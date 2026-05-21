Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pardubice se zmátořily po špatném úvodu a urvaly snížení. Brňanům došla energie

Autor: ,
  20:50
Pardubice poprvé v sezoně dobyly halu Basketu Brno a po vítězství 82:72 snížily stav semifinále na 1:2 na zápasy. Svěřencům kouče Martina Vaňka nestačil k vítězství ani osmnáctibodový náskok z konce prvního poločasu. V sérii ani ve třetím zápase nezvítězil domácí tým, obhájci stříbra budou mít druhou příležitost zlomit toto pravidlo hned v pátek.
Adam Kejval z Basketu Brno (13) se přetahuje o míč s Lubošem Kovářem z Pardubic...

Adam Kejval z Basketu Brno (13) se přetahuje o míč s Lubošem Kovářem z Pardubic v semifinále Maxa NBL. | foto: Pumpa Basket Brno

Šimon Svoboda z Basketu Brno v semifinále Maxa NBL proti Pardubicím.
David Jelínek z Basketu Brno pálí v semifinále Maxa NBL proti Pardubicím.
Milan Tomáš Stráněl z Basketu Brno se snaží vystřelit přes bránícího Luboše...
Radek Farský z Basketu Brno zakončuje v semifinále Maxa NBL.
6 fotografií

Hosty nezastihl v dobré pohodě úvod a poprvé se bodově prosadili až po téměř pěti minutách za stavu 0:10. Brňané vývoj kontrolovali téměř celou první půli a v 18. minutě vedli nejvyšším rozdílem 41:23.

Pasáž na přelomu druhé a třetí čtvrtiny ale Pardubičtí vyhráli v poměru 15:2, vrátili se do utkání a na začátku závěrečné desetiminutovky soupeře zlomili.

Po trojce nejlepšího střelce zápasu Bonhama, který dal v poslední čtvrtině 13 ze svých 21 bodů, šli poprvé v zápase do vedení. Na odpor domácích pak zareagovali dalšími třemi tříbodovými koši za sebou a další obrat už nepřipustili.

Milan Tomáš Stráněl z Basketu Brno se snaží vystřelit přes bránícího Luboše Kováře z Pardubic v semifinále Maxa NBL.

„Do druhého poločasu jsme šli s tím, že hůř už hrát nemůžeme. Ale viděl jsem na hráčích, že chtějí, a tím, že jsme to nevzdali, nám byl ten druhý poločas odměnou. Dneska jsme si ukázali, že můžeme vyhrát i tady, a ta série je otevřená,“ konstatoval v rozhovoru pro tvcom.cz pardubický trenér Jan Šotnar.

Jeho tým dal deset trojek a s výjimkou té Bonhamovy se o všechny ostatní postarali hráči z lavičky. Domácí z dálky skóroval jen šestkrát a doplatili i na 18 ztrát, dvojnásobek oproti soupeři.

David Jelínek z Basketu Brno pálí v semifinále Maxa NBL proti Pardubicím.

„Trošku nám došla energie, zbytečně jsme znervózněli, nehráli jsme s takovou intenzitou jako v zápasech venku. Naši hráči, kteří by měli hrát hlavní roli, se dneska nemohli úplně prosadit. Nehráli jsme se správnou energií, jak bychom měli hrát před domácími fanoušky,“ řekl trenér Vaněk, jehož tým prohrál s Pardubicemi v šestém zápase v sezoně teprve podruhé.

Semifinále play off Maxa Národní basketbalové ligy

3. zápas:

Pumpa Basket Brno - BK KVIS Pardubice 72:82 (22:12, 43:34, 49:48)
Nejvíce bodů: Olison 17, Jelínek 14, Cisarik 10 - Bonham 23, Evans 11, Švrdlík 10. Stav série: 2:1

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

ONLINE: Švýcarsko - Británie 3:1. Domácí mírně polevili a trefuje se i outsider

Sledujeme online
Hokejisté Švýcarska se radují ze vstřeleného gólu proti Velké Británii

Domácím hokejovým mistrovstvím světa zatím procházejí naprosto suverénně. Potvrdí Švýcaři formu i proti Velké Británii? Utkání sledujte od 20.20 v podrobné online reportáži. Před nimi se ve skupině A...

21. května 2026  21:34

ONLINE: Dánsko - Slovensko 0:3. Okuliar má třetí bod, gól potvrzuje video

Sledujeme online
Slovák Oliver Okuliar operuje s pukem za dánskou brankou

Skupina B hokejového mistrovství světa pokračuje ve Fribourgu zápasem Slovenska proti Dánsku. Utkání začalo ve 20.20, sledovat ho můžete v podrobné online reportáži. Před nimi se na výhru nadřela...

21. května 2026  21:28

Pardubice se zmátořily po špatném úvodu a urvaly snížení. Brňanům došla energie

Adam Kejval z Basketu Brno (13) se přetahuje o míč s Lubošem Kovářem z Pardubic...

Pardubice poprvé v sezoně dobyly halu Basketu Brno a po vítězství 82:72 snížily stav semifinále na 1:2 na zápasy. Svěřencům kouče Martina Vaňka nestačil k vítězství ani osmnáctibodový náskok z konce...

21. května 2026  20:50

Čtverák Dobeš okouzlil bláznivý Montreal. V play off navazuje na skvělé krajany

Útočník Juraj Slafkovský přijíždí pogratulovat Jakubu Dobešovi, svému...

Vzbudil nevšední pozornost. Obstál v přetěžké misi a tyčí se před ním další kolosální výzva. Brankář Jakub Dobeš zatím báječně zvládá nezáviděníhodný úkol v hokejovém blázinci zvaném Montreal. A zdá...

21. května 2026  20:40

Česká vlajka na masce, Hašek vzorem. Lákalo mě hrát za Brno, prozrazuje Švýcar

Premium
Brankář Sandro Zurkirchen v dresu SC Bern.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Masku mu zdobí dvě vlajky. Švýcarská, to dá rozum. A hned vedle ní také česká na počest manželky Martiny. „Už to pár let bude, co jsem si ji tam přidal. Začal jsem s tím, když se nám narodil první...

21. května 2026

Roland Garros 2026: Program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Zaplněné tribuny na kurtu Philippa Chatriera sledují finále ženské dvouhry.

Vrchol antukové části sezony se blíží. Elitní tenisty čeká od 24. května do 7. června druhý grandslam sezony Roland Garros. Kvalifikace začala už 18. května. V našem přehledu najdete harmonogram...

21. května 2026  19:35

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finové slaví gól Němcům.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 už hokejisté Finska chtějí do bojů o medaile zasáhnout. Jejich program, výsledky,...

21. května 2026  19:12

Kanada na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

John Tavares slaví první branku na šampionátu s Robertem Thomasem a Darnellem...

Fenomén, pojem, hokejová země číslo jedna. Kanadští hokejisté jsou nejlepší reprezentací světa a ačkoliv pro ně mistrovství světa nebývá vždy prioritou, úspěšnější tým v historii šampionátů...

21. května 2026  19:11

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

21. května 2026  19:10

Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

Simon Yates z Vismy slaví spolu s parťáky vítězství ve 108. ročníku Gira

První Grand Tour cyklistické sezony je tu. Giro d’Italia odstartovalo 8. května poprvé ve své historii v Bulharsku a vyvrcholí 31. května tradičním dojezdem do Říma. Trůn pro vládce závodu je volný,...

21. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Segaert dokonale převezl peloton. Útokem těsně před cílem získal životní vítězství

Alec Segaert vítězí ve 12. etapě Gira.

Původně chtěli o triumf ve 12. etapě bojovat sprinteři. Ti ale neustáli ostré tempo v kopcích, které rozjely týmy myslící si na výhru se svými jezdci – klasikáři. Ale nakonec se ve čtvrtek na Giru...

21. května 2026  13:15,  aktualizováno  17:56

Ať jsme my Češi taky trochu in. Koubek o Sochůrkovi a výjimce pro Hložka

Trenér české reprezentace Miroslav Koubek během nominace na přípravný kemp před...

Několikrát zopakoval, že nominace není finální. Aby snad i mírnil úžas nad některými jmény. „Velmi zajímaví hráči, velmi dobrá aktuální forma,“ pronesl trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek k...

21. května 2026  17:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.