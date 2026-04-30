Americký kouč Šišku nenadchnul: Tréninky neměly hlavu a patu. Pak přišel impulz

Václav Havlíček
  14:06
Když dostane otázku na zhodnocení sezony, zamyslí se a pak jedním slovem shrne své pocity. „Turbulentní.“ Výstižnější popis jen těžko hledat. Tým Olomoucka po loňském bronzu v Maxa Národní basketbalové lize skončil už v předkole, za které nakonec musí být rád. V prosinci totiž v blízkosti chvostu tabulky měnil trenéra. „Začínali jsme de facto úplně od znovu,“ říká rozehrávač Ondřej Šiška.
Ondřej Šiška z Olomoucka v zápase s Ostravou

Ondřej Šiška z Olomoucka v zápase s Ostravou | foto: BK Olomoucko

Ondřej Šiška postupuje s míčem v utkání proti USK Praha.
Olomoucký basketbalista Ondřej Šiška postupuje s míčem v utkání s Pardubicemi.
Ondřej Šiška řídí hru Olomoucka, brání ho Radovan Mrázek ze Slavie.
Děčínská posila Děčína Posh Alexander útočí, brání Ondřej Šiška.
62 fotografií

Předsezonní cíl byl jasný: opětovná účast v play off, ideálně pak ze skupiny A1. Jenže Olomoucku hrubě nevyšel úvod sezony a hanácký tým tak skončil ve skupině poražených. „Na začátku sezony jsme ztratili spoustu času,“ bilancuje Šiška.

Olomoucko se pod trenérem Mattem Jonesem nedokázalo sehrát. Po pěti výhrách a dvanácti porážkách nakonec Jones u týmu skončil.

„Nabrali jsme skluz. Myslím, že po změně trenéra jsme vytěžili ze sezony maximum. Až kolem Vánoc jsme pilovali nějaké signály a dovednosti. Možná kdyby změna přišla dřív, třeba bychom se do A1 dostali a teď bychom ještě hráli. Ale to je těžké předvídat. Kromě změny trenéra nám ještě vypadli dva klíčoví hráči,“ podotýká Šiška.

Nová éra pod Musilem? V Olomoucku počítají s mladým českým trenérem

Že Olomoucko nečeká nic jednoduchého, bylo jasné už před sezonou. Vedení týmu se loni mimořádně trefilo do posil.

„Každý rok nepřivedete pozdějšího nejužitečnějšího hráče sezony, jako tomu bylo v případě Noaha Cartera. Ale nemyslím si, že bychom při vybírání posil na tuhle sezonu sáhli vedle,“ je přesvědčený prezident klubu Libor Špunda.

„Kyler Filewich je nejlépe doskakujícím hráčem soutěže. Jaren Holmes byl přes zdravotní problémy v nejlepší desítce střelců. Svoji kvalitu prokázali také Kobe Elvis, Jonathan Andre a Marek Nelson. To, že dva už tým kvůli zranění opustili, neovlivníte. Reagovali jsme příchodem Lamba Autreyho, to byla trefa. Hodně nám pomohl na cestě do předkola,“ míní Špunda.

I Šiška vyzdvihl kvality amerického mazáka Autreyho. „Škoda, že nepřišel dřív! “ mrzí ho.

Ondřej Šiška řídí hru Olomoucka, brání ho Radovan Mrázek ze Slavie.

Ovšem první problém, který Olomoucko muselo řešit, byl náhlý konec kouče Andyho Hipshera, jenž tým loni dovedl k bronzu. Původně měl totiž zůstat ještě tuhle sezonu, jenže přišla neodolatelná nabídka z rodných Spojených států.

„Popravdě, trenér Hipsher byl jeden z důvodů, proč jsem do Olomoucka šel. A on pět dní po mém podpisu klub opustil! “ směje se Šiška, který Olomoucko posílil po konci v Ústí nad Labem. Na severu Čech sice mohl zůstat ještě rok, ale 32letý rozehrávač se rozhodl, že už chce být blíž rodnému Přerovu. „Nebránil bych se tomu tady dohrát kariéru,“ svěřuje se Šiška. „Teď ale každý potřebuje vydechnout, nasát čerstvý vzduch. Pak budeme řešit moji budoucnost,“ líčí Šiška.

Na mladší trenéry jsem zvyklý

Klub místo Hipshera relativně narychlo splašil náhradu. Ostatně on sám kouče Jonese doporučil. Jenže tyhle dva světy se vůbec nestřetly. „Pro mě to byl velký šok. Těšil jsem se na amerického trenéra, že zažiju něco nového. Ale to, co jsme dělali na trénincích, nemělo hlavu ani patu,“ povídá Šiška.

„Nechci na nikoho házet špínu, ale nebyl jsem jediný v týmu, kdo tomuhle trenérskému stylu prostě nerozuměl,“ dodává.

„Myslím, že se trenéru Jonesovi ve výsledku asi nepodařilo najít ten správný systém jak pro tuhle soutěž, tak pro hráče, které měl,“ konstatoval před časem Matěj Musil, který se z pozice Jonesova asistenta na konci roku přesunul do role hlavního kouče a měl by v ní pokračovat i další rok.

Olomoucký basketbalista Ondřej Šiška postupuje s míčem v utkání s Pardubicemi.

„Tréninky najednou dostaly úplně jiné vedení, malinko se vyčistilo i klima v kabině. I psychika hráčů se po výměně trenéra nakopne, museli jsme dost věcí dělat od začátku,“ přibližuje Šiška.

Musilův impulz nakonec dotáhl tým až do předkola, kde Olomoucko nestačilo na Ostravu.

Když se tým v roce 2021 přestěhoval z Prostějova o „kousek dál“, vsázel především na zahraniční kouče. Po pěti trenérech z Polska, Srbska, Chorvatska a USA chce teď vedení vsadit na českou linku – právě Matěje Musila. Ten se ve 28 letech stal nejmladším koučem nejvyšší tuzemské soutěže.

„Mně to problém nedělá, já mladšího trenéra zažil i v Brně,“ uchechtne se o čtyři roky starší Šiška. „Pro mě trenér jako trenér. Snažím se vždycky o co největší respekt. A když třeba kouč přijde s žádostí o názor, rád ho poskytnu,“ prohodí.

Instagramové skeče? Mladí křivili nos

Ještě jedna věc byla pro Olomoucko v této sezoně nová – účast v neoficiální evropské soutěži ENBL. To se ovšem ukázalo být trošku kontraproduktivní, neboť vzhledem k marodce mužstva docházelo k velkému tříštění sil.

Cíl splněn. Že je to málo? Ambice byly střízlivé, zní z Olomoucka

„Jako hráč souhlasím. Je složité pohár hrát, když nemáte dost široký kádr. Kondičně to není vůbec snadné,“ má jasno Šiška. „Ale zápasy jsme hráli v Prostějově, manažersky se na to dívám tak, že nám to pomohlo rozšířit hráčskou i fanouškovskou základnu,“ přemítá basketbalista.

I Musil uznal: „Nechci říct, že je ENBL přítěž, ale je to zkrátka něco navíc. Jde o osm zápasů navrch, proto jsme si to nastavili tak, že v této soutěži dáme prostor mladším hráčům.“

Diváky se ale do ochozů nahnat podařilo. Klub šlápl do proma také na sociálních sítích, kde byl právě Šiška často hlavní tváří vtipných pozvánek na zápasy. „Jo, asi to mám trochu v povaze. Když jsem viděl, jak se do toho mladší spoluhráči nutí a křiví nad tím nos, říkal jsem: Hele hoši, o co jde? Já to klidně natočím! Mně tohle vůbec nevadí, zvlášť pokud to třeba někoho rozesměje,“ vypráví Šiška.

bkolomoucko

Přijď nás podpořit na domácí zápas proti @bk_gapa_hradec_kralove

25.3. 17:00
Čajkaréna

Těšíme se na tebe!

#bkolomoucko #basketball #maxanbl

@mona.navrc

23. března 2026 v 13:59, příspěvek archivován: 30. dubna 2026 v 13:54


Teď ho čeká zasloužená dovolená. „NBL hraju asi třináct let a tohle byla nejnáročnější sezona,“ povídá. I kvůli zranění kotníku, které si přitáhl ze závěru uplynulé sezony, a kvůli němuž neměl plnohodnotnou přípravu. I kvůli výměně trenéra. I kvůli tomu, jak je na sebe přísný. „Individuálně tenhle ročník nehodnotím moc dobře,“ zakončuje Šiška, jenž v NBL strávil v dresu Olomoucka na palubovce průměrně 25,5 minuty na zápas.

Vstoupit do diskuse

