Nymburk po třech porážkách zabral, výhru nad Ostravou řídil Bohačík. Slaví také Brno

Obhájci titulu z Nymburka se po postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů v domácí soutěži trápili a poprvé po třech letech nezvládl tři ligové zápasy po sobě.
Proti Ostravě si ale zlepšili náladu. Na sedmnácté nymburské výhře nad Novou hutí za sebou se 21 body podílel Jaromír Bohačík.
Nymburk si i bez nemocného Vojtěcha Hrubana pomohl 20 trojkami a měl hned čtyři střelce se 17 a více body. Středočeši mají na dosah jistotu prvenství v tabulce pro play off.
„Začali jsme trochu nervózně kvůli těm předchozím výsledkům, ale postupně jsme chytili rytmus a bylo to v pohodě. Když se hráčům takto daří střelecky, tak je to vždy snadné. Máme hodně dobrých střelců, kteří vědí, že mohou střílet logické střely. A dnes to vycházelo,“ uvedl v tiskové zprávě trenér Nymburka Oren Amiel.
Pardubice udolaly Opavu 79:75 až díky vydařené závěrečné čtvrtině. Brno uspělo v Děčíně 81:77, Ústí venku zdolalo Písek 91:84.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
Skupina A1 - 10. kolo:
Nymburk - Ostrava 118:75 (29:22, 62:45, 87:60)
Pardubice - Opava 79:75 (22:23, 42:39, 58:62)
Děčín - Brno 77:81 (21:25, 42:46, 63:65)
Písek - Ústí nad Labem 84:91 (22:27, 42:46, 60:66)
Skupina A2 - 9. kolo:
Olomoucko - Hradec Králové 86:77 (25:19, 41:38, 65:52)
Slavia Praha - USK Praha 83:85 (24:26, 40:43, 70:67)
Tabulka skupiny A1
|Tým
|Z
|V
|P
|S
|B
|1.
|Nymburk
|31
|27
|4
|3098:2442
|87,1
|2.
|Pardubice
|32
|24
|8
|2936:2535
|75,0
|3.
|Brno
|32
|21
|11
|2723:2669
|65,6
|4.
|Ústí nad Labem
|31
|18
|12
|2698:2612
|61,3
|5.
|Děčín
|32
|17
|15
|2625:2708
|53,1
|6.
|Písek
|32
|16
|16
|2829:2819
|50,0
|7.
|Opava
|32
|16
|16
|2827:2773
|50,0
|8.
|Ostrava
|32
|10
|21
|2754:2979
|31,3
Tabulka skupiny A2
|Tým
|Z
|V
|P
|S
|B
|1.
|USK Praha
|31
|12
|19
|2539:2710
|38,7
|2.
|Olomoucko
|31
|12
|19
|2367:2592
|38,7
|3.
|Slavia Praha
|31
|10
|21
|2511:2730
|32,3
|4.
|Hradec Králové
|31
|5
|26
|2341:2679
|16,1