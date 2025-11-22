Děčínská domácí neporazitelnost je fuč, k výhře táhl Nymburk skvělý Bohačík

Nymburk zvítězil v Děčíně podruhé za sebou, předtím tam pětkrát v řadě prohrál. Hosté si vypracovali až třináctibodový náskok, který domácí v závěru stáhli na dva body, favoritovi však první porážku v sezoně nepřipravili.
„K výhře chybělo opravdu málo. Možná nějaká daná střela, abychom se na Nymburk dotáhli třeba na bod a mohlo by to být jiné. Je tam trochu pachuť z té prohry,“ řekl děčínský rozehrávač Lukáš Feštr. „Jarda Bohačík nám dal až moc bodů. Rozjel se jednoduššími střelami a pak dával i ty těžší. Mrzí mě to, protože jsme byli fakt blízko a mohli jsme prodloužit naši vítěznou šňůru i proti Nymburku.“
|
Gesto Děčína: Bryana nechce, přesto hraje. Posily bere do 2,5 tisíce dolarů
Děčín po návratu do zrekonstruované haly neuspěl po sérii pěti výher a v tabulce je pátý. Proti Nymburku mu nepomohl ani double double Jadena Edwardse za 19 bodů a 11 doskoků.
Na třetí místo se posunuly Pardubice, které zdolaly 96:80 USK Praha, oslabený o rozehrávače Ondřeje Švece.
Basketbalová Maxa liga mužů
14. kolo:
Pardubice - USK Praha 96:80 (32:19, 55:37, 77:62)
Děčín - Nymburk 80:85 (20:26, 39:48, 59:63)
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|P
|Skóre
|Procenta
|1.
|Nymburk
|13
|13
|0
|1285:1004
|100
|2.
|Brno
|10
|10
|0
|968:789
|100
|3.
|Pardubice
|13
|9
|4
|1219:1040
|69,2
|4.
|Písek
|13
|9
|4
|1173:1148
|69,2
|5.
|Děčín
|13
|8
|5
|1035:1070
|61,5
|6.
|Opava
|12
|7
|5
|1100:996
|58,3
|7.
|Olomoucko
|12
|4
|8
|880:965
|33,3
|8.
|Ústí nad Labem
|13
|4
|9
|1081:1111
|30,8
|9.
|Hradec Králové
|12
|3
|9
|890:1063
|25,0
|10.
|Ostrava
|13
|3
|10
|1132:1193
|23,1
|11.
|Slavia Praha
|13
|3
|10
|1049:1229
|23,1
|12.
|USK Praha
|13
|2
|11
|997:1201
|15,4