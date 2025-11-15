Nymburští basketbalisté deklasovali Slavii, v lize zůstávají neporažení

Slavia sice vyhrála o bod první čtvrtinu, ale druhé dějství začali domácí jedenáctibodovou šňůrou a především v druhém poločase už zápas jednoznačně ovládli.
Nymburk nastřílel 16 trojek. Pět z 11 pokusů z dálky trefil Jaromír Bohačík, který byl se 17 body nejlepším střelcem vítězů spolu s Matějem Svobodou. Všechny tři střely za tři body proměnil Vojtěch Hruban a jako sedmnáctý hráč v historii NBL dosáhl hranice 700 trojek.
Nymburk vyhrál v lize 17. utkání v řadě a na domácí palubovce uspěl už v 52. zápase za sebou. Slavii porazil posedmé po sobě. Prohrál s ní jen první vzájemný zápas v lize před více než třemi roky. Pražany táhl Rubin Jones, autor 17 bodů a devíti doskoků.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
12. kolo
ERA Basketball Nymburk - SK Slavia Praha 113:77 (23:24, 48:41, 80:59)
17:30 Ostrava - Písek,
18:00 Brno - Ústí nad Labem, Děčín - USK Praha.
Utkání BK KVIS Pardubice - BK Opava bylo odloženo.
Tabulka:
|1.
|Nymburk
|11
|11
|0
|1088:840
|100
|2.
|Brno
|8
|8
|0
|791:633
|100
|3.
|Pardubice
|11
|7
|4
|1025:876
|63,6
|4.
|Písek
|11
|7
|4
|965:947
|63,6
|5.
|Děčín
|10
|6
|4
|790:836
|60,0
|6.
|Opava
|11
|6
|5
|1014:923
|54,5
|7.
|Ústí nad Labem
|11
|4
|7
|924:926
|36,4
|8.
|Olomoucko
|11
|4
|7
|780:862
|36,4
|9.
|Ostrava
|11
|3
|8
|947:976
|27,3
|10.
|Hradec Králové
|11
|3
|8
|817:977
|27,3
|11.
|Slavia Praha
|11
|3
|8
|879:1043
|27,3
|12.
|USK Praha
|11
|2
|9
|855:1036
|18,2