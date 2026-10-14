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Premiéra jako hrom! Výhra pro mě hodně znamená, tvrdí hradecká posila Šinik

Radomír Machek
  10:31
Marko Šinik z Hradce Králové brání v zápase s Děčínem, u míče Josef Gabriel.

Marko Šinik z Hradce Králové brání v zápase s Děčínem, u míče Josef Gabriel. | foto: BK Gapa Hradec Králové

Děčínský křídelník Zaccharie Mortant při trestném hodu, sleduje ho Marko Šinik...
Marko Šinik z Hradce Králové střílí na děčínský koš.
Marko Šinik z Hradce Králové zakončuje na děčínský koš.
Děčínský basketbalista Marek Houška zklamaný po porážce v Hradci Králové
9 fotografií
Před více než rokem se Marko Šinik objevil v mistrovském Nymburku, ale pouze jako tréninkový partner kádru, kterému scházejí někteří hráči, a čekal na příležitost. Ta nepřišla. Když se ale srbský rozehrávač o víkendu ukázal v dresu Hradce Králové, bylo z toho entrée do NBL jako hrom! Sedmadvacetiletý basketbalista se po prvním utkání za nový klub jeví být skvělou posilou.

V zápase s Děčínem, který neporazili už řadu let, Hradečtí tři čtvrtiny dominovali, vedli v ní až o 23 bodů. Děčín sice v poslední desetiminutovce srovnal a sahal po výhře, ale Šinik se spoluhráči stačili vyrovnat a v prodloužení si sáhnout pro druhou výhru sezony (99:93).

„Bylo to pro nás velmi důležité týmové vítězství. Teď musíme pokračovat dál,“ uvedla srbská posila, která se v Hradci objevila poté, co se zranil americký rozehrávač Xavion Brown.

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Šinik proti favorizovanému Děčínu, pro který to byla v této sezoně NBL teprve druhá porážka, zaznamenal 29 bodů, z toho pět z trojkových pokusů. K tomu přidal sedm asistencí.

Po loňské anabázi v Nymburku se trochu ztratil z dohledu. Měl za sebou sice předcházející působení v rumunské lize, ale zprávy o něm z minulé sezoně jsou skoupé. I proto, že ho trápilo zranění.

Vrátil se skvělým způsobem, přestože hrál po zranění poprvé, navíc s novými spoluhráči. „Tohle vítězství pro mě hodně znamená i osobně. Po dlouhé pauze to byl můj první zápas po návratu ze zranění. Jsem rád, že jsem si mohl potvrdit, že zranění je minulostí a že jsem zpátky v dobré formě,“ uvedla nová hradecká posila po vítězném debutu na východě Čech.

Výrazně k němu pomohl, stejně jako jeho spoluhráči. „V prvním poločase jsme hráli velmi dobře, ale po přestávce jsme se dostali do určitých problémů, možná i kvůli užší rotaci,“ poznamenal nový hradecký rozehrávač.

Ocenil i fakt, že se tým poté, co v poslední čtvrtině zápasu přišel o jasnou cestu k vítězství, dokázal zvednout: „ Soupeř začal hrát agresivněji, navíc je to velmi kvalitní tým, kterému patří uznání. My jsme ale ukázali charakter a na utkání se dobře připravili. Každý z kluků přidal ruku k dílu ve chvílích, kdy to bylo nejvíce potřeba.“

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Hradec si i jeho přičiněním připsal do tabulky druhou výhru v sezoně poté, co předcházející čtyři zápasy prohrál, a tak v ní měl jen vítězství na palubovce Olomoucka z úvodního kola. Pro Hradecké byla první domácí. „Naši fanoušci byli skvělí a po celý zápas vytvářeli výbornou atmosféru. I díky nim jsme dokráčeli k důležitému vítězství. Pro nás to je velmi důležité týmové vítězství, teď musíme pokračovat dál,“ podotkl Šinik.

První příležitost dostane už v sobotu, znovu v Hradci a znovu proti soupeři z horní části tabulky. Přijede totiž družstvo Ústí nad Labem, které dosud prohrálo jen jednou.

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