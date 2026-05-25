Prokletí domácích palubovek prolomeno. V pátém duelu Pardubice zdolaly Brno

Basketbalisté Pardubic vedou v semifinále Maxa NBL nad brněnskými obhájci stříbrných medailí 3:2 na zápasy. Stali se prvním týmem, který v sérii zvítězil doma, páté utkání vyhráli 90:75. K třetímu vítězství za sebou jim nejvíce pomohl autor 29 bodů Robert Bonham.
Momentka z pátého semifinále mezi Pardubicemi a Brnem. | foto: Milan Křiček / BK KVIS Pardubice

Šestý zápas se bude hrát ve středu od 19.00 v Brně. Na postupujícího čeká Nymburk, který si poradil s Opavou ve čtyřech zápasech.

Brňané, kteří si po porážce ve čtvrtém semifinálovém duelu stěžovali na výkon rozhodčích, smazali v úvodní čtvrtině osmibodový náskok Pardubic a sami šli po jedenáctibodové šňůře do vedení. Střelecky je táhl Tevin Olison, který se v prvním poločase staral bezmála o polovinu brněnských bodů, ve zbytku zápasu ho ale domácí hráči dokázali ubránit. Přesto byl s 18 body nejlepším střelcem hostů.

Ve třetí čtvrtině pardubický celek odskočil do vedení 60:48 a náskok si pak v bouřlivé atmosféře pečlivě hlídal. Stejně jako v minulém duelu se vedle Bonhama dostal nad dvacetibodovou hranici také Jamonda Bryant (21).

„Po vyrovnaném prvním poločase jsme jim dovolili skórovat jednoduché body. Pokračujeme ve středu, pak se sem zase v sobotu vrátíme,“ řekl stanici TVcom brněnský kouč Martin Vaněk.

Domácí trenér Jan Šotnar přiznal, že s úvodní půlí nebyl vůbec spokojený. „Mysleli jsme si, že to půjde samo. Ale nakonec jsme vyhráli o 15 bodů, i když nás přeskákali o 16 doskoků, to musíte být hodně dobří v tom ostatním,“ řekl.

Semifinále play off Maxa Národní basketbalové ligy

5. zápas:

BK KVIS Pardubice - Pumpa Basket Brno 90:75 (22:22, 42:40, 67:60)
Nejvíce bodů: Bonham 29, Bryant 21, Švrdlík 15 - Olison 18, Jelínek 12, Půlpán 11. Stav série: 3:2

