opava
|12
|4
|8
|986:1070
|33,3
|10.
|BK GAPA Hradec Králové
|13
|4
|9
|1076:1175
|30,8
|11.
|BK Olomoucko
|12
|1
|11
|808:1068
|8,30
|12.
|BK Loko BaliMania Plzeň
|13
|1
|12
|1002:1203
|7,70