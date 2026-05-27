Pardubice slaví, v semifinále vyřadily Brno. Tomu nepomohlo ani Kejvalových 28 bodů

Autor:
  21:50
Basketbalisté Pardubic si poprvé zahrají finále Maxa NBL. V semifinále vyřadili Brno 4:2 na zápasy, šesté utkání na soupeřově palubovce vyhráli 98:87. Robert Bonham přispěl k postupu 33 body. O titul se Východočeši utkají s Nymburkem, obhájce prvenství si v semifinále poradil s Opavou ve čtyřech zápasech.
Luboš Kovář a Jamonda Bryant z Pardubic si plácají v šestém semifinále Maxa NBL. | foto: Pumpa Basket Brno

Michal Svojanovský z Pardubic hledá cestu do brněnské obrany v šestém...
Pardubický kapitán Kamil Švrdlík útočí v šestém semifinále Maxa NBL proti Brnu.
Robert Bonham z Pardubic pálí v šestém semifinále Maxa NBL proti Brnu.
Pardubický Zed Key zahrává trestné hody v šestém semifinále Maxa NBL proti Brnu.
Úvod duelu vyšel lépe hostům, Brňané ale v druhé čtvrtině předvedli patnáctibodovou sérii a dostali se do vedení 40:32. Jenže v poločase už zase vedli hosté a přetahovaná pokračovala.

Poslední desetiminutovka začala trojkou pardubického kapitána Kamila Švrdlíka a po Bonhamových trestných hodech měli hosté poprvé dvouciferný náskok. Domácím hráčům nebyla nic platná převaha pod košem, Ryker Cisarik přidal k 18 bodům 17 doskoků, ale řadu útoků Brňané neproměnili.

Minutu před koncem vypadala za stavu 77:90 situace zcela jasně, ale brněnští obhájci stříbrných medailí nasadili presink a za půl minuty snížili na rozdíl pěti bodů. Blíž se ale už nedostali a po dvou úvodních výhrách v Pardubicích počtvrté za sebou neuspěli.

„Ten zápas se ale neprohrál v koncovce. Prohrál se v prvním poločase, kde jsme udělali 15 ztrát a vůbec jsme se nedostali do zápasu tak, jak jsme potřebovali,“ řekl České televizi brněnský kouč Martin Vaněk.

Adam Kejval z Basketu Brno zakončuje v šestém semifinále Maxa NBL proti Pardubicím.

Pardubický kapitán Kamil Švrdlík útočí v šestém semifinále Maxa NBL proti Brnu.

Trenér vítězů Jan Šotnar poděkoval všem, kteří za stavu 0:2 Pardubicím věřili. „Sérii rozhodlo třetí utkání tady, kdy jsme prohrávali o 18 bodů, ale bojovností jsme to urvali a od té doby jsme byli lepším týmem. Finálová série s Nymburkem bude těžká, ale možná dramatičtější, než někteří očekávají,“ řekl.

Tradičnímu střelci Jamondovi Bryantovi se v pardubickém dresu tentokrát příliš nedařilo, dal jen pět bodů. Bonham se ale postupně rozehrál a nakonec vyšel vítězně ze souboje s domácím Adamem Kejvalem, autorem 28 bodů.

Pardubice jsou ve finále samostatné české ligy poprvé, zatím získaly čtyřikrát bronz. Největším úspěchem v historii klubu je československý mistrovský titul z roku 1984. Finále s dvacetinásobným šampionem Nymburkem začne v úterý 2. června.

Semifinále play off Maxa Národní basketbalové ligy

6. zápas:

Pumpa Basket Brno - BK KVIS Pardubice 87:98 (15:20, 43:46, 57:63)
Nejvíce bodů: Kejval 28, Jelínek 20, Cisarik 18 - Bonham 33, Moffatt 16, Tůma a Kovář po 10. Konečný stav série: 2:4.

Pardubice slaví, v semifinále vyřadily Brno. Tomu nepomohlo ani Kejvalových 28 bodů

