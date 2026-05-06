Sluneta využila střeleckého váhání Opavy a protáhla čtvrtfinálovou sérii

V předchozím zápase nasázela Opava soupeři 108 bodů, ale tentokrát se v ofenzivě trápila. Její velkou zbraň - střelbu z dálky - využíval především v prvním poločase domácí tým. Ústí proměnilo osm z 11 trojek, z toho Johnson všechny čtyři a svěřenci Tomáše Reimera vedli 47:38.
Po přestávce se hosté dlouho nemohli prosadit a Severočeši získali náskok 54:38. Pak přišla pro změnu série Opavy a rozdíl se ztenčil na pět bodů. Hosté se ale dál trápili při střelbě z pole, v níž měli úspěšnost v zápase jen 35 procent, a Ústí jim znovu odskočilo.
„Z naší strany byla k vidění mnohem větší energie a touha po vítězství, ale především výrazně zlepšená obrana. To je věc, od které se musíme odrazit i do dalšího zápasu v Opavě,“ řekl trenér Reimer. „Uděláme maximum pro to, abychom sérii ještě jednou vrátili na domácí palubovku k rozhodujícímu sedmému zápasu.“
Isaac Davidson přispěl k výhře 16 body a 13 bodů dal Tomáš Vyoral, kterému se v poslední době nedařilo. Nejlepším střelcem Opavy byl s 15 body Clevon Brown.
„Ústí odvrátilo konec sezony zaslouženě, zejména díky výborné střelbě z dálky. My jsme si naopak střelbou příliš nepomohli. Z naší strany to byl bojovný výkon, ale se 72 vstřelenými body tu lze na vítězství pomýšlet jen stěží,“ uvedl opavský kouč David Zach. „Ústí dnes mělo dobrý den. Nick Johnson zaznamenal 28 bodů a Tomáš Vyoral podal jeden ze svých lepších výkonů v této sérii. Nyní se musíme soustředit na sobotu, abychom domácí zápas zvládli,“ prohlásil.
Čtvrtfinále play off basketbalové ligy mužů
5. zápas:
Ústí nad Labem - Opava 87:72 (21:18, 47:38, 61:54)