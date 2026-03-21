Brno rozhodlo šlágr s Pardubicemi v poslední čtvrtině, Děčín přetlačil Ostravu

Hostům nepomohlo 22 bodů Roberta Bonhama, jenž trefil polovinu z deseti tříbodových pokusů.
Brňané vyhráli třetí ze čtyř vzájemných zápasů v tomto ročníku NBL, Východočeši ale mají dál na druhé příčce bezpečný náskok.
Dashawn Davis dovedl 30 body Děčín k výhře 81:77 nad Ostravou, kterou porazil potřetí v sezoně. V dresu hostů nastřílel o bod méně Keenon Cole. Severočeši vystřídali na pátém místě Písek, který prohrál v Opavě 70:86.
Dva dny po vítězství na hřišti obhájce titulu Nymburku Sršni ve Slezsku nezvládli koncovku a závěrečnou čtvrtinu ztratili 9:21. Pro svěřence Jana Čecha to byla čtvrtá porážka z posledních pěti utkání. S Opavou prohráli potřetí v sezoně. Domácí tým vedl autor 24 bodů Isaiah Gray.
USK Praha v souboji o vedení ve skupině A2 udolal Olomoucko 90:87 a oba týmy mají shodnou bilanci 11 vítězství a 19 porážek. Jalen Montgomery přispěl k vítězství 25 body včetně pěti trojek.
Olomoucko táhla nová posila Lamb Autrey, jenž dal 22 bodů. Jeho tříbodový pokus o vyrovnání v závěru v koši neskončil.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
Skupina A1 - 9. kolo nadstavby:
Brno - Pardubice 78:68 (16:14, 29:35, 49:50)
Děčín - Ostrava 81:77 (15:25, 40:43, 57:52)
Opava - Písek 86:70 (22:28, 41:48, 65:61)
Skupina A2 - 8. kolo:
USK Praha - Olomoucko 90:87 (21:13, 47:37, 72:69)
Hradec Králové - Slavia Praha 66:74 (22:15, 41:31, 52:47)
Tabulka skupiny A1
|Tým
|Z
|V
|P
|S
|B
|1.
|Nymburk
|29
|26
|3
|2892:2271
|89,7
|2.
|Pardubice
|31
|23
|8
|2857:2460
|74,2
|3.
|Brno
|31
|20
|11
|2642:2592
|64,5
|4.
|Ústí nad Labem
|29
|16
|12
|2511:2440
|58,6
|5.
|Děčín
|31
|17
|14
|2548:2627
|54,8
|6.
|Písek
|31
|16
|15
|2745:2728
|51,6
|7.
|Opava
|31
|16
|15
|2752:2694
|51,6
|8.
|Ostrava
|31
|10
|20
|2679:2861
|32,3
Tabulka skupiny A2
|Tým
|Z
|V
|P
|S
|B
|1.
|USK Praha
|30
|11
|19
|2454:2627
|36,7
|2.
|Olomoucko
|30
|11
|19
|2281:2515
|36,7
|3.
|Slavia Praha
|30
|10
|20
|2428:2645
|33,3
|4.
|Hradec Králové
|30
|5
|25
|2264:2593
|16,7