Sebekritický Vyoral: Někdy jsme ani nebojovali. Ale čekal jsem víc i od lidí

„Asi poprvé jsme si zasloužili vyhrát. Opava má skvěle načasovanou formu, s tím nic neuděláme, ale musíme aspoň bojovat. A to se v některých zápasech nedělo,“ uznal sebekriticky ústecký rozehrávač.
V dlouhodobé části patřil k největším ozdobám ligy, Slunetu dotáhl ke čtvrtému místu a dobré startovací pozici pro play off. Jenže v něm se Vyoral zadrhl a s ním i celý tým. Doma Ústí ztratilo hned první zápas série, pak krachlo i dvakrát u soupeře a rázem čelilo mečbolu. „Pár věcí jsme si vyříkali, že to je hlavně o našem přístupu, bojovnosti. Teď jsme to urvali a o tom je play off.“
Dlouhodobý střelecký průměr Vyorala v letošní lize byl 17 bodů, v play off se na dvouciferné číslo dostal poprvé až v páté bitvě s Opavou. „Nezbavuju se odpovědnosti, zatím mi to hlavně střelecky nevycházelo. Ale chtěl bych vyzdvihnout i obranu Opavy, na pick and rollu jsou výborně, nemám jediný volný look, kam bych mohl přihrát, jedinou volnou pozici. V tom je to těžké, ale musíme se tomu přizpůsobit a vymyslet něco nového,“ velí nejužitečnější hráč ligy za loňský prosinec.
|
Ústecký šéf: Vyoral nemá formu, ale zapne. Ještě proti Opavě zamícháme karty
Věří, že i jeho výkon půjde ještě nahoru. „Asi nemusím dávat každý zápas 20 bodů a mít 20 střel, ale chtěl bych, aby to nějak vypadalo, abychom hráli kolektivně, půjčili si míč. Když dá jeden hráč 30 bodů a ostatní pět, je to hrozně lehké na obranu. Když je střelců víc, je to těžší.“
Právě na obranu Ústí zatím v sérii dojíždělo, jednou inkasovalo i 108 bodů. „Hlavně u nich jsme vůbec nebránili. Teď jsme to trochu změnili, hráli jsme aktivněji a udrželi je na 72 bodech. V tom musíme pokračovat!“
Po středečním vítězství Slunety je vše znovu otevřené, když Ústí uspěje i v sobotu v Opavě, bude mít výhodu rozhodující sedmé bitvy v domácí hale. „Teď je to o jednom zápase. Je těžké hrát v Opavě play off, přijde tam plný barák. Ale nemají neporazitelný tým, dá se tam vyhrát. Není to Nymburk,“ věří v prodloužení série Vyoral.
I ústecký kouč Tomáš Reimer doufá, že právě teď se projeví zkušenosti lídrů jako jsou Pecka či Vyoral. „Tihle hráči se pro takové chvíle narodili, když jsou trochu přitlačení ke zdi, tak ze sebe vymáčknou nejvíc,“ tvrdí kouč. „Snad to v sobotu neskončí a minimálně ještě jeden zápas do Ústí přivezeme. Už kvůli fanouškům.“
Těch zatím do Sportcentra Sluneta chodí méně, než se čekalo. Na středeční zápas o vše dorazilo jen 790 fanoušků. „Když jsem sebekritický k našim výkonům a řeknu, že byly fakt špatné, tak budu kritický i k lidem. Čekal jsem od toho daleko víc, že přijde plný barák a budou nás hnát,“ mrzela poloprázdná hala Vyorala. „Nechci se vymlouvat, že jsme prohráli kvůli lidem, tak to samozřejmě není. Ale bylo mi trošku líto, že není plno.“
Možná i to se změní, když dojde na bitvu číslo sedm.