Nymburk si pohodlně zajistil třetí výhru a blíží se finále. Bohačík dosáhl na milník

Velký milník na slezské půdě pokořil Jaromír Bohačík, který dosáhl na hranici 5000 bodů v NBL, což dokázal jako 38. hráč v historii.
Ostravského rodáka před třetím dílem semifinále dělily od mety dva body a splněno měl už v první minutě. Nakonec se zastavil na 20 bodech, víc během úterního večera nikdo nenasbíral.
Opava je jediným klubem, který kdy Nymburk dokázal v play off sérii porazit, ale tentokrát měla k výhře daleko. Svěřenci Orena Amiela ovládli první čtvrtinu 29:16 a polevili až v závěru.
Semifinále play off Maxa Národní basketbalové ligy
3. zápas:
Opava - Nymburk 67:95 (16:29, 32:55, 51:83)