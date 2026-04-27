Kdo nejvíc zazáří v play off NBL? Vybírejte basketbalového superhrdinu

  14:23
Se startem play off v basketbalové Maxa NBL přichází i speciální fanouškovská kampaň. Diváci budou moct přispět k výběru největšího superhrdiny celé vyřazovací části soutěže, vítězný hráč získá finanční prémii 25 tisíc korun.
Jaromír Bohačík z Nymburka prožívá čtvrtfinále Ligy mistrů. | foto: Rokas Lukoševičius / Rytas Vilnius / Basketball Champions League

Viktor Ivánek z Brna zakončuje na nymburský koš, brání Ondřej Sehnal.
Viktor Ivánek z Brna se řítí k nymburskému koši.
David Jelínek z Brna jde s míčem do nymburského koše.
David Jelínek z Brna piluje trestné hody.
Čtvrtfinálová série play off Maxa NBL mezi Brnem a Děčínem začíná už v pondělí, v úterý se poprvé střetnou Ústí nad Labem a Opava a ve čtvrtek vypuknou boje Nymburka s Ostravou a Pardubic s Pískem.

A fanoušci budou moct až do finále vybírat, který z basketbalistů je pro ně největším superhrdinou.

Hlavním principem je sbírání fyzických karet POWER +1, přičemž získávání hrdinských bodů má dvě roviny. Jeden bod dostane vždy MVP každého utkání play off, kterého vybere interní ligová komise. Daný hráč pak hned po zápase na palubovce obdrží kartu POWER +1.

Další body poté získají MVP jednotlivých sérií po jejich dohrání, přičemž tyto nejužitečnější hráče zvolí už pouze fanoušci hlasováním na instagramovém účtu CZ.BASKETBALL.

Po čtvrtfinále inkasuje každý MVP série 1 bod, po semifinále 3 body, po sérii o bronz 2 body a po finále 4 body. Hráč, který získá po dokončení finálové série nejvyšší součet bodů, se stane oficiálním superhrdinou play off Maxa NBL a obdrží jako odměnu 25 000 korun.

Bonusové zapojení fanoušků ale přichází už před samotným play off. Příznivci mohou navrhovat hrdinské jméno pro předem vybraného hráče daného celku, který se pak stane tváří týmu pro sérii. Sběr návrhů jmen pro konkrétní hráče bude probíhat vždy 24 hodin ve výzvě na instagramovém účtu CZ.BASKETBALL.

Pro koho se budou hrdinská jména hledat?

Jaromír Bohačík (ERA Basketball Nymburk)
Zed Key (BK KVIS Pardubice)
Kevin Kalu (PUMPA Basket Brno) – Kalurion
Tomáš Vyoral (SLUNETA Ústí nad Labem) – The Architect
Wesley Person (BK Opava)
Tomáš Pomikálek (BK ARMEX ENERGY Děčín) – Mr. Tricák
Josef Svoboda (Sršni Photomate Písek)
Mikuláš Čank (NH Ostrava)

Pro všech osm mužů vznikne po výběru jména speciální hrdinská grafická podoba, přičemž autoři vítězných návrhů jmen obdrží dárkový balíček od titulárního partnera NBL společnosti Maxa.

