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Výtečný Sehnal. Jeho palba přinesla Nymburku druhou finálovou výhru

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  20:45aktualizováno  22:11
Nymburští basketbalisté zvítězili ve druhém ligovém finále nad Pardubicemi 80:74 a v sérii na čtyři vítězné zápasy se ujali vedení 2:0. Nejlepším střelcem úřadujících šampionů, kteří mohou vybojovat 21. titul, byl Ondřej Sehnal s 26 body.
Joey Bryant z Pardubic se obtočil kolem nymburského Gorana Filipoviče.

Joey Bryant z Pardubic se obtočil kolem nymburského Gorana Filipoviče. | foto: David Šváb / ERA Basketball Nymburk

Matěj Svoboda z Nymburka zakončuje na pardubický koš přes Jacoba Evanse.
Jakub Tůma z Pardubic útočí v zápase s Nymburkem.
Ondřej Sehnal z Nymburka přihrává.
Goran Filipovič z Nymburka u míče
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Hostům nestačilo ani 19 bodů Treye Bonhama. Série pokračuje v neděli a v pondělí na palubovce Pardubic.

Středočeši prodloužili ve finále domácí neporazitelnost na 49 zápasů, jedinkrát neuspěli jen v roce 2003 s Opavou, s níž si tehdy připsali jedinou ztracenou finálovou sérii v klubové historii. Teoreticky sehrál úřadující mistr poslední utkání ve Sportovním centru v Nymburku před plánovaným sloučením s pražskou Slavií, které není ještě oficiálně potvrzené.

Na finále v černém. Nymburští fandové už napsali parte, z mistra má být Slavia

„Především je třeba říci, že takové vyrovnané zápasy jsou důležité pro český basketbal. Byla to velká bitva a musím pochválit hráče, protože oni to vyhráli. Na konci předvedli velké akce. Přitom jsme nehráli tak dobře,“ řekl novinářům trenér vítězů Oren Amiel. „Málo jsme pohybovali míčem, ale hráči to vzali na sebe. Martin Kříž dal důležitou trojku, J. T. Shumate koš po doskoku, Jarda Bohačík měl důležité akce a Ondra Sehnal hrál velký zápas,“ hodnotil.

Slavnostní rozskok obstaral nymburský rodák a zlatý medailista v rychlostní kanoistice z předloňských olympijských her v Paříži Martin Fuksa.

Úvod patřil Pardubicím. Hosté sice povolili Nymburku obrat z 2:5 na 7:5 po koši Františka Rylicha a trojce Gorana Filipoviče, ale potom sami vedli 11:7. Jenže pak Nymburk odpověděl jedenáctibodovou sérii, kterou načal osmi body včetně dvou trojek Sehnal a dokonali ji také trefou z perimetru J. T. Shumate.

Na přelomu první a druhé čtvrtiny snížili kapitán Východočechů Kamil Švrdlík a Joey Bryant na 15:18, jenže sedmibodová šňůra výhradně v podání Rylicha přinesla favoritovi poprvé dvouciferný náskok. Pardubice držel ve hře Bonham, dal sedm bodů v řadě svého týmu a upravil na 22:26. Hosty to nastartovalo a do konce prvního poločasu otočili skóre. Pěti body za sebou zařídil stav 32:31 Luboš Kovář.

„Mohli jsme ale rozhodnout dříve. Bohužel vždy, když odskočíme na deset bodů, tak ztratíme koncentraci. To musíme zlepšit. Dnes se ukázalo, že vyhrát není nikdy snadné Je třeba to odpracovat. Lidé trochu podceňují tu nymburskou dynastii, protože takto vyhrávat rozhodně není snadné. Musíte se vyrovnat s tlakem, který tu na výsledky je. Je třeba vždy najít cestu k vítězství. A když hrajete proti dobrému a bojovnému týmu, jako jsou Pardubice, tak je třeba si to vítězství zasloužit,“ řekl Amiel.

Druhou půli načal trojkou Jaromír Bohačík, Pardubice potom třikrát vrátil do vedení Švrdlík, ale šestibodová série pomohla domácím k náskoku 44:39. Přes snahu hostů postupně narůstal a Sehnal po úspěšném úniku zvýšil na rozdíl osmi bodů. Beksa se ale nevzdávala, převedla pasáž 9:2 a přiblížila se na jediný bod. S odpovědí však přispěchali Jaquan Lawrence a trojkou Sehnal.

Matěj Svoboda z Nymburka zakončuje na pardubický koš přes Jacoba Evanse.

Na přelomu třetí a závěrečné čtvrtiny však Bryant osmi body hostů v řadě otočil stav na 62:61. Po Sehnalově čtvrté trefě z dálky v utkání na 67:64 už Nymburk hosty do vedení nepustil. Ti díky trojkám Bonhama a Jakuba Tůmy vyrovnali na 71:71 i 74:74, když mezitím také z perimetru odpověděl Bohačík. Rozhodl 41 sekund před koncem Sehnal, který po dvou šestkách Shumata ještě korunoval svůj výkon posledním košem utkání.

„Dnes mě prohra mrzí víc než včera. Včera to bylo o osm bodů, ale myslím si, že jsme zaslouženě prohráli. Dneska to bylo o šest bodů. Podobný výsledek, ale myslím si, že dneska jsme si zasloužili vyhrát. Ale zase jako v předchozích zápasech jsme nezvládli v koncovce udělat nějaké správné rozhodnutí,“ uvedl pardubický kouč Jan Šotnar.

„Doma musíme i kvůli našim fanouškům takhle nastoupit a chtít vyhrát. Teď máme tři dny na to se trošku vzpamatovat. Ta prohra nás bude samozřejmě bolet, ale minimálně pro naše fanoušky za celou sezonu chceme určitě doma minimálně jednou zvítězit. Pokusíme se dvakrát. A pokud budeme hrát jako dneska, tak si myslím, že na to určitě máme,“ dodal Šotnar.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

Finále play off - 2. zápas

ERA Basketball Nymburk - BK KVIS Pardubice 80:74 (18:13, 31:32, 60:57)
Nejvíce bodů: Sehnal 26, J. Bohačík 10, Rylich 9, Kříž a Matěj Svoboda po 8, Shumate 7, Filipovič 6 - Bonham 19, Švrdlík 13, Bryant a Kovář po 12, Tůma 5. Fauly: 22:25. Trestné hody: 27/19 - 24/16. Trojky: 11:6. Doskoky: 39:37. Stav série: 2:0.

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