Výtečný Sehnal. Jeho palba přinesla Nymburku druhou finálovou výhru

Hostům nestačilo ani 19 bodů Treye Bonhama. Série pokračuje v neděli a v pondělí na palubovce Pardubic.
Středočeši prodloužili ve finále domácí neporazitelnost na 49 zápasů, jedinkrát neuspěli jen v roce 2003 s Opavou, s níž si tehdy připsali jedinou ztracenou finálovou sérii v klubové historii. Teoreticky sehrál úřadující mistr poslední utkání ve Sportovním centru v Nymburku před plánovaným sloučením s pražskou Slavií, které není ještě oficiálně potvrzené.
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Na finále v černém. Nymburští fandové už napsali parte, z mistra má být Slavia
Slavnostní rozskok obstaral nymburský rodák a zlatý medailista v rychlostní kanoistice z předloňských olympijských her v Paříži Martin Fuksa.
Úvod patřil Pardubicím. Hosté sice povolili Nymburku obrat z 2:5 na 7:5 po koši Františka Rylicha a trojce Gorana Filipoviče, ale potom sami vedli 11:7. Jenže pak Nymburk odpověděl jedenáctibodovou sérii, kterou načal osmi body včetně dvou trojek Sehnal a dokonali ji také trefou z perimetru J. T. Shumate.
Na přelomu první a druhé čtvrtiny snížili kapitán Východočechů Kamil Švrdlík a Joey Bryant na 15:18, jenže sedmibodová šňůra výhradně v podání Rylicha přinesla favoritovi poprvé dvouciferný náskok. Pardubice držel ve hře Bonham, dal sedm bodů v řadě svého týmu a upravil na 22:26. Hosty to nastartovalo a do konce prvního poločasu otočili skóre. Pěti body za sebou zařídil stav 32:31 Luboš Kovář.
Druhou půli načal trojkou Jaromír Bohačík, Pardubice potom třikrát vrátil do vedení Švrdlík, ale šestibodová série pomohla domácím k náskoku 44:39. Přes snahu hostů postupně narůstal a Sehnal po úspěšném úniku zvýšil na rozdíl osmi bodů. Beksa se ale nevzdávala, převedla pasáž 9:2 a přiblížila se na jediný bod. S odpovědí však přispěchali Jaquan Lawrence a trojkou Sehnal.
Na přelomu třetí a závěrečné čtvrtiny však Bryant osmi body hostů v řadě otočil stav na 62:61. Po Sehnalově čtvrté trefě z dálky v utkání na 67:64 už Nymburk hosty do vedení nepustil. Ti díky trojkám Bonhama a Jakuba Tůmy vyrovnali na 71:71 i 74:74, když mezitím také z perimetru odpověděl Bohačík. Rozhodl 41 sekund před koncem Sehnal, který po dvou šestkách Shumata ještě korunoval svůj výkon posledním košem utkání.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
Finále play off - 2. zápas
ERA Basketball Nymburk - BK KVIS Pardubice 80:74 (18:13, 31:32, 60:57)