Kanadský pivotman Kyler Filewich přispěl vítězům double double za 14 bodů a 10 doskoků, stejný počet bodů zaznamenal proti bývalému týmu také Ondřej Šiška, autor čtyř tříbodových košů.
Severočeši naopak se snahou o třetí triumf v řadě neuspěli a mají opačnou bilanci než soupeř. V zápase se jim sice podařilo smazat až třináctibodové manko ze druhé čtvrtiny, ale dokázali maximálně vyrovnat na 48:48 ve 27. minutě.
Vzápětí inkasovali šest bodů za sebou a hosté už další zápletku nepřipustili, byť v závěru ještě pustili Slunetu na tříbodový rozdíl. Nejlepším domácím střelcem byl s 19 body americký křídelník Nick Johnson. Ústí prohrálo s Olomouckem v NBL počtvrté za sebou.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
5. kolo
BK Sluneta Ústí nad Labem - BK Olomoucko 72:79 (16:21, 31:36, 52:59)
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|ERA Basketball Nymburk
|4
|4
|0
|369:300
|100
|2.
|Pumpa Basket Brno
|2
|2
|0
|180:137
|100
|3.
|BK KVIS Pardubice
|5
|4
|1
|458:354
|80
|4.
|BK Opava
|5
|3
|2
|474:411
|60
|5.
|BK Olomoucko
|5
|3
|2
|369:370
|60
|6.
|Sršni Photomate Písek
|5
|3
|2
|423:440
|60
|7.
|BK Armex Energy Děčín
|4
|2
|2
|315:345
|50
|8.
|BK Sluneta Ústí nad Labem
|5
|2
|3
|413:411
|40
|9.
|SK Slavia Praha
|5
|2
|3
|385:442
|40
|10.
|BK Gapa Hradec Králové
|5
|2
|3
|385:447
|40
|11.
|NH Ostrava
|5
|0
|5
|414:451
|0
|12.
|USK Praha
|4
|0
|4
|310:387
|0