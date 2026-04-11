Opava poslala Děčín do předkola. Bezmála tři tisícovky na píseckém zimním stadionu

Sršni před 2720 diváky dlouho drželi s obhájci titulu krok, ještě na začátku druhé půle se ocitli podruhé v zápase ve vedení (52:51), ale Nymburk podobné překvapení jako v minulém vzájemném utkání, které doma senzačně prohrál (87:95), nepřipustil.
Domácí definitivně odpadli v poslední čtvrtině, kterou čtvrtfinalista Ligy mistrů vyhrál 28:9. Lídra NBL střelecky táhl autor 25 bodů Tony Perkins, nymburští hráči trefili 16 trojek.
|
„U nás to v posledních dvou zápasech bylo hlavně o tom najít po vypadnutí z Ligy mistrů zpět energii a mentální sílu. Ve druhé půli jsme našli způsob, jak hrát více jako tým a lépe bránit,“ konstatoval nymburský trenér Oren Amiel, jehož tým po úterní porážce s Rytasem Vilnius oplatil ligovou prohru i ve čtvrtek soupeři z Ústí nad Labem.
Děčín v tomto týdnu nečekaně propustil nejlepšího týmového střelce Dashawna Davise a pivota Ahmada Randa a nyní utrpěl čtvrtou porážku za sebou. Opava zápas rozhodla třináctibodovou šňůrou od stavu 43:43 a vedla v poslední části až o 19 bodů.
„Relativně jsme se dlouho drželi, otočili jsme skóre na plus dva, pak jsme ale vypadli z role. Opava tam trefila několik trojek za sebou a získala dvouciferný náskok. A pak už to pro nás bylo hrozně těžké,“ řekl domácí kouč Tomáš Grepl..
Slezané vyrovnali s Děčínem vzájemnou bilanci a mají lepší skóre, mohou navíc před posledním kolem a zápasem s Ostravou pomýšlet i na pátou příčku, kterou drží Písek. „Derby musíme zvládnout. Je to pro nás generálka na play off,“ řekl trenér David Zach.
|
Poslední kolo nadstavby ve skupině A2 nemohlo nic změnit na pořadí v tabulce a skončilo nezdarem pro oba týmy postupující do předkola play off. Poslední Hradec Králové, který čeká baráž, porazil doma první Olomoucko 86:84 a zakončil nadstavbu třemi výhrami za sebou. Šesté pražské derby v sezoně skončilo třetí výhrou Slavie, na Folimance porazila domácí USK 81:76.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
12. kolo nadstavby
Skupina A1:
BK Armex Energy Děčín - BK Opava 70:78 (22:23, 35:38, 50:62)
Sršni Photomate Písek - ERA Basketball Nymburk 78:106 (29:31, 48:49, 69:78)
Skupina A2:
BK Gapa Hradec Králové - BK Olomoucko 86:84 (19:25, 44:47, 62:65)
USK Praha - SK Slavia Praha 76:81 (25:15, 41:41, 60:59)
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|ERA Basketball Nymburk
|35
|31
|4
|3509:2776
|88,6
|2.
|BK KVIS Pardubice
|35
|26
|9
|3224:2805
|74,3
|3.
|Pumpa Basket Brno
|34
|23
|11
|2901:2812
|67,6
|4.
|BK Sluneta Ústí nad Labem
|34
|19
|14
|2979:2915
|58,8
|5.
|Sršni Photomate Písek
|35
|18
|17
|3102:3082
|51,4
|6.
|BK Opava
|35
|17
|18
|3066:3017
|48,6
|7.
|BK Armex Energy Děčín
|35
|17
|18
|2847:2987
|48,6
|8.
|NH Ostrava
|35
|10
|24
|3005:3286
|28,6
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|BK Olomoucko
|34
|14
|20
|2634:2824
|41,2
|2.
|USK Praha
|34
|12
|22
|2749:2983
|35,3
|3.
|SK Slavia Praha
|34
|11
|23
|2762:2991
|32,4
|4.
|BK Gapa Hradec Králové
|34
|8
|26
|2621:2921
|23,5