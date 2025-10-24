Nymburk si před školáky zastřílel proti Písku a slaví 50. domácí výhru v řadě

Nymburští basketbalisté deklasovali v předehrávce 7. kola hostující Písek 105:75 a udrželi neporazitelnost v ligové sezoně. V dopoledním utkání pro školáky si úřadující mistři připsali padesáté domácí vítězství v řadě. Českého mistra proti pátému celku ligové tabulky sledovalo zhruba 1100 dětí z rekordních 14 škol.

Malí školáci a předškoláci na zápase Nymburk - Kolín | foto: Tomáš Laš / ERA Basketball Nymburk

Po úterní výhře nad USK překonal Nymburk stobodovou hranici v druhém utkání po sobě. Do dvouciferných hodnot se dostalo sedm domácích hráčů, nejlepším střelcem byl s 22 body křídelník Sir’Jabari Rice, který střílel se stoprocentní úspěšností. Pivot Keyshawn Feazell se postaral o 12 bodů a 11 doskoků.

„Já jsem namotivovaný každý zápas, ale bylo hezké hrát pro děti, které nám dodávaly dobrou energii. Už jsem párkrát hrál takto brzy, tak to nebyl velký problém. Užil jsem si to. Děti byly hlasité, jen ty trubky byly občas slyšet až moc, ale hlavní je, že si to děti užily s námi,“ řekl Rice.

V dresu Písku, jenž utrpěl porážku po dvou předchozích výhrách, dal 18 bodů český reprezentant Martin Svoboda, Kevin Týml přidal 17 bodů.

Dopolední akci Mistři školám uspořádal nymburský klub už posedmé. Brzký čas přinesl ospalejší začátek, definitivně ho zlomil Rice smečí po pěti minutách.

„Je to brzy ráno, tak je třeba taková atmosféra, aby to všechny trochu probudilo. Přineslo to energii, která tam většinu zápasu byla. Jsme profesionálové, a když je zápas od desíti, tak prostě musíme být co nejlépe připraveni hrát od desíti. A po většinu zápasu jsme připraveni byli,“ uvedl kouč dvacetinásobných ligových mistrů Oren Amiel.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

7. kolo

ERA Basketball Nymburk - Sršni Photomate Písek 105:75 (22:14, 53:33, 83:62)
Nejvíce bodů: Rice 22, Lawrence 17, Feazell 12, J. Bohačík, Dreamer a Hruban po 11, Matěj Svoboda 10 - Martin Svoboda 18, Týml 17, Josef Svoboda 14, Burda a Karlovský po 7.

