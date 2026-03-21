Brno rozhodlo šlágr s Pardubicemi v poslední čtvrtině, Děčín přetlačil Ostravu

  21:31
Druhé Pardubice padly v lize basketbalistů na hřišti třetího Brna 68:78. Úřadující vicemistr rozhodl zápas 9. kola nadstavbové skupiny A1 v poslední čtvrtině, kterou vyhrál 29:18. Nejlepším střelcem vítězů byl s 18 body Radek Farský, který proměnil čtyři ze šesti trojek.
David Jelínek střílí v utkání s Pardubicemi. | foto: Jan Russnak

Hostům nepomohlo 22 bodů Roberta Bonhama, jenž trefil polovinu z deseti tříbodových pokusů.

Brňané vyhráli třetí ze čtyř vzájemných zápasů v tomto ročníku NBL, Východočeši ale mají dál na druhé příčce bezpečný náskok.

Dashawn Davis dovedl 30 body Děčín k výhře 81:77 nad Ostravou, kterou porazil potřetí v sezoně. V dresu hostů nastřílel o bod méně Keenon Cole. Severočeši vystřídali na pátém místě Písek, který prohrál v Opavě 70:86.

Momentka z utkání Opava - Písek.

Dva dny po vítězství na hřišti obhájce titulu Nymburku Sršni ve Slezsku nezvládli koncovku a závěrečnou čtvrtinu ztratili 9:21. Pro svěřence Jana Čecha to byla čtvrtá porážka z posledních pěti utkání. S Opavou prohráli potřetí v sezoně. Domácí tým vedl autor 24 bodů Isaiah Gray.

USK Praha v souboji o vedení ve skupině A2 udolal Olomoucko 90:87 a oba týmy mají shodnou bilanci 11 vítězství a 19 porážek. Jalen Montgomery přispěl k vítězství 25 body včetně pěti trojek.

Olomoucko táhla nová posila Lamb Autrey, jenž dal 22 bodů. Jeho tříbodový pokus o vyrovnání v závěru v koši neskončil.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

Skupina A1 - 9. kolo nadstavby:

Brno - Pardubice 78:68 (16:14, 29:35, 49:50)
Nejvíce bodů: Farský 18, Jelínek 14, Půlpán 12 - Bonham 22, Bryant 17, Kovář 8.

Děčín - Ostrava 81:77 (15:25, 40:43, 57:52)
Nejvíce bodů: Davis 30, Alexander 11, Kroutil 10 - Cole 29, Godwin 10, Čank 8.

Opava - Písek 86:70 (22:28, 41:48, 65:61)
Nejvíce bodů: Gray 24, Person 15, Brown 10 - Karlovský 20, Týml 18, Šlechta a Haiblík po 9.

Skupina A2 - 8. kolo:

USK Praha - Olomoucko 90:87 (21:13, 47:37, 72:69)
Nejvíce bodů: Montgomery 25, Švec 19, Tainamo 16 - Autrey 22, Nelson 17, Šiška 16.

Hradec Králové - Slavia Praha 66:74 (22:15, 41:31, 52:47)
Nejvíce bodů: Roub 20, Dvořák 11, Nikkarinen 8 - Böhm 25, Lufile 12, Jones 9.

Tabulka skupiny A1

Tým Z V P S B
1. Nymburk 29 26 3 2892:2271 89,7
2. Pardubice 31 23 8 2857:2460 74,2
3. Brno 31 20 11 2642:2592 64,5
4. Ústí nad Labem 29 16 12 2511:2440 58,6
5. Děčín 31 17 14 2548:2627 54,8
6. Písek 31 16 15 2745:2728 51,6
7. Opava 31 16 15 2752:2694 51,6
8. Ostrava 31 10 20 2679:2861 32,3

Tabulka skupiny A2

Tým Z V P S B
1. USK Praha 30 11 19 2454:2627 36,7
2. Olomoucko 30 11 19 2281:2515 36,7
3. Slavia Praha 30 10 20 2428:2645 33,3
4. Hradec Králové 30 5 25 2264:2593 16,7
