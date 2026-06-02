Další krůček k obhajobě. Nymburk dokázal na úvod finále zkrotit pardubické nadšení

Svěřenci trenéra Orena Amiela, kteří zdolali v únoru Pardubice v opavském finále Českého poháru, v ligových bojích o titul vyhráli doma 48. duel po sobě. Neuspěli jen jednou v roce 2003 s Opavou, která tehdy jako dosud jediná finálovou sérii s Nymburkem vyhrála.
Skalní fanoušci domácích se při příležitosti prvního finále oblékli do černé barvy a třemi transparenty protestovali proti plánovanému spojení klubu s pražskou Slavií.
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Na finále v černém. Nymburští fandové už napsali parte, z mistra má být Slavia
Nymburk se před zraky bývalého trenéra a pozdějšího kouče české reprezentace Ronena Ginzburga dostal do vedení úvodními pěti body Františka Rylicha. Pardubice sice otočily stav z 2:7 na 8:7 díky dvěma trojkám Bonhama, ale favorit zareagoval šestibodovou šňůrou a vedl v první čtvrtině už i o šest bodů.
Východočeši ale od stavu 13:18 převedli povedenou pasáž, kterou vyhráli 9:2. Po snížení Gorana Filipoviče ještě jednou vrátil hostům sedmibodový náskok také trojkou Adam Lukeš, ale Nymburk sedmi body za sebou srovnal krok. Pardubice znovu dostal do náskoku košem s proměněnou šestkou Joe Bryant, ale domácí pak jedenáctibodovou šňůrou unikli do vedení 41:33.
Sérii sice uťal ještě před poločasem pardubický kapitán Kamil Švrdlík, ale hned po pauze díky Bohačíkově trojce a koši Ondřeje Sehnala narostl rozdíl na 11 bodů (46:35). Hosté především díky šesti bodům Bonhama zkorigovali stav a po trojce Jacoba Evanse snížili na 48:50.
Obhájce titulu ale znovu trefou z perimetru probral Matěj Svoboda. Pardubice se ještě dokázaly přiblížit na rozdíl tří bodů, ale šňůra 12:0 dala Nymburku na přelomu třetí a závěrečné čtvrtiny bezpečné vedení 72:57. Hosté dokázali výsledek zkorigovat, ale favorit měl vývoj zcela ve svých rukách.
Finále play off Maxa Národní basketbalové ligy
1. zápas:
ERA Basketball Nymburk - BK KVIS Pardubice 81:73 (18:16, 41:35, 70:57)