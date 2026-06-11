O mečbol. Tlak je v pátém finále na Nymburku, Key už Pardubicím nepomůže

„Teď je pro nás klíčové dobře zregenerovat, doléčit drobná zranění a jako před každým dalším zápasem udělat určité úpravy v našem herním plánu. Ještě podstatnější ale bude správné nastavení hlav,“ upozorňuje kouč Šotnar, který se i ve zbytku bojů o titul musí obejít bez vynikajícího pivota Zeda Keye (kotník). „Všichni už cítí únavu, tahle série bolí, ale jsme připraveni se znovu semknout a bojovat dalších čtyřicet minut,“ slibuje.
Dvěma výhrami za sebou Východočeši podle rozehrávače Adama Lukeše dostali původně vysoce favorizovaného rivala přesně tam, kam si přáli.
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Trojka s klaksonem a Pardubice vítězí! Ligové finále proti Nymburku srovnaly
„Do Nymburka pojedeme s velkou energií a ještě větším odhodláním. Základem bude kvalitní obrana, zastavit jejich individuality a co nejvíce jim znepříjemnit hru,“ velí Lukeš, který je jedním z defenzivních pilířů Beksy.
Ve třetím duelu to Pardubákům (s výjimkou Michala Svojanovského) vůbec nešlo z dálky. V následujícím platil pravý opak - vždyť jen Trey Bonham se postaral o šest přesných pokusů z perimetru. Beksa teď potřebuje, aby se opakovala druhá varianta.
„Ve čtvrtém utkání jsme v útoku dobře sdíleli míč, díky čemuž jsme si vytvářeli kvalitní střelecké pozice a byli úspěšnější i z dlouhé vzdálenosti. Na tom chceme stavět i v dalším průběhu finále,“ prohlašuje Lukeš. „K pátému utkání vyrážíme s čistou hlavou, nachystaní bojovat o každý balon a nechat na hřišti úplně všechno,“ dodává.
Jeho kouč Šotnar se pochopitelně snaží nakládat závaží na ramena Nymburka, ostatně každá série v play off představuje zároveň i psychologickou bitvu mezi soky.
„Stav 2:2 vytváří situaci, ve které máme určitou výhodu,“ věří trenér Pardubic. „Od nás se automaticky neočekává vítězství, zatímco na Nymburku leží velký tlak. Je to velmi zkušený tým, který si dobře uvědomuje, že to s námi nebude mít jednoduché. Pátý zápas může být z pohledu dalšího vývoje série velmi důležitý a hodně napoví,“ konstatuje Šotnar.