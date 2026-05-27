Pardubice slaví, v semifinále vyřadily Brno. Tomu nepomohlo ani Kejvalových 28 bodů

Úvod duelu vyšel lépe hostům, Brňané ale v druhé čtvrtině předvedli patnáctibodovou sérii a dostali se do vedení 40:32. Jenže v poločase už zase vedli hosté a přetahovaná pokračovala.
Poslední desetiminutovka začala trojkou pardubického kapitána Kamila Švrdlíka a po Bonhamových trestných hodech měli hosté poprvé dvouciferný náskok. Domácím hráčům nebyla nic platná převaha pod košem, Ryker Cisarik přidal k 18 bodům 17 doskoků, ale řadu útoků Brňané neproměnili.
|
Plzeň má v basketbalové lize nahradit Nymburk. Mistr nejeví zájem o nový ročník
Minutu před koncem vypadala za stavu 77:90 situace zcela jasně, ale brněnští obhájci stříbrných medailí nasadili presink a za půl minuty snížili na rozdíl pěti bodů. Blíž se ale už nedostali a po dvou úvodních výhrách v Pardubicích počtvrté za sebou neuspěli.
„Ten zápas se ale neprohrál v koncovce. Prohrál se v prvním poločase, kde jsme udělali 15 ztrát a vůbec jsme se nedostali do zápasu tak, jak jsme potřebovali,“ řekl České televizi brněnský kouč Martin Vaněk.
Trenér vítězů Jan Šotnar poděkoval všem, kteří za stavu 0:2 Pardubicím věřili. „Sérii rozhodlo třetí utkání tady, kdy jsme prohrávali o 18 bodů, ale bojovností jsme to urvali a od té doby jsme byli lepším týmem. Finálová série s Nymburkem bude těžká, ale možná dramatičtější, než někteří očekávají,“ řekl.
Tradičnímu střelci Jamondovi Bryantovi se v pardubickém dresu tentokrát příliš nedařilo, dal jen pět bodů. Bonham se ale postupně rozehrál a nakonec vyšel vítězně ze souboje s domácím Adamem Kejvalem, autorem 28 bodů.
Pardubice jsou ve finále samostatné české ligy poprvé, zatím získaly čtyřikrát bronz. Největším úspěchem v historii klubu je československý mistrovský titul z roku 1984. Finále s dvacetinásobným šampionem Nymburkem začne v úterý 2. června.
Semifinále play off Maxa Národní basketbalové ligy
6. zápas:
Pumpa Basket Brno - BK KVIS Pardubice 87:98 (15:20, 43:46, 57:63)