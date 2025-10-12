Olomoucko uspělo potřetí v řadě, v Ústí ho táhl třicetibodový Andre

  20:36
Basketbalové Olomoucko zvítězilo v dohrávce 5. ligového kola v Ústí nad Labem 79:72 a po úvodních dvou porážkách si v soutěži připsali třetí výhru za sebou. Třiceti body se na tom podílel americký hráč Jonathan Andre.
Jonathan Andre z Olomoucka se snaží přejít přes Ladislava Pecku z Ústí nad...

Jonathan Andre z Olomoucka se snaží přejít přes Ladislava Pecku z Ústí nad Labem. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Jonathan Andre z Olomoucka u míče v zápase s Ústím, brání ho Jay Young.
Filip Kábrt z Ústí se zvedá na nohy, u míče Marek Nelson z Olomoucka
Ústecký trenér Tomáš Reimer prožívá zápas.
Adam Goga z Olomoucka u míče
Kanadský pivotman Kyler Filewich přispěl vítězům double double za 14 bodů a 10 doskoků, stejný počet bodů zaznamenal proti bývalému týmu také Ondřej Šiška, autor čtyř tříbodových košů.

Severočeši naopak se snahou o třetí triumf v řadě neuspěli a mají opačnou bilanci než soupeř. V zápase se jim sice podařilo smazat až třináctibodové manko ze druhé čtvrtiny, ale dokázali maximálně vyrovnat na 48:48 ve 27. minutě.

Vzápětí inkasovali šest bodů za sebou a hosté už další zápletku nepřipustili, byť v závěru ještě pustili Slunetu na tříbodový rozdíl. Nejlepším domácím střelcem byl s 19 body americký křídelník Nick Johnson. Ústí prohrálo s Olomouckem v NBL počtvrté za sebou.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

5. kolo

BK Sluneta Ústí nad Labem - BK Olomoucko 72:79 (16:21, 31:36, 52:59)
Nejvíce bodů: Johnson 19, Vyoral 18, Pecháček 11 - Andre 30, Filewich a Šiška po 14, Elvis 13.

KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.ERA Basketball Nymburk440369:300100
2.Pumpa Basket Brno220180:137100
3.BK KVIS Pardubice541458:35480
4.BK Opava532474:41160
5.BK Olomoucko532369:37060
6.Sršni Photomate Písek532423:44060
7.BK Armex Energy Děčín422315:34550
8.BK Sluneta Ústí nad Labem523413:41140
9.SK Slavia Praha523385:44240
10.BK Gapa Hradec Králové523385:44740
11.NH Ostrava505414:4510
12.USK Praha404310:3870
NH Ostrava – BK Olomoucko

23. 11. • 17:30 • Hala Tatran, Moravská Ostrava

