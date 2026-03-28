Nymburk si zastřílel proti Děčínu. Sehnal pokořil milník, bodovala i posila ze Slavie

  17:44
Nymburští basketbalisté se naladili na středeční úvodní čtvrtfinále Ligy mistrů na hřišti Rytasu Vilnius jasným vítězstvím nad Děčínem v nejvyšší domácí soutěži. Suverénní lídr nadstavbové skupiny A1 porazil pátý tým tabulky 110:76 a po sérii tří ligových nezdarů uspěl podruhé za sebou.
Nymburský basketbalista Jaromír Bohačík v akci proti Děčínu. | foto: David Šváb

Obhájce titulu vedl za výhrou Ondřej Sehnal, který pokořil hranici 3000 bodů v NBL. Reprezentační rozehrávač nastřílel za 19 minut na hřišti 17 bodů včetně čtyř trojek z pěti pokusů a připsal si osm asistencí.

O bod méně dal Tony Perkins, jenž trefil všechny čtyři trojky. Nová posila z pražské Slavie pivot David Böhm se při své premiéře prosadil 10 body a čtyřmi doskoky.

Slavia posílá mistrovi reprezentanta Böhma, Šafarčík se vrací do ligy

Nejlepším střelcem Děčína byl se 14 body Dashawn Davis. Nový rozehrávač Válečníků Al-Amir Dawes se uvedl sedmi body a třemi asistencemi. Na koš vyslal devět trojek, ale trefil pouze jednu.

Nymburk porazil děčínské basketbalisty posedmé za sebou a doma si proti nim připsal 60. výhru v řadě. Děčín prohrál čtyři z posledních pěti ligových utkání.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

11. kolo nadstavby, skupina A1

Nymburk - Děčín 110:76 (29:16, 55:33, 85:57)
Nejvíce bodů: Sehnal 17, Perkins 16, Shumate 14 - Davis 14, Edwards 13, Kroutil 12.

Nymburk si zastřílel proti Děčínu. Sehnal pokořil milník, bodovala i posila ze Slavie

Nymburský basketbalista Jaromír Bohačík v akci proti Děčínu.

Nymburští basketbalisté se naladili na středeční úvodní čtvrtfinále Ligy mistrů na hřišti Rytasu Vilnius jasným vítězstvím nad Děčínem v nejvyšší domácí soutěži. Suverénní lídr nadstavbové skupiny A1...

28. března 2026  17:44

