Kdo nejvíc zazáří v play off NBL? Vybírejte basketbalového superhrdinu

Čtvrtfinálová série play off Maxa NBL mezi Brnem a Děčínem začíná už v pondělí, v úterý se poprvé střetnou Ústí nad Labem a Opava a ve čtvrtek vypuknou boje Nymburka s Ostravou a Pardubic s Pískem.
A fanoušci budou moct až do finále vybírat, který z basketbalistů je pro ně největším superhrdinou.
Hlavním principem je sbírání fyzických karet POWER +1, přičemž získávání hrdinských bodů má dvě roviny. Jeden bod dostane vždy MVP každého utkání play off, kterého vybere interní ligová komise. Daný hráč pak hned po zápase na palubovce obdrží kartu POWER +1.
Další body poté získají MVP jednotlivých sérií po jejich dohrání, přičemž tyto nejužitečnější hráče zvolí už pouze fanoušci hlasováním na instagramovém účtu CZ.BASKETBALL.
Po čtvrtfinále inkasuje každý MVP série 1 bod, po semifinále 3 body, po sérii o bronz 2 body a po finále 4 body. Hráč, který získá po dokončení finálové série nejvyšší součet bodů, se stane oficiálním superhrdinou play off Maxa NBL a obdrží jako odměnu 25 000 korun.
Bonusové zapojení fanoušků ale přichází už před samotným play off. Příznivci mohou navrhovat hrdinské jméno pro předem vybraného hráče daného celku, který se pak stane tváří týmu pro sérii. Sběr návrhů jmen pro konkrétní hráče bude probíhat vždy 24 hodin ve výzvě na instagramovém účtu CZ.BASKETBALL.
Pro koho se budou hrdinská jména hledat?
Jaromír Bohačík (ERA Basketball Nymburk)
Pro všech osm mužů vznikne po výběru jména speciální hrdinská grafická podoba, přičemž autoři vítězných návrhů jmen obdrží dárkový balíček od titulárního partnera NBL společnosti Maxa.