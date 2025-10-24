Po úterní výhře nad USK překonal Nymburk stobodovou hranici v druhém utkání po sobě. Do dvouciferných hodnot se dostalo sedm domácích hráčů, nejlepším střelcem byl s 22 body křídelník Sir’Jabari Rice, který střílel se stoprocentní úspěšností. Pivot Keyshawn Feazell se postaral o 12 bodů a 11 doskoků.
„Já jsem namotivovaný každý zápas, ale bylo hezké hrát pro děti, které nám dodávaly dobrou energii. Už jsem párkrát hrál takto brzy, tak to nebyl velký problém. Užil jsem si to. Děti byly hlasité, jen ty trubky byly občas slyšet až moc, ale hlavní je, že si to děti užily s námi,“ řekl Rice.
V dresu Písku, jenž utrpěl porážku po dvou předchozích výhrách, dal 18 bodů český reprezentant Martin Svoboda, Kevin Týml přidal 17 bodů.
Dopolední akci Mistři školám uspořádal nymburský klub už posedmé. Brzký čas přinesl ospalejší začátek, definitivně ho zlomil Rice smečí po pěti minutách.
„Je to brzy ráno, tak je třeba taková atmosféra, aby to všechny trochu probudilo. Přineslo to energii, která tam většinu zápasu byla. Jsme profesionálové, a když je zápas od desíti, tak prostě musíme být co nejlépe připraveni hrát od desíti. A po většinu zápasu jsme připraveni byli,“ uvedl kouč dvacetinásobných ligových mistrů Oren Amiel.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
7. kolo
ERA Basketball Nymburk - Sršni Photomate Písek 105:75 (22:14, 53:33, 83:62)