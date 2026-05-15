Dobrý start Opavě nestačil. Úvodní semifinále uzmuli obhájci z Nymburka

Slezané vstoupili do zápasu výrazně lépe, bez problémů procházeli nymburskou obranou a v úvodní čtvrtině si vypracovali vedení až o 14 bodů. První část vyhráli 30:20.
Domácí, kteří měli po hladkém postupu přes Ostravu deset dní zápasovou pauzu, se ale v průběhu druhé části vzpamatovali a nastartovali k obratu.
Na poločasovou přestávku šli nymburští hráči s bodovým náskokem a duel definitivně zlomili ve třetí čtvrtině, kterou po zlepšeném výkonu ovládli 35:15. V poslední části pak vedení v exhibičním tempu už jen navyšovali, v maximu až na 38 bodů.
Nejlepším střelcem zápasu byl v domácím týmu Goran Filipovič, který si připsal 19 bodů. O bod méně v opavském dresu nasbíral Wesley Person.
Semifinále play off Maxa Národní basketbalové ligy
1. zápas:
Nymburk - Opava 116:79 (20:30, 47:46, 82:61)