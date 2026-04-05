Opava z trojky vládla i padla, výhru Ústí vystřelil Vyoral. Slaví i Písek

  20:49aktualizováno  21:51
Basketbalistům Opavy nepomohlo v 13. kole ligové nadstavby ani 17 tříbodových košů k vítězství v Ústí nad Labem. Domácí Sluneta vyhrála 98:95 a oplatila Slezanům únorovou porážku z utkání o třetí místo v Českém poháru. V NBL Severočeši porazili Opavu ve čtvrtém zápase v sezoně potřetí za sebou.
Nick Johnson z Ústí nad Labem zakončuje na opavský koš.

O výhře Ústí nad Labem rozhodla paradoxně trojka, díky níž Tomáš Vyoral zlomil 17 sekund před koncem vyrovnaný stav 95:95. Domácí se přitom v zápase trefili zpoza oblouku jen šestkrát z 28 pokusů. Přesto dokázali se Slezany držet krok, byť většinu zápasu dotahovali mírnou ztrátu.

Hosty nakonec právě střelba zpoza oblouku zradila, protože během posledního útoku se marně snažili o vyrovnání Jan Švandrlík, Jakub Šiřina a znovu Švandrlík. Opavští celkem zapsali 46 pokusů o trojku, z dvoubodové vzdálenosti jich měli jen 32.

K triumfu čtvrtého týmu tabulky přispěli dvacetibodovými výkony Kimani Lawrence (24) a Nicholas Johnson (21). Opavskou statistiku vedl autor 22 bodů a čtyř trojek Šiřina, Švandrlík se i díky pěti tříbodovým košům dostal na 19 bodů.

„Tahle porážka bolí, v Ústí se dnes dalo vyhrát. Chtěli jsme vyhrát, o čemž svědčí osmnáct útočných doskoků. Třicet minut jsme dokonce vedli, je škoda, že jsme nešli do většího bodového trháku,“ litoval opavský kouč David Zach.

„Byla to tvrdě vybojovaná výhra. Mám pocit, že jsme hráli jako jeden tým a bojovali společně až do úplného konce,“ radoval se ústecký rozehrávač Jayhlon Young.

V přímém souboji o páté místo Písek porazil Děčín 91:76 zejména díky 28 bodům Jana Karlovského. Děčínský Al-Amir Dawes zaznamenal 21 bodů.

Severočeši prohráli stejně jako jejich pronásledovatel Opava potřetí za sebou a drží před Slezany v boji o poslední přímé postupové místo do čtvrtfinále náskok jedné výhry.

„Přeskákali jsme hosty na útočném doskoku, a to hodně výrazně (23 ku 7). A dneska ty body z druhých šancí podle mě rozhodly,“ vypíchl asistent píseckého trenéra Matěj Mach.

„Od druhé čtvrtiny nás Písek na útočném doskoku jednoznačně převálcoval, vynutil si o deset šestek víc, měl o sedmnáct střel z pole víc. To jsou atributy, ve kterých chceme soupeře přehrávat, ale Písek nás dneska v tomhle jednoznačně předčil,“ konstatoval děčínský sportovní manažer Jakub Důra.

Maxa liga

13. kolo nadstavby, skupina A1

Písek - Děčín 91:76 (20:20, 41:34, 71:49)
Nejvíce bodů: Karlovský 28, Burda 19, Šlechta 16 - Dawes 21, Pomikálek 14, Davis 8

Ústí nad Labem - Opava 98:95 (21:29, 49:52, 72:72)
Nejvíce bodů: Lawrence 24, Johnson 21, Vyoral 19 - Šiřina 22, Švandrlík 19, Kavan 13.

Tabulka

1.Nymburk332943296:260487,9
2.Pardubice352693224:280574,3
3.Brno3423112901:281267,6
4.Ústí nad Labem3319132885:280860,6
5.Písek3418163024:297652,9
6.Děčín3417172777:290950,0
7.Opava3416182988:294747,1
8.Ostrava3510243005:328628,6
