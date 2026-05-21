Pardubice se zmátořily po špatném úvodu a urvaly snížení. Brňanům došla energie

Hosty nezastihl v dobré pohodě úvod a poprvé se bodově prosadili až po téměř pěti minutách za stavu 0:10. Brňané vývoj kontrolovali téměř celou první půli a v 18. minutě vedli nejvyšším rozdílem 41:23.
Pasáž na přelomu druhé a třetí čtvrtiny ale Pardubičtí vyhráli v poměru 15:2, vrátili se do utkání a na začátku závěrečné desetiminutovky soupeře zlomili.
Po trojce nejlepšího střelce zápasu Bonhama, který dal v poslední čtvrtině 13 ze svých 21 bodů, šli poprvé v zápase do vedení. Na odpor domácích pak zareagovali dalšími třemi tříbodovými koši za sebou a další obrat už nepřipustili.
„Do druhého poločasu jsme šli s tím, že hůř už hrát nemůžeme. Ale viděl jsem na hráčích, že chtějí, a tím, že jsme to nevzdali, nám byl ten druhý poločas odměnou. Dneska jsme si ukázali, že můžeme vyhrát i tady, a ta série je otevřená,“ konstatoval v rozhovoru pro tvcom.cz pardubický trenér Jan Šotnar.
Jeho tým dal deset trojek a s výjimkou té Bonhamovy se o všechny ostatní postarali hráči z lavičky. Domácí z dálky skóroval jen šestkrát a doplatili i na 18 ztrát, dvojnásobek oproti soupeři.
„Trošku nám došla energie, zbytečně jsme znervózněli, nehráli jsme s takovou intenzitou jako v zápasech venku. Naši hráči, kteří by měli hrát hlavní roli, se dneska nemohli úplně prosadit. Nehráli jsme se správnou energií, jak bychom měli hrát před domácími fanoušky,“ řekl trenér Vaněk, jehož tým prohrál s Pardubicemi v šestém zápase v sezoně teprve podruhé.
Semifinále play off Maxa Národní basketbalové ligy
3. zápas:
Pumpa Basket Brno - BK KVIS Pardubice 72:82 (22:12, 43:34, 49:48)