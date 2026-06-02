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Další krůček k obhajobě. Nymburk dokázal na úvod finále zkrotit pardubické nadšení

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  20:42
Basketbalisté Nymburka v úvodním finále Maxa NBL porazili Pardubice 81:73 a vykročili úspěšně za obhajobou titulu. Nejlepším střelcem Středočechů, kteří usilují o celkově 21. primát, byl s 18 body Jaromír Bohačík. Hostům nepomohlo ani 23 bodů Treye Bonhama. Série bude pokračovat ve středu opět v Nymburce, hraje se na čtyři vítězné zápasy.
Nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal se pokouší obejít Joea Bryanta z Pardubic.

Nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal se pokouší obejít Joea Bryanta z Pardubic. | foto: David Šváb / ERA BASKETBALL Nymburk

Ronen Ginzburg, bývalý kouč Nymburka i české reprezentace, před začátkem finále...
Martin Kříž z Nymburka se tlačí kolem Luboše Kováře z Pardubic ve finále Maxa...
Martin Peterka a Ondřej Balvín sledují první finále Maxa NBL mezi Nymburkem a...
František Rylich z Nymburka během prvního finále Maxa NBL.
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Svěřenci trenéra Orena Amiela, kteří zdolali v únoru Pardubice v opavském finále Českého poháru, v ligových bojích o titul vyhráli doma 48. duel po sobě. Neuspěli jen jednou v roce 2003 s Opavou, která tehdy jako dosud jediná finálovou sérii s Nymburkem vyhrála.

Skalní fanoušci domácích se při příležitosti prvního finále oblékli do černé barvy a třemi transparenty protestovali proti plánovanému spojení klubu s pražskou Slavií.

Na finále v černém. Nymburští fandové už napsali parte, z mistra má být Slavia

Nymburk se před zraky bývalého trenéra a pozdějšího kouče české reprezentace Ronena Ginzburga dostal do vedení úvodními pěti body Františka Rylicha. Pardubice sice otočily stav z 2:7 na 8:7 díky dvěma trojkám Bonhama, ale favorit zareagoval šestibodovou šňůrou a vedl v první čtvrtině už i o šest bodů.

Ronen Ginzburg, bývalý kouč Nymburka i české reprezentace, před začátkem finále Maxa NBL.

Martin Peterka a Ondřej Balvín sledují první finále Maxa NBL mezi Nymburkem a Pardubicemi.

Východočeši ale od stavu 13:18 převedli povedenou pasáž, kterou vyhráli 9:2. Po snížení Gorana Filipoviče ještě jednou vrátil hostům sedmibodový náskok také trojkou Adam Lukeš, ale Nymburk sedmi body za sebou srovnal krok. Pardubice znovu dostal do náskoku košem s proměněnou šestkou Joe Bryant, ale domácí pak jedenáctibodovou šňůrou unikli do vedení 41:33.

Sérii sice uťal ještě před poločasem pardubický kapitán Kamil Švrdlík, ale hned po pauze díky Bohačíkově trojce a koši Ondřeje Sehnala narostl rozdíl na 11 bodů (46:35). Hosté především díky šesti bodům Bonhama zkorigovali stav a po trojce Jacoba Evanse snížili na 48:50.

Obhájce titulu ale znovu trefou z perimetru probral Matěj Svoboda. Pardubice se ještě dokázaly přiblížit na rozdíl tří bodů, ale šňůra 12:0 dala Nymburku na přelomu třetí a závěrečné čtvrtiny bezpečné vedení 72:57. Hosté dokázali výsledek zkorigovat, ale favorit měl vývoj zcela ve svých rukách.

Finále play off Maxa Národní basketbalové ligy

1. zápas:

ERA Basketball Nymburk - BK KVIS Pardubice 81:73 (18:16, 41:35, 70:57)
Nejvíce bodů: J. Bohačík 18, Kříž 12, Matěj Svoboda 11 - Bonham 23, Bryant a Lukeš po 11. Fauly: 23:26. Trestné hody: 26/20 - 14/10. Trojky: 11:11. Doskoky: 40:34.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Nymburk vs. PardubiceBasketbal - Finále - 2. zápas - 3. 6. 2026:Nymburk vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
3. 6. 18:00
  • 1.08
  • 20.50
  • 7.96
Opava vs. BrnoBasketbal - O 3. místo - 2. zápas - 4. 6. 2026:Opava vs. Brno //www.idnes.cz/sport
4. 6. 18:00
  • 1.84
  • 14.10
  • 2.13
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Další krůček k obhajobě. Nymburk dokázal na úvod finále zkrotit pardubické nadšení

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