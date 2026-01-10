Pardubice kralovaly ofenzivně. Nymburk má 20. ligovou výhru i bez dvou kanonýrů

  19:01aktualizováno  20:00
Dva dny po postupu do osmifinálové části Ligy mistrů zvládli basketbalisté Nymburka v domácí soutěži zápas s Ústím nad Labem. Už jistý vítěz základní části porazil v 21. kole Slunetu 89:60 a připsal si dvacátou výhru. Ve své hale dvacetinásobní čeští šampioni zvítězili v 56. ligovém utkání v řadě.
Matěj Svoboda z Nymburka atakuje koš Ústí nad Labem.

Matěj Svoboda z Nymburka atakuje koš Ústí nad Labem.

Vojtěch Hruban z Nymburka střílí přes ústeckého Nicka Johnsona.
Wesley Person Jr, (vlevo) z Opavy útočí, hlídá ho Dashawn Davis z Děčína.
Ondřej Sehnal z Nymburka atakuje ústecký koš kolem Ladislava Pecky.
Adam Kejval z Brna se s míčem blíží ke koši Olomoucka.
Nymburk si poradil i bez svého nejlepšího střelce Sir’Jabariho Rice a hrdiny čtvrtečního zápasu s Heidelbergem Jaromíra Bohačíka. Neomylnou střelbou přispěl k vítězství Jaquan Lawrence, který proměnil všech sedm střel z pole včetně jedné trojky a nasbíral 15 bodů. Za Ústí, které na nymburské palubovce vyhrálo pouze jednou v roce 2001, dali po 12 bodech Tomáš Vyoral a Ladislav Pecka. Adam Pecháček měl double double za 11 bodů a 11 doskoků.

Nymburský trenér Oren Amiel očekával pomalejší rozjezd vzhledem k náročnému programu i cestování. „Byl jsem nakonec velmi překvapený závěrem druhé a začátkem třetí čtvrtiny. Bavili jsme se o tom, že lidé se na nás přišli podívat a nikoho nezajímá náš náročný program nebo cokoliv jiného. Jsme tu od toho, abychom hráli. A kluci odvedli dobrou práci, zvedli se a našli v sobě dobrou energii,“ řekl.

Jeho kolega Tomáš Reimer z Ústí nad Labem připomněl, že v domácí soutěži Nymburk ční nad ostatními. „Ono je možná těžké někdy po sérii dobrých výsledků jet do Nymburka, protože hráči si myslí, že to půjde samo. A Nymburk je někde jinde. Ukazuje to hlavně kolonka ztrát, kde prostě nemůžete s dvaadvaceti ztrátami vyhrát proti nikomu, natož proti Nymburku. Nedostávali jsme se ani do trestných hodů. Takže je to určitě vystřízlivění,“ hodnotil.

Potřetí za sebou vyhrály Pardubice, které si jasným vítězstvím nad výrazně oslabeným Pískem 118:85 upevnily třetí místo. Rozehrávač Jamonda Bryant se podílel na úspěchu 27 body. Sršni, kteří už mají také jistou účast v nadstavbové skupině A1, utrpěli čtvrtou ligovou porážku v řadě. Z toho potřetí inkasovali přes sto bodů. K tomu ve středu podlehli v Českém poháru Ústí nad Labem rovněž vysoko 69:117.

Písecký Josef Svoboda stahuje míč proti pardubické přesile.

„Já už jsem jenom vděčný, že se nikomu nic nestalo. V tomhle složení na nejlepší české týmy prostě nemáme,“ řekl v rozhovoru s TVCOM písecký kouč Jan Čech, který dlouhodobě postrádá klíčového hráče Vojtěcha Sýkoru, několikátý zápas vynechal další rozehrávač Jakub Šurý a ze sestavy vypadl také Jan Karlovský. Brzy by se však měli vrátit.

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Nigérie je po výhře nad Alžírskem v semifinále fotbalového mistrovství Afriky

Victor Osimhen (vlevo) a Semi Ajayi v nigerijských dresech

Nigerijští fotbalisté ve třetím čtvrtfinále afrického šampionátu porazili v Marrákeši Alžírsko 2:0 a ve středu se od 21:00 v Rabatu utkají o postup do finále s domácím Marokem. Druhou dvojici vytvoří...

10. ledna 2026  19:31

Krutovláda. USK Praha vyhrál v souboji prvního s druhým o 70 bodů

Lucie Válková z SBŠ Ostrava u míče, brání ji Maite Cazorlaová z USK Praha.

Souboj prvního s druhým v lize basketbalistek přinesl drtivé vítězství USK Praha nad SBŠ Ostrava 112:42. Americká pivotka Brionna Jonesová, která se připojila k týmu českých šampionek v novém roce a...

10. ledna 2026  18:32,  aktualizováno  19:26

Doma je pro mě důležité vyhrávat takovýmto rozdílem, řekla Zemanová

Kristýna Zemanová vítězí na cyklokrosovém mistrovství republiky v Ostravě.

V cíli zvedla pravou ruku a roztáhla pět prstů... Kristýna Zemanová právě vybojovala svůj pátý mistrovský titul mezi českými cyklokrosařkami. V Ostravě uspěla s náskokem 90 vteřin před Kateřinou...

10. ledna 2026  19:07

Peruánec ve Spartě. Křídelník Grimaldo zaujal v pohárovém předkole

Peruánský křídelník Joao Grimaldo (vlevo) v souboji se sparťanským obráncem...

Hbité levé křídlo, brzy třiadvacet let, reprezentant Peru. Joao Grimaldo je druhou posilou fotbalové Sparty v zimním přestupním období. Přichází z Partizanu Bělehrad, ale klub si ho vyhlédl v Rize,...

10. ledna 2026  19:02

Matěj Svoboda z Nymburka atakuje koš Ústí nad Labem.

Dva dny po postupu do osmifinálové části Ligy mistrů zvládli basketbalisté Nymburka v domácí soutěži zápas s Ústím nad Labem. Už jistý vítěz základní části porazil v 21. kole Slunetu 89:60 a připsal...

10. ledna 2026  19:01

Není něco špatně? ptal se Hornig po sprintu. Dravá stíhací jízda otázky zahnala

Vítězslav Hornig v cíli stíhacího závodu v Oberhofu.

Od naší zpravodajky v Německu Řítil se cílovou rovinkou a ještě přesupěl kolem Isaka Freye – Nor s modrým číslem pro nejlepšího mladíka Světového poháru jen odevzdaně svěsil ramena. Při projetí páskou si pak oslavně zakřičel....

10. ledna 2026  18:54

Slavia nevyhrála ani druhý zápas, za Spartu už pálí Vojta, přispěl k vítězství

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Matyáše Vojty.

Slávističtí fotbalisté nevyhráli ani druhé utkání v zimní přípravě, na soustředění ve Španělsku po porážce s Basilejí tentokrát remizovali s druholigovým Karlsruhe 1:1, krátce po půli srovnal Prekop....

10. ledna 2026  14:06,  aktualizováno  18:08

Choupenitche ve čtvrtfinále SP opět vyřadil odvěký rival Massialasem

Český šermíř Alexander Choupenitch se raduje z postupu mezi šestnáct nejlepších...

Fleretista Alexander Choupenitch skončil šestý na Světovém poháru v Paříži. Ve čtvrtfinále vítěze listopadového podniku na Mallorce zdolal úhlavní rival Alexander Massialas ze Spojených států...

10. ledna 2026  17:46

Zasněžená trať byla pecka, řekl čerstvý cyklokrosový mistr republiky Bažant

Kryštof Bažant na trati cyklokrosového mistrovství republiky v Ostravě

Spadl mu řetěz, měl defekt, většinu závodu doháněl vedoucího favorita Václava Ježka, a přesto Kryštof Bažant vybojoval v Ostravě titul mistra republiky v cyklokrosu. Rozhodl až v závěrečném kole a ve...

10. ledna 2026  17:38

První start, první gól. A Vojta musí platit. Preciado? Přestup mu přeju, řekl Haraslín

Útočník Matyáš Vojta slaví svůj gól se Sivertem Mannsverkem.

Do druhé půle naskočil se svítivou kapitánskou páskou. Realizační tým v čele s trenérem Brianem Priskem čerstvou posilu sparťanských fotbalistů Matyáše Vojtu vytrvale popoháněl k presinku: „Come on,...

10. ledna 2026  17:31

Vonnová znovu vládne. Jsem tvrdohlavá a soutěživá, říká. Dostihne Stenmarka?

Lindsey Vonnová slaví výhru ve sjezdu v Zauchensee.

Od našeho zpravodaje v Rakousku Když se ohlédla po výsledkové tabuli a spatřila, jak u jejího jména svítí první místo, jen se trochu usmála. Že ve vedení zůstane až do konce? Ne, Lindsey Vonnová tomu tehdy nevěřila. Ale stalo se....

10. ledna 2026  17:23

Životní úspěch Zdráhalové. Z 1500 metrů na ME rychlobruslařek bere stříbro

Česká rychlobruslařka Nikola Zdráhalová na SP v Salt Lake City.

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová vyjela na mistrovství Evropy stříbrnou medaili v závodě na 1500 metrů a připsala si největší úspěch v kariéře. Z vítězství se radovala Norka Ragne Wiklundová, která...

10. ledna 2026  17:10

