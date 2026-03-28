Nymburk si zastřílel proti Děčínu. Sehnal pokořil milník, bodovala i posila ze Slavie

Obhájce titulu vedl za výhrou Ondřej Sehnal, který pokořil hranici 3000 bodů v NBL. Reprezentační rozehrávač nastřílel za 19 minut na hřišti 17 bodů včetně čtyř trojek z pěti pokusů a připsal si osm asistencí.
O bod méně dal Tony Perkins, jenž trefil všechny čtyři trojky. Nová posila z pražské Slavie pivot David Böhm se při své premiéře prosadil 10 body a čtyřmi doskoky.
Slavia posílá mistrovi reprezentanta Böhma, Šafarčík se vrací do ligy
Nejlepším střelcem Děčína byl se 14 body Dashawn Davis. Nový rozehrávač Válečníků Al-Amir Dawes se uvedl sedmi body a třemi asistencemi. Na koš vyslal devět trojek, ale trefil pouze jednu.
Nymburk porazil děčínské basketbalisty posedmé za sebou a doma si proti nim připsal 60. výhru v řadě. Děčín prohrál čtyři z posledních pěti ligových utkání.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
11. kolo nadstavby, skupina A1
Nymburk - Děčín 110:76 (29:16, 55:33, 85:57)