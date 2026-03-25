Nymburk po třech porážkách zabral, výhru nad Ostravou řídil Bohačík. Slaví také Brno

  22:28
Basketbalisté Nymburka v lize po třech porážkách v řadě zabrali a porazili doma Ostravu vysoko 118:75. V 10. kole nadstavbové skupiny A1 uspěly i druhé Pardubice, třetí Brno a čtvrté Ústí nad Labem.
Momentka z utkání Nymburk - Ostrava.

Obhájci titulu z Nymburka se po postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů v domácí soutěži trápili a poprvé po třech letech nezvládl tři ligové zápasy po sobě.

Proti Ostravě si ale zlepšili náladu. Na sedmnácté nymburské výhře nad Novou hutí za sebou se 21 body podílel Jaromír Bohačík.

Nymburk si i bez nemocného Vojtěcha Hrubana pomohl 20 trojkami a měl hned čtyři střelce se 17 a více body. Středočeši mají na dosah jistotu prvenství v tabulce pro play off.

„Začali jsme trochu nervózně kvůli těm předchozím výsledkům, ale postupně jsme chytili rytmus a bylo to v pohodě. Když se hráčům takto daří střelecky, tak je to vždy snadné. Máme hodně dobrých střelců, kteří vědí, že mohou střílet logické střely. A dnes to vycházelo,“ uvedl v tiskové zprávě trenér Nymburka Oren Amiel.

Pardubice udolaly Opavu 79:75 až díky vydařené závěrečné čtvrtině. Brno uspělo v Děčíně 81:77, Ústí venku zdolalo Písek 91:84.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

Skupina A1 - 10. kolo:

Nymburk - Ostrava 118:75 (29:22, 62:45, 87:60)
Nejvíce bodů: Bohačík 21, Rylich 20, M. Svoboda 19 - Palyza a Cole po 19.

Pardubice - Opava 79:75 (22:23, 42:39, 58:62)
Nejvíce bodů: Bryant 22, Key 17, Kovář 10 - Grey a Person po 14, Slavík 10.

Děčín - Brno 77:81 (21:25, 42:46, 63:65)
Nejvíce bodů: Edwards 20, Rand a Šturanovič po 13 - Cisarik 14, Farský 11, Olison, Křivánek a Kalu po 10.

Písek - Ústí nad Labem 84:91 (22:27, 42:46, 60:66)
Nejvíce bodů: Týml 25, Karlovský 21, Šlechta 10 - Davidson 21, Johnson 19, Lawrence 17.

Skupina A2 - 9. kolo:

Olomoucko - Hradec Králové 86:77 (25:19, 41:38, 65:52)
Nejvíce bodů: Filewich 21, Nelson 18, Autrey 17 - Chatman 21, Roub 17, Synáček 13.

Slavia Praha - USK Praha 83:85 (24:26, 40:43, 70:67)
Nejvíce bodů: Böhm 21, Clemons a Lufile po 12 - Wright 20, Montgomery 18, Vlk 15.

Tabulka skupiny A1

Tým Z V P S B
1. Nymburk 31 27 4 3098:2442 87,1
2. Pardubice 32 24 8 2936:2535 75,0
3. Brno 32 21 11 2723:2669 65,6
4. Ústí nad Labem 31 18 12 2698:2612 61,3
5. Děčín 32 17 15 2625:2708 53,1
6. Písek 32 16 16 2829:2819 50,0
7. Opava 32 16 16 2827:2773 50,0
8. Ostrava 32 10 21 2754:2979 31,3

Tabulka skupiny A2

Tým Z V P S B
1. USK Praha 31 12 19 2539:2710 38,7
2. Olomoucko 31 12 19 2367:2592 38,7
3. Slavia Praha 31 10 21 2511:2730 32,3
4. Hradec Králové 31 5 26 2341:2679 16,1
Program a výsledky
Výsledky

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Senzace! Manuel je halovou mistryní světa na čtyřstovce, vylepšila si osobní rekord

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

V pouhých dvaceti letech slaví Lurdes Gloria Manuel famózní úspěch, v Toruni se stala halovou mistryní světa na trati 400 metrů! Ve finále si vylepšila osobní rekord na 50,76 a má první individuální...

Pomáhají charitě, mluví o duševním zdraví i trénují. Co dělají šampionky 90. let

Jak dopadly tenisové hvězdy 90. let?

Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako...

Lehečka vyřadil i španělské překvapení, v Miami slaví postup do semifinále

Jiří Lehečka ve čtvrtém kole na Miami Open

Tenista Jiří Lehečka vyhrál na turnaji v Miami nad Španělem Martinem Landalucem 7:6, 7:5 a postoupil do semifinále, což se mu na Masters povedlo teprve podruhé. V duelu o postup do finále narazí buď...

Pád při lutzu, i tak jistota volných jízd. Valesiová a Bidař se na postup načekali

Spirála smrti Anny Valesiové a Martina Bidaře v krátkém programu na MS v Praze.

Sportovní dvojice Anna Valesiová, Martin Bidař navzdory pádu postoupila na krasobruslařském mistrovství světa v Praze do volných jízd. Z krátkého programu se do finálové soutěže dostalo 20 z 21...

Sestra mě přece jen uvidí. Jak se Valesiová s Bidařem báli, než zjistili: Jedeme dál

Zvedačka Anny Valesiové a Martina Bidaře v krátkém programu na MS v Praze.

Před světovým šampionátem v Praze změnili Anna Valesiová a Martin Bidař náplň volné jízdy a místo snazšího trojitého odhozeného salchowa do ní zařadili lépe obodovaný trojitý lutz. „Tenhle týden se...

Nestrašil věřil, Hradci se vítězný gól Třince nezdál. Byly tam fauly, zlobil se kouč

Třinečtí hokejisté se snaží dotlačit kotouč za brankovou čáru.

Důraz Andreje Nestrašila přinesl třineckým hokejistů vítězný gól ve čtvrtém čtvrtfinálovém utkání extraligy. Puk dotlačil do branky u levé tyče, nic na tom nezměnila ani trenérská výzva hostů....

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

Obránce Hradce Králové Dávid Mudrák odtlačuje od branky třineckého útočníka...

Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...

Mrzutý závěr zápasu. Sparťanky vedly, v semifinále Evropského poháru ale prohrály

Michaela Khýrová ze Sparty proti Hammerby.

Fotbalistky Sparty byly blízko výtečnému výsledku směrem do odvety, nakonec ale v úvodním semifinále Evropského poháru prohrály s Hammarby 2:3. Ještě v 83. minutě vedly díky trefám Antonie Stárové a...

Voborníková na závěr sezony ovládla exhibici v supersprintu, triumfoval i Hornig

Tereza Voborníková na biatlonové exhibici v Jablonci.

Vítězslav Hornig a Tereza Voborníková triumfovali na exhibičním mistrovství republiky v supersprintu. Šestadvacetiletý biatlonista zvítězil v areálu v jabloneckých Břízkách o 1,1 sekundy před Janem...

Fotbal podle primátora. Karviná kvůli korupci trne, proč lpěla na setrvání v lize?

Premium
Karvinský Samuel Šigut blokuje střelu Siverta Mannsverka ze Sparty.

Představte si, že by to tak vážně dopadlo. V MOL Cupu, českém fotbalovém poháru, už zbyly jen čtyři týmy, navíc žádný vyložený favorit. Tak co kdyby Karviná, jeden ze semifinalistů, dotáhla sezonu až...

Český podpis v NHL. Gólman Hrabal se domluvil na tříleté smlouvě s Utahem

Český brankář Michael Hrabal.

Brankář Michael Hrabal podepsal v NHL tříletou nováčkovskou smlouvu s Utahem. Kontrakt začne platit od startu sezony 2026/27. Mammoth držitele dvou bronzů z juniorských světových šampionátů zároveň...

Rozhodnutí potrvá. Etická komise výsledky korupční kauzy v dalších týdnech nečeká

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) ve středečním komuniké uvedla, že první rozhodnutí v korupční kauze nepadnou v nejbližších týdnech. „Případ je mimořádně rozsáhlý a jednotlivá řízení v něm...

Klub s pověstí sázkové kanceláře. S Býmou a Černajem šlo Zlínsko „štěstíčku“ naproti

Momentka z třetiligového zápasu fotbalistů Rosic (v žlutém) proti Zlínsku...

Za dva roky si budou připomínat 100 let od založení fotbalového klubu, který původně nesl název SK Viktoria Kvítkovice. Na oslavy kulatin ale teď nemají v oddíle FC Zlínsko pomyšlení. Klub z...

