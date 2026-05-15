Dobrý start Opavě nestačil. Úvodní semifinále uzmuli obhájci z Nymburka

  20:02
Basketbalisté Nymburka vstoupili vítězně do semifinále play off Maxa NBL. Obhájci mistrovského titulu porazili po pomalejším startu Opavu 116:79. Druhé utkání série hrané na čtyři výhry je na programu v sobotu opět na hřišti úřadujících šampionů.
Chorvatský basketbalista Goran Filipovič v nymburských službách střílí v semifinále Maxa NBL. | foto: David Šváb / ERA Basketball Nymburk

Matěj Svoboda z Nymburka střílí v semifinále Maxa NBL.
J.T. Shumate z Nymburka hledá cestu kolem Filipa Zbránka z Opavy.
Jakub Šiřina z Opavy útočí v semifinále Maxa NBL proti Nymburku.
Marcus Santos-Silva z Nymburka zakončuje během semifinále Maxa NBL s Opavou.
Slezané vstoupili do zápasu výrazně lépe, bez problémů procházeli nymburskou obranou a v úvodní čtvrtině si vypracovali vedení až o 14 bodů. První část vyhráli 30:20.

Domácí, kteří měli po hladkém postupu přes Ostravu deset dní zápasovou pauzu, se ale v průběhu druhé části vzpamatovali a nastartovali k obratu.

Na poločasovou přestávku šli nymburští hráči s bodovým náskokem a duel definitivně zlomili ve třetí čtvrtině, kterou po zlepšeném výkonu ovládli 35:15. V poslední části pak vedení v exhibičním tempu už jen navyšovali, v maximu až na 38 bodů.

Nejlepším střelcem zápasu byl v domácím týmu Goran Filipovič, který si připsal 19 bodů. O bod méně v opavském dresu nasbíral Wesley Person.

Semifinále play off Maxa Národní basketbalové ligy

1. zápas:

Nymburk - Opava 116:79 (20:30, 47:46, 82:61)
Nejvíce bodů: Filipovič 19, Hruban 16, Sehnal a Shumate po 13 - Person 18, Brown 13, Šiřina 11

