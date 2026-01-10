Nymburk si poradil i bez svého nejlepšího střelce Sir’Jabariho Rice a hrdiny čtvrtečního zápasu s Heidelbergem Jaromíra Bohačíka. Neomylnou střelbou přispěl k vítězství Jaquan Lawrence, který proměnil všech sedm střel z pole včetně jedné trojky a nasbíral 15 bodů. Za Ústí, které na nymburské palubovce vyhrálo pouze jednou v roce 2001, dali po 12 bodech Tomáš Vyoral a Ladislav Pecka. Adam Pecháček měl double double za 11 bodů a 11 doskoků.
Nymburský trenér Oren Amiel očekával pomalejší rozjezd vzhledem k náročnému programu i cestování. „Byl jsem nakonec velmi překvapený závěrem druhé a začátkem třetí čtvrtiny. Bavili jsme se o tom, že lidé se na nás přišli podívat a nikoho nezajímá náš náročný program nebo cokoliv jiného. Jsme tu od toho, abychom hráli. A kluci odvedli dobrou práci, zvedli se a našli v sobě dobrou energii,“ řekl.
Jeho kolega Tomáš Reimer z Ústí nad Labem připomněl, že v domácí soutěži Nymburk ční nad ostatními. „Ono je možná těžké někdy po sérii dobrých výsledků jet do Nymburka, protože hráči si myslí, že to půjde samo. A Nymburk je někde jinde. Ukazuje to hlavně kolonka ztrát, kde prostě nemůžete s dvaadvaceti ztrátami vyhrát proti nikomu, natož proti Nymburku. Nedostávali jsme se ani do trestných hodů. Takže je to určitě vystřízlivění,“ hodnotil.
Potřetí za sebou vyhrály Pardubice, které si jasným vítězstvím nad výrazně oslabeným Pískem 118:85 upevnily třetí místo. Rozehrávač Jamonda Bryant se podílel na úspěchu 27 body. Sršni, kteří už mají také jistou účast v nadstavbové skupině A1, utrpěli čtvrtou ligovou porážku v řadě. Z toho potřetí inkasovali přes sto bodů. K tomu ve středu podlehli v Českém poháru Ústí nad Labem rovněž vysoko 69:117.
„Já už jsem jenom vděčný, že se nikomu nic nestalo. V tomhle složení na nejlepší české týmy prostě nemáme,“ řekl v rozhovoru s TVCOM písecký kouč Jan Čech, který dlouhodobě postrádá klíčového hráče Vojtěcha Sýkoru, několikátý zápas vynechal další rozehrávač Jakub Šurý a ze sestavy vypadl také Jan Karlovský. Brzy by se však měli vrátit.