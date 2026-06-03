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Výtečný Sehnal. Jeho palba přinesla Nymburku druhou finálovou výhru

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  20:45
Nymburští basketbalisté zvítězili ve druhém ligovém finále nad Pardubicemi 80:74 a v sérii na čtyři vítězné zápasy se ujali vedení 2:0. Nejlepším střelcem úřadujících šampionů, kteří mohou vybojovat 21. titul, byl Ondřej Sehnal s 26 body.
Joey Bryant z Pardubic se obtočil kolem nymburského Gorana Filipoviče.

Joey Bryant z Pardubic se obtočil kolem nymburského Gorana Filipoviče. | foto: David Šváb / ERA Basketball Nymburk

Matěj Svoboda z Nymburka zakončuje na pardubický koš přes Jacoba Evanse.
Jakub Tůma z Pardubic útočí v zápase s Nymburkem.
Ondřej Sehnal z Nymburka přihrává.
Goran Filipovič z Nymburka u míče
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Hostům nestačilo ani 19 bodů Treye Bonhama. Série pokračuje v neděli a v pondělí na palubovce Pardubic.

Středočeši prodloužili ve finále domácí neporazitelnost na 49 zápasů, jedinkrát neuspěli jen v roce 2003 s Opavou, s níž si tehdy připsali jedinou ztracenou finálovou sérii v klubové historii. Teoreticky sehrál úřadující mistr poslední utkání ve Sportovním centru v Nymburku před plánovaným sloučením s pražskou Slavií, které není ještě oficiálně potvrzené.

Na finále v černém. Nymburští fandové už napsali parte, z mistra má být Slavia

Slavnostní rozskok obstaral nymburský rodák a zlatý medailista v rychlostní kanoistice z předloňských olympijských her v Paříži Martin Fuksa.

Úvod patřil Pardubicím. Hosté sice povolili Nymburku obrat z 2:5 na 7:5 po koši Františka Rylicha a trojce Gorana Filipoviče, ale potom sami vedli 11:7. Jenže pak Nymburk odpověděl jedenáctibodovou sérii, kterou načal osmi body včetně dvou trojek Sehnal a dokonali ji také trefou z perimetru J. T. Shumate.

Na přelomu první a druhé čtvrtiny snížili kapitán Východočechů Kamil Švrdlík a Joey Bryant na 15:18, jenže sedmibodová šňůra výhradně v podání Rylicha přinesla favoritovi poprvé dvouciferný náskok. Pardubice držel ve hře Bonham, dal sedm bodů v řadě svého týmu a upravil na 22:26. Hosty to nastartovalo a do konce prvního poločasu otočili skóre. Pěti body za sebou zařídil stav 32:31 Luboš Kovář.

Druhou půli načal trojkou Jaromír Bohačík, Pardubice potom třikrát vrátil do vedení Švrdlík, ale šestibodová série pomohla domácím k náskoku 44:39. Přes snahu hostů postupně narůstal a Sehnal po úspěšném úniku zvýšil na rozdíl osmi bodů. Beksa se ale nevzdávala, převedla pasáž 9:2 a přiblížila se na jediný bod. S odpovědí však přispěchali Jaquan Lawrence a trojkou Sehnal.

Matěj Svoboda z Nymburka zakončuje na pardubický koš přes Jacoba Evanse.

Na přelomu třetí a závěrečné čtvrtiny však Bryant osmi body hostů v řadě otočil stav na 62:61. Po Sehnalově čtvrté trefě z dálky v utkání na 67:64 už Nymburk hosty do vedení nepustil. Ti díky trojkám Bonhama a Jakuba Tůmy vyrovnali na 71:71 i 74:74, když mezitím také z perimetru odpověděl Bohačík. Rozhodl 41 sekund před koncem Sehnal, který po dvou šestkách Shumata ještě korunoval svůj výkon posledním košem utkání.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

Finále play off - 2. zápas

ERA Basketball Nymburk - BK KVIS Pardubice 80:74 (18:13, 31:32, 60:57)
Nejvíce bodů: Sehnal 26, J. Bohačík 10, Rylich 9, Kříž a Matěj Svoboda po 8, Shumate 7, Filipovič 6 - Bonham 19, Švrdlík 13, Bryant a Kovář po 12, Tůma 5. Fauly: 22:25. Trestné hody: 27/19 - 24/16. Trojky: 11:6. Doskoky: 39:37. Stav série: 2:0.

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