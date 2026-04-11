Opava poslala Děčín do předkola. Bezmála tři tisícovky na píseckém zimním stadionu

  22:24aktualizováno  22:41
Nymburští basketbalisté vyhráli v Písku 106:78 zápas 12. kola nadstavby, který Jihočeši poprvé v sezoně uspořádali na tamním zimním stadionu. V přímém souboji o šesté místo znamenající jistotu čtvrtfinále zvítězila Opava v Děčíně 78:70.
Matěj Svoboda z Nymburka se dere k píseckému koši, stíhá ho Vojtěch Sýkora. | foto: Vít Koubek / Sršni Photomate Písek

Sršni před 2720 diváky dlouho drželi s obhájci titulu krok, ještě na začátku druhé půle se ocitli podruhé v zápase ve vedení (52:51), ale Nymburk podobné překvapení jako v minulém vzájemném utkání, které doma senzačně prohrál (87:95), nepřipustil.

Domácí definitivně odpadli v poslední čtvrtině, kterou čtvrtfinalista Ligy mistrů vyhrál 28:9. Lídra NBL střelecky táhl autor 25 bodů Tony Perkins, nymburští hráči trefili 16 trojek.

Razantní škrty v Děčíně: před play off končí top střelec i další Američan

„U nás to v posledních dvou zápasech bylo hlavně o tom najít po vypadnutí z Ligy mistrů zpět energii a mentální sílu. Ve druhé půli jsme našli způsob, jak hrát více jako tým a lépe bránit,“ konstatoval nymburský trenér Oren Amiel, jehož tým po úterní porážce s Rytasem Vilnius oplatil ligovou prohru i ve čtvrtek soupeři z Ústí nad Labem.

Děčín v tomto týdnu nečekaně propustil nejlepšího týmového střelce Dashawna Davise a pivota Ahmada Randa a nyní utrpěl čtvrtou porážku za sebou. Opava zápas rozhodla třináctibodovou šňůrou od stavu 43:43 a vedla v poslední části až o 19 bodů.

„Relativně jsme se dlouho drželi, otočili jsme skóre na plus dva, pak jsme ale vypadli z role. Opava tam trefila několik trojek za sebou a získala dvouciferný náskok. A pak už to pro nás bylo hrozně těžké,“ řekl domácí kouč Tomáš Grepl..

Slezané vyrovnali s Děčínem vzájemnou bilanci a mají lepší skóre, mohou navíc před posledním kolem a zápasem s Ostravou pomýšlet i na pátou příčku, kterou drží Písek. „Derby musíme zvládnout. Je to pro nás generálka na play off,“ řekl trenér David Zach.

Sršni míří na zimní stadion. V novém prostředí přivítají basketbalového mistra

Poslední kolo nadstavby ve skupině A2 nemohlo nic změnit na pořadí v tabulce a skončilo nezdarem pro oba týmy postupující do předkola play off. Poslední Hradec Králové, který čeká baráž, porazil doma první Olomoucko 86:84 a zakončil nadstavbu třemi výhrami za sebou. Šesté pražské derby v sezoně skončilo třetí výhrou Slavie, na Folimance porazila domácí USK 81:76.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

12. kolo nadstavby

Skupina A1:

BK Armex Energy Děčín - BK Opava 70:78 (22:23, 35:38, 50:62)
Nejvíce bodů: Štěrba 19, Edwards 15, Dawes 10, Šturanovič 8 - Šiřina 17, Váňa 12, Brown 11, Puršl 9, Gray 8.

Sršni Photomate Písek - ERA Basketball Nymburk 78:106 (29:31, 48:49, 69:78)
Nejvíce bodů: Karlovský 19, Josef Svoboda 18, Burda 14, Fait 8 - Perkins 25, Shumate 15, Kříž 13, Matěj Svoboda 12, Bohačík 10, Sehnal a Filipovič po 9.

Skupina A2:

BK Gapa Hradec Králové - BK Olomoucko 86:84 (19:25, 44:47, 62:65)
Nejvíce bodů: Roub 22, Johnson 19, Nikkarinen a Brewton po 11, Dvořák 8 - Filewich 18, Autrey 16, Žák 13, J. Oupoh 9, Goga 8.

USK Praha - SK Slavia Praha 76:81 (25:15, 41:41, 60:59)
Nejvíce bodů: Šafarčík 22, Švec 13, Vlk a Wrigt po 11 - Jones 23, Matušík 19, Lufile 13, Macháč 9, Mrázek 8.

KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.ERA Basketball Nymburk353143509:277688,6
2.BK KVIS Pardubice352693224:280574,3
3.Pumpa Basket Brno3423112901:281267,6
4.BK Sluneta Ústí nad Labem3419142979:291558,8
5.Sršni Photomate Písek3518173102:308251,4
6.BK Opava3517183066:301748,6
7.BK Armex Energy Děčín3517182847:298748,6
8.NH Ostrava3510243005:328628,6
KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.BK Olomoucko3414202634:282441,2
2.USK Praha3412222749:298335,3
3.SK Slavia Praha3411232762:299132,4
4.BK Gapa Hradec Králové348262621:292123,5
Nejčtenější

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Tito čeští sportovci po zimní sezoně ukončili kariéru. Připomeňte si jejich cestu

Tito čeští sportovci po zimní sezoně ukončili kariéru. Připomeňte si jejich...

Po zimní sezoně se s vrcholovým sportem rozloučila řada českých reprezentantů. Někteří odcházejí po letech na absolutní špičce, jiní uzavírají své kariéry po méně nápadné, ale neméně náročné cestě....

Opava poslala Děčín do předkola. Bezmála tři tisícovky na píseckém zimním stadionu

Matěj Svoboda z Nymburka se dere k píseckému koši, stíhá ho Vojtěch Sýkora.

Nymburští basketbalisté vyhráli v Písku 106:78 zápas 12. kola nadstavby, který Jihočeši poprvé v sezoně uspořádali na tamním zimním stadionu. V přímém souboji o šesté místo znamenající jistotu...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

11. dubna 2026  22:28

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

11. dubna 2026  22:16

Procházka vs. Ulberg: hlavní karta UFC 327, kde sledovat turnaj živě

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka si užívá vyhlášení od hlasatele UFC...

Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka stojí před dalším titulovým zápasem v polotěžké váze organizace UFC. Na turnaji s číslem 327 vyzve v Miami nebezpečného Novozélanďana Carlose Ulberga. Kdy a...

11. dubna 2026  22:04

ONLINE: MMA zápasník Procházka jde bojovat o titul v UFC s Ulbergem

Sledujeme online
Jiří Procházka porazil Američana Jamahala Hilla na turnaji UFC 311 v Los...

Už v neděli brzy ráno středoevropského času bude mít šanci stát se podruhé v životě šampionem UFC, nejslavnější MMA organizace světa. Jiří Procházka, zápasník z Hostěradic, zabojuje na turnaji v...

11. dubna 2026  21:54

Volejbaloví Lvi oplatili Budějovicím domácí porážku a v semifinále srovnali

David Kollátor z týmu Lvi Praha se snaží překonat blok volejbalistů Piacenzy.

Volejbalová bitva o postup do finále extraligy mezi Lvy a Českými Budějovicemi je po dvou zápasech vyrovnaná. Úřadující mistři ve středu doma v Praze nečekaně prohráli, ale v sobotu Jihočechům v...

11. dubna 2026  21:49

Fotbalové přestupy ONLINE: Opustí Kuchta podruhé Spartu? Zájem má polský klub

Sledujeme online
Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

11. dubna 2026  21:40

Po gólech jsem hladový. Tušil jsem, že ho můžu dát, prohlásil po postupu Kubiesa

Matěj Kubiesa z Třince slaví postupový gól do extraligového finále.

Najel si před karlovarskou branku na přihrávku Marka Daňa a střelou pod horní tyč překonal Dominika Frodla. Matěj Kubiesa, nejmladší z třineckých hokejistů, poslal Oceláře do finále extraligy. Gólem...

11. dubna 2026  21:27

Tampa těsně porazila Boston, Pastrňák se stého bodu zatím nedočkal

Aktualizujeme
Bostonský útočník Pavel Zacha (vlevo) se snaží bránit Nikitu Kučerova z Tampy.

Po jednodenní pauze se v sobotu NHL rozbíhá patnácti zápasy. V tom prvním Boston podlehl těsně 1:2 celku Tampa Bay a nevyužil tak možnost definitivně si pojistit účast v play off. Útočné duo David...

11. dubna 2026  21:08,  aktualizováno  21:23

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

11. dubna 2026  20:55,  aktualizováno  21:11

Liverpool si poradil s Fulhamem. Arsenal padl a komplikuje si boj o titul

Liverpoolský křídelník Mohamed Salah oslavuje svůj gól s Jeremiem Frimpongem.

Vedoucí Arsenal ve 32. kole anglické fotbalové ligy doma překvapivě padl s Bournemouthem 1:2 a komplikuje si boj o titul. Slaví naopak Liverpool, který porazil Fulham 2:0, a Brighton, jenž stejným...

11. dubna 2026  21:01

Slovácko - Hradec Kr. 1:3, hosté po otočce drží šestku, dvakrát pálil Mihálik

Královéhradecký záložník Vladimír Darida s míčem před Romanem Horákem ze...

I po 29. kole drží fotbalisté Hradce Králové umístění mezi nejlepšími šesti týmy Chance Ligy. Slovácko porazili 3:1, ačkoliv ztráceli po Ouandově trefě. Obrat zařídili Suchomel a dvougólový Mihálik.

11. dubna 2026  20:32

